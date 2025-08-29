  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

美股 | 標指首破6500點創新高，英偉達業績再次點燃AI熱潮

29/08/2025

美股 | 標指首破6500點創新高，英偉達業績再次點燃AI熱潮

 

　　美股三大指數周四（28日）齊升，標普500指數歷史性突破6500點大關。市場焦點聚焦英偉達(US.NVDA)最新季績，其業績進一步鞏固人工智能投資熱潮，為相關概念股注入動力。

 

　　道指收市升71.67點，或0.16%，報45636.9點；標普500指數升0.46點，或0.32%，報6501.86點；納指升115.02點，或0.53%，報21705.16點。

 

　　佔標普500指數權重約8%的英偉達，公布第二季業績優於市場預期，營收按年飆升56%。儘管該股盤初曾現調整，一度跌近3%，惟其後逐步收復失地，最終僅微跌0.8%。

 

　　半導體板塊整體表現理想，博通(US.AVGO)收市升2.8%，AMD(US.AMD)亦升0.9%，反映投資者對輝達業績持正面態度，認為AI相關投資主題仍具吸引力。雲端數據分析公司Snowflake(US.SNOW)在公布超預期季績後，股價更勁升逾20%。

 

　　美國上周首次申請失業救濟金人數維持穩定，而第二季GDP增長亦超出市場預期，為股市提供基本面支撐。儘管特朗普政府對聯儲局獨立性構成威脅，相關政治風險暫未對市場造成重大衝擊。

 

美匯指數震盪向下

 

　　美匯指數呈現震盪向下走勢，日內報97.84，下跌0.35%。美元兌日圓顯著回落，盤中跌至146.87，較前一個交易日下跌0.37%。歐元兌美元表現造好，升至1.1685水平，上升0.4%。

 

　　現貨黃金價格表現強勁，最高觸及3420美元，日內報每盎司3418美元，上升0.6%。紐約期金報每盎司3478美元，上漲0.8%。

 

　　國際原油市場呈現震盪上落走勢，儘管美國原油庫存降幅超出預期，但夏季駕駛旺季即將結束，以及地緣政治不確定性持續影響市場情緒。紐約期油報每桶63.37，微升0.3%；布蘭特期油報每桶64.37美元，升約0.3%。

 

撰文：經濟通國金組

【你點睇？】特朗普於2025年8月25日宣布解除聯儲局理事麗莎·庫克的職務，您認為此舉對全球金融市場及美元國際地位的影響程度如何？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

118.100

異動股

09699

順豐同城

15.380

異動股

01177

中國生物製藥

7.810

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 117.900
  • 09699 順豐同城
  • 15.410
  • 01177 中國生物製藥
  • 7.800
  • 01209 華潤萬象生活
  • 38.180
  • 02269 藥明生物
  • 31.980
股份推介
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.170
  • 目標︰$2.70
  • 02899 紫金礦業
  • 25.300
  • 目標︰$27.00
  • 02209 喆麗控股
  • 6.950
  • 目標︰--
  • 01818 招金礦業
  • 24.280
  • 目標︰$25.00
  • 02618 京東物流
  • 12.960
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 116.200
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.170
  • 03690 美團－Ｗ
  • 100.500
  • 00388 香港交易所
  • 451.000
  • 00981 中芯國際
  • 60.900
報章貼士
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 572.000
  • 目標︰$596.00
  • 09896 名創優品
  • 47.680
  • 目標︰$52.00
  • 00270 粵海投資
  • 7.270
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

29/08/2025 09:26  恒指高開96點報25095，攜程升5.3%，蒙牛跌1.8%，中芯靠穩

29/08/2025 09:37  《異動股》順豐重挫7%，中期多賺兩成，息增15%惟不派特息

29/08/2025 09:29  《異動股》網龍開挫逾7%，中期純利急跌逾九成，增派息兩成半救價

29/08/2025 08:48  《盤前攻略》美股造好道指、標指齊創收市高，恒指三連跌料淡友獲利減倉後反彈

29/08/2025 09:21  【聚焦人幣】人民幣中間價升33點子報7.1030，三連升，再創近10個月高

29/08/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出超過２０４億元，買中芯沽盈富基金

29/08/2025 08:56  【大行炒Ｄ乜】理想績遜預期遭多行削目標，高盛唱好攜程、商湯

29/08/2025 09:40  《財資快訊》美電軟報７﹒７９１６，隔夜拆息較上日飆至３﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

外圍經濟 | 美國第二季GDP增長優於預期，貿易與投資回暖推動經濟擴張新文章
人氣文章

新聞>今日焦點股

今日焦點股 | 中芯中期盈利3.21億美元，按年增長逾35%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

開市Go | 美股升標普破六千五，在岸人幣見10個月高，內房新模式推城中村等改造，中芯半年多賺35%新文章
品味生活
生活
人氣文章

我做Marketing．Michael & Derek

DJI新推出高價自動掃地機械人 拆解大疆由無人機轉戰智能家電巿場的營銷策略
人氣文章

玩樂 What’s On

大灣區航空限時優惠：富國島來回機票$150起！包20公斤託運行李
人氣文章

政政經經．石鏡泉

又試25000
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

展覽「香江藏珍──香港三大古書畫收藏」：墨韻裡的百年心跡
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

展覽「Moore’s Visions. More Revisions.」：整理逐漸消逝的赤裸角落
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

溶脂針是智商稅？到韓國實試手臂溶脂：術後一個月，手臂線條有變嗎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
妝前底霜比拼 │ 日本雜誌測試18款妝前底霜，3款平價貨奪A級評價，防曬提亮膚色兼遮毛孔新文章
人氣文章
加工肉 │ 長期食用高鈉高脂午餐肉增患癌風險，消委會與營養師推薦的10款較健康選擇
人氣文章
台灣殿堂級歌后病逝，享年62歲，兒子發文悼念：突發疾病搶救無效
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/08/2025 10:23
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/08/2025 10:22
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/08/2025 10:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/08/2025 10:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話29/08/2025
外圍經濟 | 美國第二季GDP增長優於預期，貿易與投資回暖推動經濟擴張
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

現代啟示錄

28/08/2025 12:09

大國博弈

定期存款 | 創興大幅上調港元短存息，渣打6個月加至2.2厘

27/08/2025 20:31

貨幣攻略

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處