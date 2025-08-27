平保 | 新業務價值升四成兼增派息，獲大行唱好股價照跌，內險股調整未完？應如何部署？

中國平安(02318)昨日(26日)收市後公布業績，中期純利按年跌8.8%至680.47億元人民幣，收入跌1.4%至5464.69億元人民幣，惟壽險及健康險業務新業務價值大增39.8%至223.35億元人民幣，中期息增2.2%至95分人民幣，績後大行多指其業績符合預期，其中花旗及大摩分別予目標價68元及69元，但平保今日仍跌約2%，而包括國壽(02628)等多隻內險股都跌逾3%，可能因之前累積升幅大，加上連日創新高的內地股市終見較大調整，三大指數都跌逾1%，內險股恐隨內地股市進一步調整，應如何部署？

（AP圖片）

平保中期純利跌8.8%息增至95分人幣 壽險新業務價值增四成

中國平安公布，截至2025年6月30日止中期純利680.47億元人民幣，按年跌8.8%；每股基本盈利3.87元人民幣，派發中期息95分人民幣，按年升2.2%。期內收入5464.69億元人民幣，跌1.4%。

2025年上半年，壽險及健康險業務新業務價值達成223.35億元人民幣，按年大增39.8%。上半年代理人渠道新業務價值按年增長17%，代理人人均新業務價值按年增長21.6%。銀保渠道新業務價值59.72億元人民幣，按年增長168.6%。

平保：集團估值仍處於較低水平 對全年壽險業務發展充滿信心

中國平安副總經理兼首席財務官付欣在中期業績發布會表示，市場正在逐步認可平安的價值，但認為「光芒還可以更耀眼」，並指壽險行業正處於黃金發展期，行業需求和增長潛力正在逐步釋放。而集團的綜合金融和醫療養老優勢逐漸顯現，目前集團的估值倍數仍處於較低水平，相信未來會有更多投資者認可集團的價值。她續指，對於分紅，集團策略是長期與營業利潤掛勾，自上市以來，集團累計分紅超過4000億元人民幣，亦對經營能力和利潤價值的創造充滿信心，這將支撐集團持續為股東創造良好的回報和分紅。



聯席首席執行官郭曉濤表示，公司壽險新業務價值在過去幾年一直保持大幅增長，增長的動力來自行業趨勢以及過去幾年集團的壽險業務經歷了產品和渠道的改革，現在正釋放改革紅利，推動業務增長，對全年壽險業務的健康、持續、穩定發展充滿信心，「相信能交出一份令人滿意的答卷」。總經理兼聯席首席執行官謝永林表示，與全球市場相比，中國市場估值仍處於合理區間，具備安全邊際，集團對未來充滿信心。作為耐心資本和長期資本，平安將適度加大權益配置，重點關注兩個方向，包括代表新質生產力的成長股和高分紅價值股。

花旗：平保上半年業績穩健符預期 予目標價68元

花旗發表研報指，中國平安公布穩健的2025年上半年業績，符合預期。平保上半年新業務價值按可比基準計按年增長40%至223億元人民幣，主要受惠於新業務價值率按首年保費基準計按年提升6個百分點至18.3%，儘管首年保費按年下跌6%。第二季新業務價值增長加快至47%，較首季的35%為高。代理人數量方面，第二季環比增長1%至34萬人，較首季按季收縮7%有所改善。內含價值準備金餘額於上半年末持平於7332億元人民幣，新業務內含價值準備金按年增長6%，釋放率維持在9%。壽險業務經營利潤按可比基準計按年增長2.5%至524億元人民幣，維持「買入」評級，目標價68港元。

