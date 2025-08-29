  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

海爾智家 | 半年多賺16%兼首派中期息，股價飆逾半成仍可追落後？

29/08/2025

　　海爾智家(06690)(滬:600690)公布業績，上半年盈利按年升近16%至逾120億元人民幣，創歷史新高，收入增10%至逾1564億元人民幣，並首派中期息每股26.9分人民幣，今早(29日)股價最多升7%至26.86元。另值得一提，以舊換新第三批國補資金近日下達，其他家電股也普遍造好。海爾智家今年累計仍升不足4%，除遠遠跑輸大市，也比今日稍後公布業績的美的(00300)落後，是否仍可追入？

 

海爾智家半年多賺16%兼首派中期息，股價飆逾半成仍可追落後？

（海爾智家網頁截圖）

 

海爾智家中期盈利升16%收入增10%　首派中期息26.9分人幣

 

　　海爾智家公布，截至2025年6月底止中期錄得股東應佔溢利120.33億元人民幣，按年增長15.6%，每股盈利1.3元人民幣，每10股派息2.69元人民幣(每股26.9分人民幣)，預計總派發金額為25.07億元人民幣，佔淨利潤的20.83%。去年則沒派中期息。

 

　　期內錄得收入達1564.69億元人民幣，按年增加10.2%，當中年國內市場收入增長8.8%，而海外市場收入增長11.7%；毛利412.4億元人民幣，上升10.6%。整體毛利率增加0.1個百分點至26.4%。其中，國內市場聚焦極致成本，圍繞「低成本、高效率」，構建成本競爭力目標到全流程落地體系，毛利率同比提升；海外市場堅定高端品牌戰略，提升高端體驗，毛利率同比提升。

 

海爾智家：將通過體系化創新驅動穩健增長　加速市場份額拓展


　　海爾智家上半年國內市場收入按年增長8.8%。海爾智家稱，面對持續加劇的市場競爭，公司發揮在研發、製造、配送與服務的全鏈路優勢，推出海爾麥浪冰箱、Leader懶人洗三筒洗衣機等引領行業趨勢的現象級產品；實施數字庫存、數字營銷等變革項目，持續拓展觸點、加速產品周轉，強化用戶流量的精準觸達與轉化；深化多品牌戰略協同，發揮品牌合力，卡薩帝品牌收入增長超過20%；Leader品牌收入增長超過15%。


　　另集團上半年海外市場實現收入790.79億元人民幣，按年增長11.7%。集團指，今年上半年公司深化升級海外高端創牌模式，通過深化產業與市場小微的高效協同，加速本土化引領產品的迭代速度與終端零售模式的轉型。上半年，公司美國、歐洲白電與暖通業務持續跑贏行業。新興市場高速增長，其中南亞增長33%，東南亞增長18%，中東非增長65%。此外，CCR業務、Kwikot業務整合穩步推進，在產品協同、市場拓展、技術開發等領域取得積極進展，為未來持續增長奠定堅實基礎。

 

　　集團展望，2025年下半年，面對行業需求與競爭環境的不斷變化，公司將積極擁抱變革，通過體系化創新驅動公司穩健增長，加速市場份額拓展、鞏固全球市場引領地位。

 

以舊換新第三批國補資金下達　國金證券：家電需求韌性強

 

　　另外，據內媒日前報道，國家以舊換新第三批資金已下達，8月26日起，淘寶天貓率先啟動可領。報道指，今年國補範圍再擴容，正值開學季之下，智能燈、學習桌椅及學習機等首次納入以舊換新補貼範圍，最高補貼20%；同時，單價6000元人民幣以內的手機、平板及智能手環等3C數碼產品，可享15%補貼，最高減500元人民幣。新增品類之外，目前消費者領用國補購買家電家裝，一級及以上能效/水效產品，至高可享20%的補貼，二級能效/水效產品可享15%的補貼，居家適老化改造產品補貼高達30%。


　　國金證券研報稱，年初至今家電社零保持高增，內需國補托底下需求韌性強，外需新興市場需求持續高景氣，有望拉動出口保持較好增長。而按板塊景氣判斷：白色家電略有承壓，黑色家電穩健向上，廚衛電器底部企穩，掃地機高景氣維持。

 

麥嘉嘉：海爾智家基本面向好估值偏低　近26元可分段收集先看28元

 

海爾智家 | 半年多賺16%兼首派中期息，股價飆逾半成仍可追落後？

（麥嘉嘉）

 

　　永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉認為，海爾智家應可追落後，若分拆來看，公司第二季單季利潤65億元人民幣，增速達16%，比第一季進一步提升，並創下歷史高位。值得一提，其毛利率也提升至26.9%，主要得益國內聚焦其爆款產品及全流程降本增效，加上海外堅持高端及數字供應策略，見到公司三大戰略持續深化，包括聚焦爆品、進行AI數字化及提升全球市場本土化。而今次業績另一重點為公司第一次派中期息，體現其強現金流及派息能力，另公司8月以來已多次回購A股股份，也有助強化對股價及股東信心的維護。

 

　　麥嘉嘉續指，海爾智家整體基本面向好，產品組合及全球多元化策略會有效助其對抗行業競爭，加上AI及數字化應用的降本增效，見其SKU組合效率提升了13%。策略上，今日受業績帶動，股價明顯走高，但以估值來看，現時其預測市盈率約11倍，相比歷史水平仍近低位，反映公司基本面有一定修復空間，技術上亦見其10天線向上移，回至近26元可分段收集，短期目標可定於28元。

