  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

美團 | 次季少賺九成遠遜預期，大行紛降目標股價插逾一成，京東阿里亦急跌應如何部署？

28/08/2025

　　美團(03690)昨日(27日)收市後公布業績，第二季經調整盈利按年大跌89%至15億元人民幣，遠遜預期，收入則增近12%至918億元人民幣，其中核心本地商業受外賣行業內捲影響，經營溢利大降近76%至37億元人民幣，管理層更料核心本地商業業務第三季將錄較大虧損，並指目前優先考慮市場份額增長，而非盈利，短期不會減少補貼。美團績後遭多間大行下調目標價，股價今日(28日)急插逾12%，兩大競爭對手京東(09618)及將於明日(29日)公布業績的阿里巴巴(09988)亦分別跌5%及4.7%，三隻股份應如何部署？

 

美團次季少賺九成遠遜預期，大行紛降目標股價插逾一成，京東阿里亦急跌應如何部署？

（AP圖片）


美團次季經調整盈利跌89%收入升12%　核心本地商業經營溢利降76%

 

　　美團公布，截至2025年6月30日止第二季以非國際財務報告會計準則計量，經調整溢利淨額14.93億元人民幣，按年跌89%，遠遜預期的98.5億元人民幣。經調整EBITDA 27.82億元人民幣，跌81.5%。期內收入918.4億元人民幣，按年升11.7%。按照業務劃分，核心本地商業分部收入按年增長7.7%至653億元人民幣，受本季度開始的非理性競爭影響，經營溢利按年下降75.6%至37億元人民幣，經營利潤率按年下降19.4個百分點至5.7%。新業務分部收入按年增長22.8%至265億元人民幣，分部經營虧損按年擴大43.1%至19億元人民幣，經營虧損率按年增加1個百分點至7.1%。

 

　　另集團截至2025年6月30日止中期純利104.22億元人民幣，按年跌37.7%；每股基本盈利1.72元人民幣，不派中期息。經調整溢利淨額124.42億元人民幣，跌41%。經調整EBITDA 150.84億元人民幣，跌34.6%。期內收入1783.98億元人民幣，升14.7%。

 

王興：核心本地商業第三季或錄較大虧損　優先考慮市場份額增長

 

　　美團首席執行官王興表示，面對日益激烈的市場競爭，美團堅決反對「內捲」，但將全力捍衛市場地位，強調零售行業成功的關鍵在於快速可靠的交付及價格實惠。而短期盈利能力會因投資增加而波動，與外賣相關的核心本地商業業務第三季有機會出現較大虧損。目前最優先還是考慮市場份額的增長，而非盈利，需要保持市場的領先定位，所以短期不會減少補貼，但也知道補貼絕非長久之計。據公司披露7月份，即時零售日訂單量持續飆漲突破1.5億單，創造新紀錄。首席財務官陳少暉指，集團長期對業務信心不變，相信競爭回歸理性後，消費者與商家將選擇供應更豐富、服務更優質、效率更高的平台。


　　海外業務方面，Keeta已成為香港外賣市場第一，並躋身沙地阿拉伯前二，正計劃擴大巴西市場團隊規模，目標2033年5月實現商品交易總額(GMV)1000億元人民幣。王興強調，海外擴張不急於求成，注重高質量增長，對國際市場機會保持開放態度，相信憑藉多元化供給及豐富經驗，美團能在競爭中脫穎而出。

 

大摩：料短期盈利受壓　降目標價至135元

 

　　摩根士丹利發表研報指，美團二季度核心本地商業(CLC)經營業績遠不及預期，預計第三季度CLC經營虧損為100億元人民幣，按需業務(外賣+閃購)虧損達到150億元人民幣，新業務虧損收窄料也有限。雖然補貼力度較大，但估計美團的效率仍然優於同行，單筆虧損僅為同行的三分之一。儘管短期盈利壓力持續存在，美團的長期競爭力料將保持不變，將目標價由150港元下調一成至135港元，維持「增持」評級。