高盛稱，中國平安上半年業績大致符合預期，經營利潤按年持平，主要受惠於基本經營利潤增長4%，但被較低的長期投資回報所抵銷。淨利潤按年下跌9%，主要反映投資回報下降及一次性項目影響。中期息為每股0.95元人民幣，符合該行預期，但預期股價反應平淡。新業務價值在未計入經濟假設變動前按年增長40%，主要受惠於新業務價值率擴大9個百分點，但新保單銷售額按年下跌7%。代理人銷售額下跌27%，部分被銀保渠道強勁銷售所抵銷。儘管代理人生產力(即每位代理人新業務價值)按年增長22%，但代理人收入按年下跌17%，大致與銷售額下跌一致，維持「買入」評級，目標價58港元。

大摩：上半年新業務價值略勝預期 予目標價69元

大摩表示，中國平安上半年業績大致符合預期，主要財務指標穩健，經營利潤及新業務價值略高於預期，主要受惠於資產管理業務盈利及多元化渠道增長。集團上半年經營利潤按年增長3.7%至777.32億元人民幣，較大摩預期高出1個百分點。新業務價值按年增長39.8%至223.35億元人民幣，新業務價值率上升8.8個百分點至26.1%。代理人數量按季增長1%至34萬人，代理人產能按年增長22%。銀保渠道新業務價值按年增長1.7倍，首年保費利潤率維持在29%的健康水平，維持「增持」評級，目標價69港元。

美銀證券指，中國平安上半年淨利潤680億元人民幣，按年降9%，略低於該行預期。壽險新業務價值按年增長40%，主要由上半年新業務價值利潤率提升1.9個百分點至26.1%所推動。稅後營運利潤按年增長4%，得益於保險業務的營運利潤穩定增長，以及資產管理業務的營運利潤復甦。中期息每股0.95元人民幣，按年增長2%。預期全年稅後營運利潤增長4%，推動全年股息維持穩定增長；將其2025至27年盈利預測上調4%，並將目標價上調4%，H股目標價由62.4港元升至64.9港元，重申「買入」評級；A股目標價由60.3元人民幣升至62.7元人民幣，重申「中性」評級。



溫鋼城：平保業績不差惟內地股市走弱 料內險股未調整完

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城指，近期一些金融股如內銀都有較突然的跌幅出現，昨日(26日)建行(00939)及中行(03988)都有調整，今日就輪到保險股，疑與一些基金想於高位鎖定利潤有關，至於平保跌幅較其他內險股小，首先其業績符合預期不算差，同時亦增派息，有些市場資金喜歡收息，平保增派息有利留住資金，始終內地現時息率很低，而由於定存息低，也多了人買保險想獲取較高回報。另外，平保估值較國壽平，國壽之前股價升得較多較快，預測市帳率罕有地升至1，平保卻只得0.87。眾所周知平保之前有牽涉內房債，其實國壽一樣有，只是「五十步笑百步」，國壽不知為何有那麼高估值，以往通常較低，故大家也會先沽國壽，更何況其基本面可能存在疑問。

股價方面，溫鋼城指，平保偶爾也會跌穿20天線(現處於56元)，較大支持為50天線約53.4元，屬保歷加通道及前浪底，以及之前成交密集區。國壽料需有更深調整，要下試成交密集區約21元的支持，相信其業績與平保不會相差太遠，惟平保有銀行業務，覆蓋面較廣，且容易拉到大客，以往都被秤高一些，國壽業績比平保差不奇怪。若想吸納，兩隻股份都宜跌近上述支持位才考慮。

溫鋼城又指，內險股今日表現差多少與內地股市表現有關，內地股市一直升了較長時間，今日跌幅相對大，上證綜指跌逾1.7%，很久未見過，短期較大支持料要到3700點左右，故內險股也可能要跌多些少。通常之前升得多就跌得較多，故新華保險(01336)跌得較多合理，短期支持位可先看50天線45.7元，若失守就較麻煩，下一支持位低至約41元。

平保今日跌2%收報56.3元，成交45.27億元。其他內險股普遍下跌，國壽跌3.24%報23.88元，新華保險跌4.8%報46.78元，太保(02601)跌3.55%報35.34元，人保(01339)跌3.4%報6.53元，財險(02328)跌0.55%報18.22元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

