海爾智家 | 半年多賺16%兼首派中期息，股價飆逾半成仍可追落後？

海爾智家(06690)(滬:600690)公布業績，上半年盈利按年升近16%至逾120億元人民幣，創歷史新高，收入增10%至逾1564億元人民幣，並首派中期息每股26.9分人民幣，今早(29日)股價最多升7%至26.86元。另值得一提，以舊換新第三批國補資金近日下達，其他家電股也普遍造好。海爾智家今年累計仍升不足4%，除遠遠跑輸大市，也比今日稍後公布業績的美的(00300)落後，是否仍可追入？

（海爾智家網頁截圖）

海爾智家中期盈利升16%收入增10% 首派中期息26.9分人幣

海爾智家公布，截至2025年6月底止中期錄得股東應佔溢利120.33億元人民幣，按年增長15.6%，每股盈利1.3元人民幣，每10股派息2.69元人民幣(每股26.9分人民幣)，預計總派發金額為25.07億元人民幣，佔淨利潤的20.83%。去年則沒派中期息。

期內錄得收入達1564.69億元人民幣，按年增加10.2%，當中年國內市場收入增長8.8%，而海外市場收入增長11.7%；毛利412.4億元人民幣，上升10.6%。整體毛利率增加0.1個百分點至26.4%。其中，國內市場聚焦極致成本，圍繞「低成本、高效率」，構建成本競爭力目標到全流程落地體系，毛利率同比提升；海外市場堅定高端品牌戰略，提升高端體驗，毛利率同比提升。

海爾智家：將通過體系化創新驅動穩健增長 加速市場份額拓展



海爾智家上半年國內市場收入按年增長8.8%。海爾智家稱，面對持續加劇的市場競爭，公司發揮在研發、製造、配送與服務的全鏈路優勢，推出海爾麥浪冰箱、Leader懶人洗三筒洗衣機等引領行業趨勢的現象級產品；實施數字庫存、數字營銷等變革項目，持續拓展觸點、加速產品周轉，強化用戶流量的精準觸達與轉化；深化多品牌戰略協同，發揮品牌合力，卡薩帝品牌收入增長超過20%；Leader品牌收入增長超過15%。



另集團上半年海外市場實現收入790.79億元人民幣，按年增長11.7%。集團指，今年上半年公司深化升級海外高端創牌模式，通過深化產業與市場小微的高效協同，加速本土化引領產品的迭代速度與終端零售模式的轉型。上半年，公司美國、歐洲白電與暖通業務持續跑贏行業。新興市場高速增長，其中南亞增長33%，東南亞增長18%，中東非增長65%。此外，CCR業務、Kwikot業務整合穩步推進，在產品協同、市場拓展、技術開發等領域取得積極進展，為未來持續增長奠定堅實基礎。

集團展望，2025年下半年，面對行業需求與競爭環境的不斷變化，公司將積極擁抱變革，通過體系化創新驅動公司穩健增長，加速市場份額拓展、鞏固全球市場引領地位。

以舊換新第三批國補資金下達 國金證券：家電需求韌性強

另外，據內媒日前報道，國家以舊換新第三批資金已下達，8月26日起，淘寶天貓率先啟動可領。報道指，今年國補範圍再擴容，正值開學季之下，智能燈、學習桌椅及學習機等首次納入以舊換新補貼範圍，最高補貼20%；同時，單價6000元人民幣以內的手機、平板及智能手環等3C數碼產品，可享15%補貼，最高減500元人民幣。新增品類之外，目前消費者領用國補購買家電家裝，一級及以上能效/水效產品，至高可享20%的補貼，二級能效/水效產品可享15%的補貼，居家適老化改造產品補貼高達30%。



國金證券研報稱，年初至今家電社零保持高增，內需國補托底下需求韌性強，外需新興市場需求持續高景氣，有望拉動出口保持較好增長。而按板塊景氣判斷：白色家電略有承壓，黑色家電穩健向上，廚衛電器底部企穩，掃地機高景氣維持。

麥嘉嘉：海爾智家基本面向好估值偏低 近26元可分段收集先看28元

（麥嘉嘉）

永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉認為，海爾智家應可追落後，若分拆來看，公司第二季單季利潤65億元人民幣，增速達16%，比第一季進一步提升，並創下歷史高位。值得一提，其毛利率也提升至26.9%，主要得益國內聚焦其爆款產品及全流程降本增效，加上海外堅持高端及數字供應策略，見到公司三大戰略持續深化，包括聚焦爆品、進行AI數字化及提升全球市場本土化。而今次業績另一重點為公司第一次派中期息，體現其強現金流及派息能力，另公司8月以來已多次回購A股股份，也有助強化對股價及股東信心的維護。

麥嘉嘉續指，海爾智家整體基本面向好，產品組合及全球多元化策略會有效助其對抗行業競爭，加上AI及數字化應用的降本增效，見其SKU組合效率提升了13%。策略上，今日受業績帶動，股價明顯走高，但以估值來看，現時其預測市盈率約11倍，相比歷史水平仍近低位，反映公司基本面有一定修復空間，技術上亦見其10天線向上移，回至近26元可分段收集，短期目標可定於28元。

麥嘉嘉又指，內地以舊換新政策有些調整，派發補貼券「先到先得」，確能推進相關政策，有利家電股短線表現，當中美的仍要等業績公布，市場估其全年業績增速應有20%，短期此類股份受惠政策，以及盈利改善空間有突破，整個板塊往後都可趁調整吸納，但海爾智家首先公布業績，表現「交到功課」，故值博空間較大。

海爾智家半日升6.62%收報26.74元，成交5.94億元。其他家電股也普遍造好，美的升1.35%報82.7元，海信家電(00921)升2.51%報24.54元，TCL電子(01070)升2.86%報10.8元，創維集團(00751)升1.78%報3.44元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此

其他海爾智家相關新聞：

大行報告 | 業績股點部署？一表看清美團、攜程、國壽、理想、地平線、中升及商湯最新評級/目標價

海爾智家中期盈利升15.6%賺120.33億人幣，每十股派2.69元人幣

【說說心理話】陳敏兒：人生有很多苦痛的經歷，但我不甘心去白受這些苦，要從中「獲利」，去學習，令苦變得有價值，再跟其他人分享► 即睇