　　該行又指，美團7月競爭料最激烈，8月情況有所好轉，因同行補貼略有減少。另外，第二季到店、酒店及旅遊(IHT)總交易額保持穩定，但估計經營利潤率按季下跌。預計美團第三季IHT營收增速將放緩至14%，利潤率按季下降至30%以下。新業務方面，預計虧損將按季擴大至24億元人民幣。

 

瑞銀：市場定位相當被動　降目標價至148元

 

　　瑞銀稱，美團第二季業績遜預期，由於市場競爭拖累利潤。另預期第三季核心本地商務(CLC)收入按年持平，經營虧損擴大至134億元人民幣。不過，保守估計第四季CLC大致扭虧為盈，因此估算全年整體經調整經營虧損50億元人民幣，已較預期收窄。外賣業務方面，第三季預期隨競爭進一步加劇，訂單量增長將加快至18%，但收入可能下降4%，經營虧損將進一步擴大。到店業務方面，第三季盈利收入料溫和增長；經營利潤率續跌。新業務方面，第三季由於前置倉業務「小象超市」及國際外賣品牌Keeta在卡塔爾的擴張加速，預計營運虧損將擴大至23億元人民幣。


　　此外，該行認為，基於前景較差，美團內部回報率(IRR)似乎缺乏吸引力，且美團相當被動，因為它很大程度上取決於阿里巴巴對市場的動作或操作。考慮到競爭影響較預期大，下調公司目標價14%，由172港元降至148港元，維持「買入」評級，預計公司2025年經調整淨利潤將轉為虧損，並下調2026至27年每股盈利預測27至31%。


里昂：補貼戰影響短期或持續　降目標價至143元

 

　　里昂指，美團第二季業績令人失望。總收入按年增長11.7%至918億元人民幣，較該行的預估低0.2%。調整後營運利潤按年下降86.8%至18億元人民幣，遠低於該行預估的80億元人民幣。業績未達預期主要來自外賣服務，該業務收入按年幾乎無增長，且因激烈競爭轉為虧損。由於7月即時零售補貼戰進一步升級，8月僅略有改善，預計美團2025年第三季業績將惡化，總收入僅按年增長4%至980億元人民幣，調整後營運虧損為150億元人民幣。將美團2025及2026年調整後淨利潤預測分別下調350億元人民幣，料今年虧損62.23億元人民幣，明年利潤453.6億元人民幣，並將目標價從150港元降至143港元。補貼戰的影響短期內可能持續，但預計美團將保持即時配送市場的領導地位，維持「跑贏大市」評級。

 

　　摩通表示，美團第二季外賣及即時零售業務的投資較該行預期多出100億元人民幣，反映行業競爭較市場預期更為激烈。預期市場將因應第二季業績及預期第三季的更大投資而下調盈利預測，且股價會對業績有負面反應。該行認為，自阿里於2025年7月2日宣布500億元人民幣補貼計劃後，中國外賣及即時零售行業競爭加劇，美團則通過向特定用戶群提供免費奶茶等補貼計劃作出回應。投資力度加大，將加速行業增長及市場份額變動，但競爭加劇對美團短期盈利及競爭力均不利，因為相比阿里，美團的財務資源較為有限，可能導致市場份額流失，評級由「增持」降至「中性」，目標價由150港元降至105港元。

 

高盛：美團訂單市佔率將下降　惟股價已反映負面預期

 

監管部門約談外賣戰稍降溫，美團阿里京東可再吼？邊隻較值博？

（AP圖片）

 

　　高盛指，美團第二季業績遜預期。因自5月以來外賣業務競爭加劇，導致第二季外賣業務虧損較預期擴大。估計美團次季外賣業務利潤下跌100億元人民幣，相較京東及阿里巴巴分別超過130億元人民幣及100億元人民幣的虧損規模為小。基於美團第二季業績遜預期及第三季相關虧損擴大，預期市場最初反應負面。現預計美團第三季外賣業務每單虧損將擴大至多於2元人民幣。預計2025年第三季核心本地商業收入按年持平，核心本地商業EBIT負130億元人民幣，主要由於用戶補貼入帳抵銷收入增幅。

