阿里 | 首財季經調整純利跌18%至335億元人幣，遜預期

阿里巴巴(09988)公布，截至6月底止第一財季經調整純利335.1億元（人民幣．下同），按年跌18%，遜於市場預期的384.4億元。純利431.16億元，按年升78%，攤薄每股收益2.25元。

（阿里巴巴官網媒體資料庫）

期內收入2476.5億元，按年升1.8%，亦遜於預期。

阿里今季更改財報準則，重部分配業務為阿里巴巴中國電商集團、阿里國際數字商業集團、雲智能集團以及所有其他業務四大部門。中國電商事業集團收入1400.7億元，按年升9.7%；阿里國際數字商業集團收入347.4億元人民幣，按年升19%；雲智能集團收入334億元，按年升26%；其他收入586億元，按年28%。

電商集團EBITA跌21%

至於首財季經調整EBITA為388.4億元，按年跌14%，其中阿里巴巴中國電商集團EBITA 383.9億元，按年跌21%。

至於細分中國電商事業集團內，電商業務收入1185.8億元，按年增長9%；客戶管理收入892.5億元，按年增長10%，主要由Take rate的提升所帶動；外賣佔最大組成部分的即時零售業務收入147.8億元，按年增長12%。

未來將圍繞大消費、AI+雲兩戰略投入

阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘在業績報告中稱，未來將圍繞大消費、AI+雲，兩大戰略重心繼續堅定投入，實現長期增長。阿里巴巴集團首席財務官徐宏則表示，核心業務的優勢進一步鞏固集團信心，並提供資源支持公司對即時零售和AI的重大投入。

撰文：經濟通採訪組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