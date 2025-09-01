異動股 | 阿里高開15%，憧憬AI晶片及雲戰略隨ADR急飆，單一股份貢獻恒指283點

阿里(09988)現價升15%，報133元，單一股份貢獻恒指283點。該股成交約1913萬股，涉資25.18億元。

集團公布，截至6月底止第一財季經調整純利335.1億元人民幣，按年跌18%，遜於市場預期的384.4億元人民幣。純利431.16億元人民幣，按年升78%，攤薄每股收益2.25元人民幣。





期內收入2476.5億元人民幣，按年升1.8%，亦遜於預期。





阿里今季更改財報準則，重部分配業務為阿里巴巴中國電商集團、阿里國際數字商業集團、雲智能集團以及所有其他業務四大部門。中國電商事業集團收入1400.7億元人民幣，按年升9.7%；阿里國際數字商業集團收入347.4億元人民幣，按年升19%；雲智能集團收入334億元人民幣，按年升26%；其他收入586億元人民幣，按年28%。



電商集團EBITA跌21%





首財季經調整EBITA為388.4億元人民幣，按年跌14%，其中阿里巴巴中國電商集團EBITA 383.9億元人民幣，按年跌21%。





至於細分中國電商事業集團內，電商業務收入1185.8億元人民幣，按年增長9%；客戶管理收入892.5億元人民幣，按年增長10%，主要由Take rate的提升所帶動；外賣佔最大組成部分的即時零售業務收入147.8億元人民幣，按年增長12%。

未來將圍繞大消費、AI+雲兩戰略投入

阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘在業績報告中稱，未來將圍繞大消費、AI+雲，兩大戰略重心繼續堅定投入，實現長期增長。阿里巴巴集團首席財務官徐宏則表示，核心業務的優勢進一步鞏固集團信心，並提供資源支持公司對即時零售和AI的重大投入。

阿里據報已開發AI晶片，上周五美股ADR急升13%

據《華爾街日報》報道，阿里已經開發出一款比其舊款晶片功能更全面的新晶片。阿里先前開發的雲端運算晶片大多是為特定應用設計的。知情人士稱，目前測試中的這款新晶片旨在服務於更廣泛的AI推理任務。內地傳媒報道，阿里旗下夸克AI研發團隊據報正在研發名為「造點」的AI產品，號稱是一款融合AI創作與內容互動表達的平台。上周五（29日）阿里ADR升急升13%。

撰文：經濟通市場國金組

