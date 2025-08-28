美股 | 標普500再創新高，但英偉達前景不溫不火盤後走低

科技七巨企的最後一家英偉達公布業績前，華爾街交易員周三（27日）推動美股走高，其中標普500指數再創盤中及收市新高。不過，英偉達(US.NVDA)盤後發布的業績，對當前季度的收入預測不溫不火，引發該股盤後走低。

道指收市升147.16點，或0.32%，報45565.23點；標普500指數升15.46點，或0.24%，報6481.4點，標指盤中一度觸及6487.03點的歷史高位；納指升45.87點，或0.21%，報21590.14點。



股市上漲主要受惠於投資者對聯儲局即將啟動減息周期的預期升溫。聯儲局主席鮑威爾上周在央行年會上的鴿派表態，被市場解讀為暗示減息時機已趨成熟。



目前市場已將聯儲局9月減息的機率約84%，並預計至2026年6月前累計減息幅度將超過100個點子，反映市場對貨幣政策寬鬆的強烈預期。

科技巨企方面，英偉達(US.NVDA)跌0.1%，特斯拉(US.TSLA)收市跌0.6%，蘋果(US.AAPL)升0.5%，谷歌(US.GOOG)升0.1%，Meta(US.META)跌0.9%，微軟(US.MSFT)升0.9%，亞馬遜(US.AMZN)升0.2%。

美匯指數反覆回落

美匯指數盤初強勢反彈，一度升至98.73，之後反覆回落，報98.23，微升0.02%。美元兌日圓日內小幅向上，盤中一度升穿148.15水平，較前一個交易日升0.05%。歐元兌美元跌至1.163水平，下跌0.09%，盤中一度低見1.157，之後跌幅收窄，顯示市場對歐洲經濟前景存在分歧。

金價向上主要受避險需求提振。現貨黃金於每盎司3394美元附近，升幅達0.02%。紐約期油升0.45%至每盎司3448美元。

國際原油市場出現反彈，紐約期油及布蘭特期油均從跌勢中收復失地，主要受美國政府公布的庫存數據優於預期所推動。紐約期油攀升至每桶63.97美元，較前一個交易日上漲1.14%。布蘭特原油同樣錄得升幅，報每桶67.28美元，上漲0.88%。

撰文：經濟通國金組

