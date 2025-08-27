中石油：國際油價料70美元水平波動，研穩定幣跨境結算支付應用

中石油(00857)(滬:601857)周二（26日）公布，今年上半年純利840.07億元（人民幣．下同），按年跌5.4%，中期息維持0.22元。中石油總裁黃永章在業績發布會上提到，下半年國際油價走勢受關稅調整、「OPEC+」增產、環球經濟發展等因素影響。至於美聯儲局年內潛在減息的計劃，可能為國際油價帶來正向影響，預計今年第三季度油價於70美元水平波動。

中石油副總裁李汝新；總裁黃永章；財務總監、董事會秘書王華；副總裁何江川（林倬樑攝）

下半年國內經濟持續向好，惟替代能源發展抑制成品油消費增長

財務總監、董事會秘書王華表示，今年上半年成品油市場需求有所下降，整體消費量下降介乎百分之3至4。不過集團成品油銷量仍錄得0.3%增長，市場份額亦提高0.5個百分點。他預計，下半年中國國內經濟增長持續向好、居民出行增加等因素，均有利於成品油消費。不過替代能源快速發展，或抑制成品油消費增長，預計下半年成品油消費仍面臨一定程度的下行壓力。

研穩定幣發展及監管，探索跨境結算支付應用

會上有媒體問及中石油投資穩定幣資產的可能性。王華回應指，中石油正密切關注穩定幣業務發展及監管政策。同時認真研究及探索穩定幣在跨境結算支付應用的可能性。

