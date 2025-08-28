  • 會員
貨幣攻略
NVDA | 英偉達財報未能提振市場氣氛，盤後急挫逾3%

28/08/2025

NVIDA | 英偉達財報未能提振市場氣氛，盤後急挫逾3%

 

　　英偉達(US.NVDA)於周三（27日）美股收市後，公布第二季度業績，儘管營收及每股盈利均超出市場預期，惟被指對當前季度的收入預測不溫不火，股價在盤後交易時段急挫逾3%。

 

　　英偉達第二季度營收錄得467.4億美元，按年增長56%，超出市場預期的462.3億美元。經調整每股盈利為1.05美元，同樣優於市場預估的1.01美元。數據中心業務仍為公司主要增長動力，佔整體銷售額約88%。然而，該分部收入略遜市場預期，成為股價承壓的主因之一。

 

　　展望第三季度，英偉達預測營收將達540億美元，誤差範圍為正負2%，較分析師平均預期的534億美元略高，但有部分分析師此前預計該數字將超過600億美元。

 

第二季未向中國客戶銷售H20晶片

 

　　該營收預測還不包括來自中國的數據中心收入，而中國市場一直受到美國出口限制和北京方面反對壓力的困擾。此外，公司明確表示該預測未計入H20晶片對中國市場的銷售收入。公司同時宣布授權600億美元股份回購計劃。

 

　　英偉達還透露，第二季度並未向中國客戶銷售H20晶片，中美科技貿易限制對其業務的影響仍然存在。市場普遍認為，若公司能重新向中國市場銷售相關產品，將為業績帶來23至30億美元的額外收入空間。

 

撰文：經濟通國金組

