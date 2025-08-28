恒指 | 恒指挫逾200點穿25000，美團次季純利急瀉股價挫近一成

美團(03690)公布次季經調整純利急瀉89%至14.93億人幣，大遜預期的99.71億人幣；收入增12%至918.4億人幣，惟核心本地商業次季溢利大跌近76%至37.21億人幣。主席王興在業績會上坦言自認「落水狗」，其餘管理層亦預告核心本地商業在第三季將因戰略投資而將錄重大虧損。

美團隔晚ADR一度重挫15%，今早開市低開近一成，拖累恒指低開171點報25030，開市後進一步擴大跌幅至超過200點並失守25000心理關口，現報24916，跌284點或跌1.1%，主板成交超過469億元。國企指數報8899，跌120點或跌1.3%。科技指數報5606，跌90點或跌1.6%。

其餘外賣大戰持份者跟隨美團捱沽；阿里(09988)跌4.4%，報116.2元；京東集團(09618)跌2.6%，報118.2元。

攜程次季多賺26%股價升逾6%，中海油維持高息撐價

然而個別藍籌業績表現亮眼，攜程(09961)公布，截至2025年第二季多賺26.4%至48.46億人幣，按季則升13.3%，帶動股價造好，現升6.2%，報544.5元，暫為最佳表現藍籌。

蒙牛(02319)公布中期少賺16%至20.5億人幣，收入下降6.9%至415.67億人幣，但公司指將於未來12個月持續回購，更不會低於前12個月已執行的購回規模，支撐股價表現，現升1.4%，報16.43元。

中海油(00883)公布中期純利695.33億人幣，按年跌12.8%；但中期息按年僅減少1.35%至10.73港元。高息支撐股價表現，現升2.2%，報19.05元。

撰文：經濟通市場組

