美團次季經調整盈利大跌九成遠遜預期，受非理性競爭拖累

美團(03690)公布，截至2025年6月30日止第二季以非國際財務報告會計準則計量，經調整溢利淨額14.93億元（人民幣．下同），按年跌89%，遠遜預期的98.5億元。上半年純利按年跌37.7%至104.22億元，經調整溢利淨額跌41%至124.42億元，收入則升14.7%至1783.98億元。

（Shutterstock）

次季核心本地商業受非理性競爭影響，經營溢利跌75.6%

第二季收入918.4億元，升11.7%。按照業務劃分，核心本地商業分部收入按年增長7.7%至653億元。受本季度開始的非理性競爭影響，經營溢利按年下降75.6%至37億元，經營利潤率按年下降19.4個百分點至5.7%。

期內新業務分部收入按年增長22.8%至265億元，分部經營虧損按年擴大43.1%至19億元，經營虧損率按年增加1個百分點至7.1%。

王興：外賣及即時零售行業競爭加劇，各項業務續健康增長

美團CEO王興稱，餐飲外賣和即時零售行業競爭加劇，公司各項業務繼續實現健康增長，公司將加大在技術創新和生態建設方面投入，為行業上下游的合作夥伴創造更多價值，推動行業可持續發展。

堅持反對內捲

美團CFO陳少暉則表示，始終堅持多方共贏的理念，反對內捲，公司核心本地商業已在多輪周期中展現出強大韌性，新業務也持續迎來突破，因此對所有業務的長期增長潛力充滿信心。

年底開超過1萬家衛星店

美團稱，即時配送行業在第二季進入激烈競爭的新階段，但運營能力鞏固其絕對市場領先地位。於7月，美團即時零售日訂單量峰值超過1.5億單，全量配送訂單平均送達時間為34分鐘，且截至7月，已聯合800多個頭部連鎖餐飲品牌開出超5500家品牌衛星店。公司計劃到今年年底，開設超過1萬家衛星店。

新業務方面，在中東市場，Keeta在7月底進一步覆蓋至沙特20個城市，並於近日正式在卡塔爾上線服務。香港市場亦進一步鞏固了領先地位。

年底助力金將新增覆蓋逾10萬家餐飲小店

公司提到在商戶側，持續落實「反內捲」舉措，通過直接的現金補貼和持續的模式助力商戶發展。截至今年7月助力金已覆蓋30餘萬餐飲商家，當中四成商家的收入明顯提升。公司預計到今年年底，美團助力金將新增覆蓋超10萬家餐飲小店，單店助力金最高5萬元。

另預計到2025年底，將有超過20萬家商家加入「明廚亮灶」；未來3年，將在全國各地投資建設1200家「浣熊食堂」。

此外，截至2025年6月底，美團無人機已在深圳、北京、上海、廣州、香港、杜拜等城市開通64條航線，並累計完成訂單超過60萬單。

撰文：經濟通採訪組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