 

　　高盛認為，雖然2025年下半年外賣單位經濟效益將進一步惡化，預計行業長期格局將由雙寡頭變為三強鼎立，美團的訂單量市佔率將由75%至80%下降至50%至55%，但相信目前股價已反映市場份額下降及長期單位利潤由1.5元人民幣降至1元人民幣的預期。高盛維持對公司2026至2027年利潤復甦潛力樂觀看法，因為預期阿里、京東補貼將在2026年逐步正常化。高盛又提到，美團正面因素包括美團外賣或閃購的訂單量增長進一步加快，其外賣單位經濟(UE)效益優勢相對於其他競爭對手進一步擴大，當中美團8月UE效益按月有所改善。同時，競爭對手京東亦預計第三季每訂單虧損將按季收窄；宜關注阿里本周五(29日)公布的業績，下調美團目標價9%，由159港元降至144港元，維持「買入」評級。


何啟俊：中央反內捲行業或現轉機　美團近100元可先買一注

 

攜程 | 績優兼擬斥50億美元回購，股價逆市飆逾8%仍可追入？

（何啟俊）


　　俊賢資產管理投資總監何啟俊指，京東此前公布業績後，大家多少也知道美團季度業績不會好，結果是經調整利潤比市場預期更差，加上管理層提到原來第三季有機會繼續「燒錢」，令股價今日急插。不過，內捲問題並不是剛出現，已於多個月前出現，過去一段時間美團股價亦跑輸大市，相信已反映大部分外賣行業內捲問題，今日連業績也已公布，股價亦跌至近100元。中央已多次提到會推出一些反內捲政策，而在部分行業已開始推行，相信外賣行業往後也會被點名，要求其減少內捲健康發展。縱使美團第三季可能繼續蝕錢，政策上已令內捲問題到了最差時候，若未有貨可考慮於100元邊先買一注，於90元可買第二注，除因股價已反映很多，內捲也有機會已到尾聲或到了轉折點。

 

　　另何啟俊指，阿里雖未公布業績，但股價也跌了下來，反正明日就放榜，可待績後才部署，管理層可能也會提到因內捲問題，餓了麼有機會表現較差。阿里近期股價表現相對美團及京東為佳，但現價不用急於買入。京東則有機會跌至110元以下，到時才考慮。

 

　　美團今日跌12.55%收報101.7元，連跌3日，累計跌幅16.84%，成交321.79億元。京東亦跌5.03%報115.2元，阿里巴巴跌4.69%報115.8元，其他科技股表現各異，騰訊跌0.84%報594元，百度(09888)跌1.25%報86.6元，網易(09999)升0.66%報212.4元，小米(01810)跌0.19%報53.1元，快手(01024)無升跌報76.45元，嗶哩嗶哩(09626)跌1.88%報172.6元。

 

美團次季少賺九成遠遜預期，大行紛降目標股價插逾一成，京東阿里亦急跌應如何部署？

 

美團次季少賺九成遠遜預期，大行紛降目標股價插逾一成，京東阿里亦急跌應如何部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此


另外，香港股票分析師協會理事溫傑，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評美團及大市，立即重溫


其他美團/平台股內捲相關新聞：
大行報告 | 美團績遜預期最熊看$105，信達轉盈最牛看$130.22
港股 | 午市前瞻 | 恒指穿位整固壓力上升 料美團兩季內都難擺脫價格戰
據報阿里（０９９８８）尋求６５億美元明年到期貸款再融資
《外資精點》瑞銀削美團目標價１４％，指其市場定位相當被動
《外資精點》摩通：美團績後股價料負面反應，競爭或鬥輸阿里
《外資精點》花旗：美團季績遜預期，維持評級及目標價不變
《中國要聞》２０２５中國民營企業５００強：京東阿里恒力居前三
《外資精點》高盛下調美團目標價９％，但目前股價已反映負面預期
古茗：外賣補貼大戰對加盟門店非好事，８月以來補貼力度有所下降
《外資精點》大摩削美團目標價一成至１３５元，料短期盈利承壓
美團王興料第三季核心本地商業業務錄較大虧損，堅決反對「內捲」

