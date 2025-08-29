  • 會員
港股 | 午市前瞻 | 恒指守穩五十天線則向上格局不變 中芯業績可期惟難大幅增長

29/08/2025

　　美國多項經濟數據好過預期，支撐美股造好，道指，標指齊創收市新高。恒指高開近百點後，早段升幅擴大，最多升約279點，高見25277，惟高位遇阻，臨近中午收市升幅收窄。恒指半日報25156，升158點或0.6%，主板成交近1841億元。恒生中國企業指數報8977，升60點或0.7%。恒生科技指數報5675，升31點或0.6%。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指守穩五十天線則向上格局不變 中芯業績可期惟難大幅增長

（互聯網圖片）

 

曾永堅：恒指走勢視乎美股走勢及內地消費數據

 

　　恒指今日開市即重上兩萬五關口，其後反覆向上，惟受制於十天線（約25262點）。香港股票分析師協會副主席曾永堅向《經濟通通訊社》表示，恒指短線將在24800點至26000點區間震盪，只要守穩50天線附近（約24800點），則可維持4月初至今的反覆向上格局。他指出，投資者需關注兩大因素，一是美股三大指數走勢，二是內地即將公布的消費數據。若上述兩大因素未出現明顯惡化，短線港股將維持炒股不炒市的上落格局。

 

　　另外，南下資金昨日淨賣出港股204.41億港元，創單日最大淨賣出額，分析指資金或正重返A股市場。曾永堅認為，A股近期表現強勢，短期資金調配屬於正常市場波動，不必過度擔心市場資金出現明顯轉向。他提到，雖然HIBOR近期有持續回升，但多由套息活動主導，與市場核心資金流向關聯度有限。而且，當前香港IPO活躍，對資金有一定吸引力。

 

中芯下半年業績偏樂觀，惟難期待大幅增長

 

　　中芯(00981)公布，截至2025年6月30日止中期純利3.21億美元，按年升35.6%；每股基本盈利4美仙，按年升33.33%；不派中期息。期內收入44.56億美元，升22%；毛利9.56億美元，升89.3%。

 

　　中芯管理層表示，2025年上半年，在國內外政策變化的影響下，渠道加緊備貨、補庫存，公司也積極配合客戶保證出貨，這樣的情況預計將持續到三季度。管理層亦指，在外部環境無重大變化的前提下，公司全年的目標是超過可比同業的平均值。

 

　　曾永堅表示，中芯業績符合市場預期，績後股價向下主因資金提前部署炒作業績，待業績利好落地後便藉機出貨。他指出，中國內地鼓勵企業使用國產晶片，政府大力推動晶片國產化，以及內地人工智能領域加速發展，都會帶動晶片需求持續增加。因此對中芯國際未來的業務規模與收益增長持樂觀態度，相信這個因素在獲利回吐壓力消化後，依然能支撐其保持上升趨勢。

 

　　同時他提醒，中芯無論是現有產能的釋放效率，還是新產能的擴充進度，均需要一定時間，短期內無法快速實現產能大幅提升以推動業績暴漲。即使對中芯國際第三季、第四季業績整體偏向樂觀，但難以期望其業績大幅增長。

 

　　對於沒有持貨的投資者，曾永堅表示，中芯國際累計升幅較大，且預測市盈率已達78倍，估值相對偏高，建議投資者採取審慎策略，待股價回落到54元附近再考慮分批吸納，目標價70元。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指守穩五十天線則向上格局不變 中芯業績可期惟難大幅增長

中芯股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

