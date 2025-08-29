芯片股 | 中芯中期多賺36%華虹少賺70%，兩股齊借勢回吐可以點部署？

中芯國際(00981)(滬:688981)及華虹半導體(01347)(滬:688347)齊公布業績，中芯中期盈利按年升近36%至3.21億美元，收入升22%至逾44億美元，毛利率大增7.6個百分點至21.4%，管理層指整體產能供不應求；華虹中期收入亦升18%至11億美元，惟盈利跌70%至1170萬美元，毛利率則升至10.1%。雖然兩者業績高下立見，但今日(29日)齊逆市下挫，其中華虹更插逾半成，不過，兩股昨日(28日)都隨國產人工智能(AI)芯片廠商寒武紀(滬:688256)急升，中芯更飆一成創上市新高，今趁消息出貨也很正常，或可趁回調吸納。

（AP圖片）



中芯中期盈利升36%收入增22% 毛利率大升至21.4%



中芯公布，截至2025年6月30日止中期純利3.21億美元，按年升35.6%；每股基本盈利4美仙，按年升33.33%；不派中期息。期內收入44.56億美元，增22%，其中佔比最大的晶圓代工業務收入42.29億美元，增24.6%；毛利9.56億美元，升89.3%。毛利率從去年同期的13.8%大幅提升至21.4%，淨利率亦從6.5%改善至10.5%。

中芯：整體產能供不應求 全年目標超過可比同業平均值

中芯管理層表示，2025年上半年，在國內外政策變化的影響下，渠道加緊備貨、補庫存，公司也積極配合客戶保證出貨，這樣的情況預計將持續到三季度。四季度是行業傳統淡季，急單和提拉出貨的情況會相對放緩。



管理層亦指，由於公司整體產能供不應求，因此放緩的量並不會對公司的產能利用率產生明顯影響。在外部環境無重大變化的前提下，公司全年的目標是超過可比同業的平均值。

華虹中期盈利跌70%收入升18% 毛利率升至10.1%



華虹半導體公布，截至6月30日止中期盈利1170萬美元，按年跌69.6%，每股盈利0.007美元。期內收入11億美元，升18%，毛利1.1億美元，升40%，毛利率10.1%，升1.6個百分點。集團解釋，上半年營收增長主要得益於晶圓銷售數量上升和華虹製造項目的量產貢獻。淨利潤同比大幅下滑主要由於華虹製造項目投產初期的產能爬坡成本以及公司整體研發投入的持續增加。

（華虹半導體網頁）

華虹半導體表示，步入2025年下半年，預計全球半導體市場仍將面臨終端市場復甦的不確定性和需求的波動性。面對行業競爭加劇，公司將努力持續發揮「8英寸+12英寸」特色工藝優勢，提升研發能力，加快產能建設，擴寬業務平台，加強供應鏈管理並著力提升營運效率。客戶拓展方面，繼續服務好國內客戶，並持續推進海外客戶China for China策略。公司亦積極布局戰略規劃，鞏固及提升自身在晶圓代工行業中的競爭地位，為公司、股東及各利益相關方創造價值。



據報中國明年提高AI芯片產量兩倍 中芯擬將7納米芯片產能翻倍



值得一提，英國《金融時報》近日報道，中國芯片製造商正尋求在2026年將AI芯片產量提高兩倍，以減少對英偉達(Nvidia)的依賴。消息透露，一座專門替中國科技龍頭華為生產AI芯片的工廠預定最快今年底投產，另有兩家工廠預計明年啟用。據報這三家工廠的總產量可能超過中國芯片製造龍頭中芯國際類似生產線的現有產能。報道還稱，中芯計劃明年將7納米芯片的產能提高1倍，這類芯片目前最大客戶正是華為。



中國政府正加快推動國產芯片替代進程，一些公司正開發可與英偉達H20性能相媲美的芯片。北京方面多次對H20的安全性表示擔憂，近期約談多家國內科企勸其避免使用英偉達較不先進芯片。



溫鋼城：中芯業績有驚喜53元可吸 華虹或回至近50元

（溫鋼城）



iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，中芯股價昨日急升已反映部分業績因素，近期也已升至60元以上兼創新高。通常股份在出業績前偷步炒上，績後都會趁機食胡，中芯績後仍可守於60元已算不錯。事實上，中芯今次業績表現頗佳，之前一直擔心以公司只用DUV光刻機，難造出8納米甚至6納米等高端芯片，現在看來卻能化腐朽為神奇。據報內地開始試用類似影印的方法去造芯片，且已有些眉目，清華正投入研發，無論如何，內地應會全力做電腦相關工作，若論高技術，在港股一定揀中芯，低技術則揀華虹。

溫鋼城續指，華虹之前業績頗佳，今次輪到中芯績靚有些令人驚喜，公司以往一直被人詬病芯片良率只得三成幾，即造三塊只有一塊用到，成本自然高，但從今次業績所見看似慢慢有些改善，若真能改善，加上鼓勵用國產芯片，中芯有機會改善未來前景狀況。中芯現時預測市盈率70倍，確比英偉違的51倍稍貴，但中央一直鼓勵用中芯芯片，美國仍有AMD與英偉違競爭。中芯可待回至53元附近才加注較佳，現價近62元則宜觀望，有貨宜稍為減倉。

至於華虹，溫鋼城指，不止華虹，很多芯片廠都大量製造那些常用芯片，無論冷氣機、雪櫃或電視機都不需用到3或2納米芯片，通常會用如18納米等芯片，此類芯片華虹做得多，但早前有消息指希望芯片業發展慢些，令內地有機會追趕，故盡量在常用低端芯片的價格及生產上增加內地的競爭力，難免對華虹等盈利有些影響。其實，華虹今次業績也不算差，只是增長有些放慢；今日雖急跌，與10天線51.8元仍有一定距離，稍後回調至近50元也不奇，若有貨穩陣計可趁高減倉，待回調後再吼，若看長線也可繼續持有，但如跌穿20天線約48.5元要小心，可能要先計數。



中芯今日跌2.57%收報60.7元，成交84.22億元；華虹跌5.94%報53.8元，成交43.12億元。其餘芯片股亦普遍下挫，ASMPT(00522)升3.03%報70.5元，上海復旦(01385)跌4.13%報36.22元，晶門半導體(02878)跌1.92%報0.51元，宏光半導體(06908)跌6.45%報0.58元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此







其他中芯/華虹相關新聞：

港股 | 午市前瞻 | 恒指守穩五十天線則向上格局不變 中芯業績可期惟難大幅增長

《Ａ股焦點》半導體板塊回調，寒武紀大跌６％，中微及中芯Ａ齊跌4%

《異動股》中芯反跌２％，中期純利升３６％，收入升２２％，不派息

《異動股》華虹反跌６％，中期盈利升七成，毛利率升至１０﹒１％

華虹半導體（０１３４７）中期盈利１１７０萬美元，跌６９﹒６％





送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好