【你點睇？】特朗普於2025年8月25日宣布解除聯儲局理事麗莎·庫克的職務，您認為此舉對全球金融市場及美元國際地位的影響程度如何？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08112

基石金融

0.164

異動股

09660

地平線機器人－Ｗ

9.110

異動股

02050

三花智控

31.820

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08112 基石金融
  • 0.164
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 9.110
  • 02050 三花智控
  • 31.820
  • 01211 比亞迪股份
  • 112.000
  • 01997 九龍倉置業
  • 22.720
股份推介
  • 02899 紫金礦業
  • 24.680
  • 目標︰$27.00
  • 02209 喆麗控股
  • 6.620
  • 目標︰--
  • 01818 招金礦業
  • 23.080
  • 目標︰$25.00
  • 02618 京東物流
  • 12.780
  • 目標︰--
  • 00316 東方海外國際
  • 141.200
  • 目標︰$155.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 115.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 101.700
  • 01024 快手－Ｗ
  • 76.450
  • 00388 香港交易所
  • 449.800
  • 00700 騰訊控股
  • 594.000
報章貼士
  • 01109 華潤置地
  • 30.480
  • 目標︰$35.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 324.400
  • 目標︰--
  • 09633 農夫山泉
  • 49.560
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

28/08/2025 17:11  《盤後部署》北水淨流出急擴美團未宜撈底，地平線價量齊升望破頂

28/08/2025 16:59  理想汽車(2015)次季純利跌0.9%，經調整盈利跌2.3%

28/08/2025 18:27  商湯(00020)中期虧損收窄至14.8億人幣，不派息

28/08/2025 17:40  中芯(00981)中期純利按年升35.6%至3.2億美元，不派息，收入增22%至44.56億美元

28/08/2025 17:08  澳博(00880)中期虧損擴大至1.8億元，不派息

28/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出超過２０４億元，買中芯沽盈富基金

28/08/2025 09:01  【大行炒Ｄ乜】美團績遜預期遭花旗摩通降級，多行升安踏目標

28/08/2025 16:33  《財資快訊》美電升報７﹒７９５７，隔夜拆息較上日軟至３厘

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

易經看世界 | 從坤卦看特普會後的俄烏局勢：止戰之日能提早來臨？（有片）新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指力保升勢，普京、金正恩等26位領袖出席閱兵新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

盤後部署 | 北水淨流出急擴美團未宜撈底，地平線價量齊升望破頂新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

大灣區航空限時優惠：富國島來回機票$150起！包20公斤託運行李
人氣文章

市場最熱點

溫傑星期四｜拆解Nvidia業績！｜美團股價係咪已反映負面預期？｜攜程業績有咩亮點？
人氣文章

易經看世界．岑逸飛

從坤卦看特普會後的俄烏局勢（有片）
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

IG 大熱 Pink Salt Trick：減肥補水兼排毒？營養師逐一拆解！
人氣文章

Art & Living

東華三院聯乘康樂及文化事務署 細說南音傳奇蛻變
人氣文章

先行入手．Onki Chan

G-Dragon 無性別穿搭風格：女鞋男穿、小雛菊飾品！盤點GD愛牌同款單品
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康 │ 60歲郭晉安街頭派單張，途人不認得紛避開，自我安慰：做人最緊要開心，最好的養生就是養心新文章
人氣文章
膽固醇 │ 50多歲男子自以為飲食好清淡，膽固醇竟嚴重超標！醫生揭「元兇」 隨時心血管出事新文章
人氣文章
台灣殿堂級歌后病逝，享年62歲，兒子發文悼念：突發疾病搶救無效
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/08/2025 21:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪28/08/2025
易經看世界 | 從坤卦看特普會後的俄烏局勢：止戰之日能提早來臨？（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

現代啟示錄

28/08/2025 12:09

大國博弈

定期存款 | 創興大幅上調港元短存息，渣打6個月加至2.2厘

27/08/2025 20:31

貨幣攻略

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處