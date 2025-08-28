  • 會員
港股 | 午市前瞻 | 恒指穿位整固壓力上升 料美團兩季內都難擺脫價格戰

28/08/2025

　　隔夜美股反覆收升，儘管英偉達收市後公布業績略好於預期，惟數據中心業務表現一般，股價盤後挫近3%。港股今早跟隨恒指夜期低開，並由科網股跌勢拖累下一度失守25000水平，及後A股收穩大市跌勢喘順。恒生指數半日報25035，跌165點或0.7%，主板成交逾2108億元。恒生中國企業指數報8943，跌77點或0.9%。恒生科技指數報5638，跌58點或1%。

 

港股 | 午市前瞻 |

(官方圖片)

 

麥嘉嘉：支持位下跌至24800點

 

　　恒指早盤短暫失守25000關後回升，永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，當前港股處於高位，已失守部分前期技術支持位，支持位下移到24800點，短線將面臨整固壓力。另一邊廂，9月美國減息升溫，美匯走弱的態勢下，間接支撐港股，預期在兩萬五關上下徘徊。

 

　　另外，A股已累升較大幅度，或存在高位調整的可能，間接導致港股觀望氣氛濃厚，長線資金未必會積極入市，目前由短期資金依賴業績消息，在板塊中輪動。

 

美團今明兩季都受限於價格戰，未見有增長引擎彌補補貼成本

 

　　美團(03690)公布次季經調整純利急瀉89%至14.93億人幣，大遜預期的99.71億人幣；收入增12%至918.4億人幣，惟核心本地商業次季溢利大跌近76%至37.21億人幣。管理層預告核心本地商業在第三季將因戰略投資而將錄重大虧損。

 

　　麥嘉嘉明言，此份業績較其預期差，外賣補貼對美團盈利造成較大影響，而且管理層的業績展望也偏向負面，尤其是管理層明確表示，短期內無意減弱競爭強度，意味著將加快現金流消耗速度。市場普遍對其本季，甚至第四季度的業績持審慎態度。

 

　　麥嘉嘉進一步指出，除了業績，補貼亦會對財務健康狀況帶來較大壓力。即使補貼未必會對財務狀況造成明顯的極端惡化，但若價格競爭持續，勢必對財務造成壓力。她坦言，短線未看到能彌補補貼成本的業務。

 

中長線期望到店業務提升利潤，惟短線未見資金撈底動力

 

　　從中長期來看，美團存在潛在利好。麥嘉嘉指出，美團的用戶基礎穩固，到店業務具備增長潛力，預計2026年到店業務或將成為利潤主引擎。但該預期周期較長，短期內較難兌現。

 

　　技術走勢方面，麥嘉嘉提到，股價已跌破一個月低位及52周低位，RSI跌入超賣區，MACD指標亦處於空頭發散狀態，已形成短期弱勢格局，不排除未來進一步下跌到100元心理關口。她續指出，目前未看到主動買盤搏反彈，資金整體偏向做空，暫未出現反手建倉跡象，不建議保守的投資者於當前水平重倉抄底。股價中長期仍受限於價格競爭和補貼大戰。

 

港股 | 午市前瞻 |

美團股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

熱炒概念股
