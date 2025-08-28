開市Go | 美短債息四個月低，中美貿易擬秋季會晤，美團盈利挫

要聞盤點

1、美股三大指數全線收高，其中標普500指數再創盤中及收市新高，反映投資者對市場前景保持樂觀。市場焦點集中於英偉達(US.NVDA)即將發布的季度業績，該公司季績表現被視為判斷當前科技股升勢能否延續的重要指標。道指收市升147.16點，或0.32%，報45565.23點；標普500指數升15.46點，或0.24%，報6481.4點，標指盤中一度觸及6487.03點的歷史高位；納指升45.87點，或0.21%，報21590.14點。中國金龍指數跌206點。日經期貨截至上午7時50分。

2、美國債市持續走強，對利率高度敏感的2年期國債孳息率跌至近四個月新低，帶動孳息率曲線趨陡。市場焦點集中於聯儲局未來政策動向，因投資者正在消化來自經濟數據轉弱，鮑威爾的鴿派訊號，以及總統特朗普推動更多傾向寬鬆的政策人事任命。

3、紐約聯邦儲備銀行行長威廉姆斯強調，聯儲局9月會議是否啟動減息，關鍵仍取決於即將公布的通脹及就業數據。

4、特許公認會計師公會（ACCA）香港分會就9月《施政報告》提出11項建議，涵蓋改革創新、提振經濟及改善民生三大方向。其中包括建議將「新資本投資者入境計劃」（CIES）中住宅物業投資額上限提高至2500萬元，以刺激樓市並吸引更多投資者參與。

5、中國證監會發布通知，奇瑞汽車境外發行上市及境內未上市股份「全流通」備案通過。該公司擬在港交所發行不超過6.99億股境外上市普通股，同時18名股東將所持合計約20.16億股境內未上市股份轉為境外上市股份，於港交所流通。

6、商務部與江蘇省人民政府聯合印發《中國（江蘇）自由貿易試驗區生物醫藥全產業鏈開放創新發展方案》，要求支持符合條件的生物醫藥創新企業在創業板、科創板、北交所上市及新三板掛牌，並鼓勵發行公司信用類債券融資。同時推動產業投資基金、創業投資基金設立生物醫藥子基金，支持符合條件的產業園項目發行基礎設施REITs及不動產信托資產支持票據，並建立市場化研發攻關風險保險補償機制。

7、美國財長貝桑表示，與中國的貿易談判一切選項皆在談判桌上，並計劃於10月底或11月初與中國對等官員舉行新一輪會晤。

8、波音(US.BA)防務部門與國際機械師及航空航天工人協會(IAM)之間的合約談判再度陷入僵局。工會表示，波音已正式通知工會，必須待勞動節假期結束後，才會重啟在聖路易斯地區的談判，且現時尚未落實會面日期。

9、越南科技部最新聲明指出，亞馬遜(US.AMZN)已於本周在河內與官員會談後，積極推動Kuiper低地球軌道衛星網絡在越南發展。

【你點睇？】特朗普於2025年8月25日宣布解除聯儲局理事麗莎·庫克的職務，您認為此舉對全球金融市場及美元國際地位的影響程度如何？► 立即投票