山今養生智慧
美團王興料第三季核心本地商業業務錄較大虧損，堅決反對「內捲」

28/08/2025

美團王興料第三季核心本地商業業務錄較大虧損，堅決反對「內捲」

 

　　美團(03690)公布，截至2025年6月30日止第二季經調整溢利淨額14.93億元（人民幣．下同），按年大跌89%，遠遜預期的98.5億元。首席執行官王興表示，面對日益激烈的市場競爭，美團堅決反對「內捲」，但將全力捍衛市場地位，強調零售行業成功的關鍵在於快速可靠的交付及價格實惠。他強調，短期盈利能力會因投資增加而波動，與外賣相關的核心本地商業業務，第三季有機會出現較大虧損。

 

　　王興指出，目前最優先還是考慮市場份額的增長，而非盈利，需要保持市場的領先定位，所以短期不會減少補貼，但也知道補貼絕非長久之計。據公司披露7月份，即時零售日訂單量持續飆漲突破1.5億單，創造新紀錄。

 

　　首席財務官陳少暉指出，集團長期對業務信心不變，相信競爭回歸理性後，消費者與商家將選擇供應更豐富、服務更優質、效率更高的平台。

 

　　海外業務方面，Keeta已成為香港外賣市場第一，並躋身沙地阿拉伯前二，正計劃擴大巴西市場團隊規模，目標2033年5月實現GMV 1000億元。王興強調，海外擴張不急於求成，注重高質量增長，對國際市場機會保持開放態度，相信憑藉多元化供給及豐富經驗，美團能在競爭中脫穎而出。

 

撰文：經濟通採訪組

【說說心理話】陳敏兒：人生有很多苦痛的經歷，但我不甘心去白受這些苦，要從中「獲利」，去學習，令苦變得有價值，再跟其他人分享► 即睇

