  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

美股 | 標普500再創新高，但英偉達前景不溫不火盤後走低

28/08/2025

美股 | 標普500再創新高，但英偉達前景不溫不火盤後走低

 

　　科技七巨企的最後一家英偉達公布業績前，華爾街交易員周三（27日）推動美股走高，其中標普500指數再創盤中及收市新高。不過，英偉達(US.NVDA)盤後發布的業績，對當前季度的收入預測不溫不火，引發該股盤後走低。

 

　　道指收市升147.16點，或0.32%，報45565.23點；標普500指數升15.46點，或0.24%，報6481.4點，標指盤中一度觸及6487.03點的歷史高位；納指升45.87點，或0.21%，報21590.14點。


　　股市上漲主要受惠於投資者對聯儲局即將啟動減息周期的預期升溫。聯儲局主席鮑威爾上周在央行年會上的鴿派表態，被市場解讀為暗示減息時機已趨成熟。


　　目前市場已將聯儲局9月減息的機率約84%，並預計至2026年6月前累計減息幅度將超過100個點子，反映市場對貨幣政策寬鬆的強烈預期。

 

　　科技巨企方面，英偉達(US.NVDA)跌0.1%，特斯拉(US.TSLA)收市跌0.6%，蘋果(US.AAPL)升0.5%，谷歌(US.GOOG)升0.1%，Meta(US.META)跌0.9%，微軟(US.MSFT)升0.9%，亞馬遜(US.AMZN)升0.2%。

 

美匯指數反覆回落

 

　　美匯指數盤初強勢反彈，一度升至98.73，之後反覆回落，報98.23，微升0.02%。美元兌日圓日內小幅向上，盤中一度升穿148.15水平，較前一個交易日升0.05%。歐元兌美元跌至1.163水平，下跌0.09%，盤中一度低見1.157，之後跌幅收窄，顯示市場對歐洲經濟前景存在分歧。

 

　　金價向上主要受避險需求提振。現貨黃金於每盎司3394美元附近，升幅達0.02%。紐約期油升0.45%至每盎司3448美元。

 

　　國際原油市場出現反彈，紐約期油及布蘭特期油均從跌勢中收復失地，主要受美國政府公布的庫存數據優於預期所推動。紐約期油攀升至每桶63.97美元，較前一個交易日上漲1.14%。布蘭特原油同樣錄得升幅，報每桶67.28美元，上漲0.88%。

 

撰文：經濟通國金組

【說說心理話】陳敏兒：人生有很多苦痛的經歷，但我不甘心去白受這些苦，要從中「獲利」，去學習，令苦變得有價值，再跟其他人分享► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06869

長飛光纖光纜

52.250

異動股

00881

中升控股

14.320

異動股

02839

華夏Ａ５０

26.600

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00881 中升控股
  • 14.010
  • 02839 華夏Ａ５０
  • 26.680
  • 03808 中國重汽
  • 22.280
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 8.270
  • 00256 冠城鐘錶珠寶
  • 0.375
股份推介
  • 02899 紫金礦業
  • 24.720
  • 目標︰$27.00
  • 02209 喆麗控股
  • 6.690
  • 目標︰--
  • 01818 招金礦業
  • 22.940
  • 目標︰$25.00
  • 02618 京東物流
  • 12.830
  • 目標︰--
  • 00316 東方海外國際
  • 141.200
  • 目標︰$155.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 116.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 103.900
  • 00388 香港交易所
  • 448.200
  • 00700 騰訊控股
  • 594.000
  • 00981 中芯國際
  • 61.300
報章貼士
  • 01109 華潤置地
  • 30.980
  • 目標︰$35.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 317.800
  • 目標︰--
  • 09633 農夫山泉
  • 50.100
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

28/08/2025 12:45  《午市前瞻》恒指穿位整固壓力上升，憂價格戰因素續困擾美團業績

28/08/2025 12:10  恒指險守兩萬五半日跌165點報25035，美團中芯走勢迥異

28/08/2025 12:15  合生創展集團(00754)中期盈轉虧17.3億元，不派息

28/08/2025 12:06  中升集團(0881)中期純利跌36%至10.1億人幣，不派息

28/08/2025 11:40  《港元利率》一個月拆息高見3.3厘連升三日，隔夜息升85基點

28/08/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５４億元，買盈富基金沽中芯

28/08/2025 09:01  【大行炒Ｄ乜】美團績遜預期遭花旗摩通降級，多行升安踏目標

28/08/2025 11:40  《財資快訊》美電升報７﹒７９２７，一個月拆息較上日升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 恒指穿位整固壓力上升 料美團兩季內都難擺脫價格戰新文章
人氣文章

新聞>國際動態

九三閱兵 | 普京、金正恩等26位領袖出席抗戰勝利80周年活動新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

車股｜比亞迪、理想將放榜業績會成股價催化劑嗎？新文章
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

北上配眼鏡安心Get！ Eziwish專業貼心 本月推大牌鏡框震撼優惠
人氣文章

一本萬利．林本利

施政報告須顯減赤決心，及推動換樓鏈（有片）
人氣文章

影視娛樂

Taylor Swift宣布結婚，曬逾400萬港元鴿蛋形鑽戒，特朗普罕見停火祝福
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

只靠AV找刺激：無性婚姻，背後的問題不只是性
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

Threads大熱DIY「暴食後悔水」！椰子水消水腫兼保濕，是控熱量恩物？
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

日本限定手信清單！Le Labo京都金木犀香水到Suica企鵝潔面皂，把旅行的回憶通通帶回家！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
降膽固醇 │ 逾5成港人膽固醇超標，39歲男毋須吃藥靠5招1個月指數減半
人氣文章
51歲最美亞姐楊恭如近況曝光，面部狀況震驚網民：女神還是那麼美
人氣文章
山今老人分享流汗養生智慧！流汗分主動和被動？頭頂、心口出汗代表甚麼？從自汗盜汗分辨體質
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/08/2025 13:19
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/08/2025 13:19
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/08/2025 13:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/08/2025 13:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話28/08/2025
港股 | 午市前瞻 | 恒指穿位整固壓力上升 料美團兩季內都難擺脫價格戰
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

定期存款 | 創興大幅上調港元短存息，渣打6個月加至2.2厘

27/08/2025 20:31

貨幣攻略

狼群戰術反噬美國，大國共治非天方夜譚

27/08/2025 15:59

大國博弈

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處