 

　　麥嘉嘉又指，內地以舊換新政策有些調整，派發補貼券「先到先得」，確能推進相關政策，有利家電股短線表現，當中美的仍要等業績公布，市場估其全年業績增速應有20%，短期此類股份受惠政策，以及盈利改善空間有突破，整個板塊往後都可趁調整吸納，但海爾智家首先公布業績，表現「交到功課」，故值博空間較大。

 

　　海爾智家半日升6.62%收報26.74元，成交5.94億元。其他家電股也普遍造好，美的升1.35%報82.7元，海信家電(00921)升2.51%報24.54元，TCL電子(01070)升2.86%報10.8元，創維集團(00751)升1.78%報3.44元。

 

海爾智家半年多賺16%兼首派中期息，股價飆逾半成仍可追落後？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此

 

 

其他海爾智家相關新聞：
大行報告 | 業績股點部署？一表看清美團、攜程、國壽、理想、地平線、中升及商湯最新評級/目標價
海爾智家中期盈利升15.6%賺120.33億人幣，每十股派2.69元人幣

 

【說說心理話】陳敏兒：人生有很多苦痛的經歷，但我不甘心去白受這些苦，要從中「獲利」，去學習，令苦變得有價值，再跟其他人分享► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01348

滉達富控股

0.112

異動股

02382

舜宇光學科技

84.200

異動股

00285

比亞迪電子

42.980

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00285 比亞迪電子
  • 42.480
  • 09911 赤子城科技
  • 12.340
  • 02142 和鉑醫藥－Ｂ
  • 14.750
  • 03888 金山軟件
  • 34.380
  • 00267 中信股份
  • 11.080
股份推介
  • 02283 東江集團控股
  • 2.570
  • 目標︰$3.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.140
  • 目標︰$2.70
  • 02899 紫金礦業
  • 25.800
  • 目標︰$27.00
  • 02209 喆麗控股
  • 7.020
  • 目標︰--
  • 01818 招金礦業
  • 24.100
  • 目標︰$25.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 116.600
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.140
  • 03690 美團－Ｗ
  • 103.000
  • 00700 騰訊控股
  • 601.500
  • 00388 香港交易所
  • 452.000
報章貼士
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 582.500
  • 目標︰$596.00
  • 09896 名創優品
  • 48.560
  • 目標︰$52.00
  • 00270 粵海投資
  • 7.310
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

29/08/2025 12:06  恒指半日升158點，藥明生物、海爾智家齊升近7%，蒙牛跌3%

29/08/2025 10:08  消息指行會通過網約車條例，放寬車齡限制至12年，立會9月首讀，目標明年下半年發牌

29/08/2025 11:30  【銀色債券】政府下午3時30分舉行發行銀色債券記者會

29/08/2025 09:29  《異動股》網龍開挫逾7%，中期純利急跌逾九成，增派息兩成半救價

29/08/2025 11:18  【反內捲】國家發改委：加快治理部分領域的內捲、無序競爭和市場失序等問題

29/08/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出超過２０４億元，買中芯沽盈富基金

29/08/2025 08:56  【大行炒Ｄ乜】理想績遜預期遭多行削目標，高盛唱好攜程、商湯

29/08/2025 11:45  《財資快訊》美電軟報７﹒７９１２，兩周拆息較上日軟３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

海爾智家 | 半年多賺16%兼首派中期息，股價飆逾半成仍可追落後？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 恒指守穩五十天線則向上格局不變 中芯業績可期惟難大幅增長新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 業績股點部署？一表看清美團、攜程、國壽、理想、地平線、中升及商湯最新評級/目標價新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

9月Netflix片單︰《今際之國的闖關者3》挑戰小丑牌；Viu宋仲基愛情劇《我的青春》；Disney+全智賢掀起《暴風圈》
人氣文章

足球俱樂部．主教練

紅軍防線老化，主場有失；阿仙奴傷兵多，對攻有計
人氣文章

我做Marketing．Michael & Derek

DJI新推出高價自動掃地機械人 拆解大疆由無人機轉戰智能家電巿場的營銷策略
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

從 C 朗的求婚戒指，看如何挑選 Oval 鑽石：除了4Cs，「蛋的形狀」同樣講究？
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

科技與性福：德國首間「高科技」18禁場所、內地推AI完美情人！VR暴露療法、3D打印助男性重拾雄風
人氣文章

Art & Living

Autumn Art Map：黃秋生x Locker《我們最快樂》、岑寧兒《偷偷記得》、綠葉劇團《山海經》
健康好人生 Health Channel
人氣文章
台灣殿堂級歌后病逝，享年62歲，兒子發文悼念：突發疾病搶救無效
人氣文章
名人健康 │ 65歲前TVB小生李子雄自爆遭內地嫩妻「家暴」！7歲兒患罕見病 新文章
人氣文章
妝前底霜比拼 │ 日本雜誌測試18款妝前底霜，3款平價貨奪A級評價，防曬提亮膚色兼遮毛孔 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/08/2025 15:25
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/08/2025 15:25
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/08/2025 15:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/08/2025 15:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話29/08/2025
海爾智家 | 半年多賺16%兼首派中期息，股價飆逾半成仍可追落後？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

現代啟示錄

28/08/2025 12:09

大國博弈

定期存款 | 創興大幅上調港元短存息，渣打6個月加至2.2厘

27/08/2025 20:31

貨幣攻略

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處