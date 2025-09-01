  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

異動股 | 阿里高開15%，憧憬AI晶片及雲戰略隨ADR急飆，單一股份貢獻恒指283點

01/09/2025

異動股 | 阿里高開15%，首財季經調整純利跌18%，惟憧憬AI及雲戰略ADR急飆13%

 

　　

　　阿里(09988)現價升15%，報133元，單一股份貢獻恒指283點。該股成交約1913萬股，涉資25.18億元。

 

　　集團公布，截至6月底止第一財季經調整純利335.1億元人民幣，按年跌18%，遜於市場預期的384.4億元人民幣。純利431.16億元人民幣，按年升78%，攤薄每股收益2.25元人民幣。


　
　　期內收入2476.5億元人民幣，按年升1.8%，亦遜於預期。


　
　　阿里今季更改財報準則，重部分配業務為阿里巴巴中國電商集團、阿里國際數字商業集團、雲智能集團以及所有其他業務四大部門。中國電商事業集團收入1400.7億元人民幣，按年升9.7%；阿里國際數字商業集團收入347.4億元人民幣，按年升19%；雲智能集團收入334億元人民幣，按年升26%；其他收入586億元人民幣，按年28%。


電商集團EBITA跌21%


　
　　首財季經調整EBITA為388.4億元人民幣，按年跌14%，其中阿里巴巴中國電商集團EBITA 383.9億元人民幣，按年跌21%。


　
　　至於細分中國電商事業集團內，電商業務收入1185.8億元人民幣，按年增長9%；客戶管理收入892.5億元人民幣，按年增長10%，主要由Take rate的提升所帶動；外賣佔最大組成部分的即時零售業務收入147.8億元人民幣，按年增長12%。

 

未來將圍繞大消費、AI+雲兩戰略投入

 

　　阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘在業績報告中稱，未來將圍繞大消費、AI+雲，兩大戰略重心繼續堅定投入，實現長期增長。阿里巴巴集團首席財務官徐宏則表示，核心業務的優勢進一步鞏固集團信心，並提供資源支持公司對即時零售和AI的重大投入。

 

阿里據報已開發AI晶片，上周五美股ADR急升13%

 

　　據《華爾街日報》報道，阿里已經開發出一款比其舊款晶片功能更全面的新晶片。阿里先前開發的雲端運算晶片大多是為特定應用設計的。知情人士稱，目前測試中的這款新晶片旨在服務於更廣泛的AI推理任務。內地傳媒報道，阿里旗下夸克AI研發團隊據報正在研發名為「造點」的AI產品，號稱是一款融合AI創作與內容互動表達的平台。上周五（29日）阿里ADR升急升13%。

撰文：經濟通市場國金組

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02431

佑駕創新

23.400

異動股

00017

新世界發展

7.070

異動股

09689

金泰豐國際控股

0.365

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02431 佑駕創新
  • 23.400
  • 00017 新世界發展
  • 7.070
  • 00700 騰訊控股
  • 605.000
  • 02225 今海醫療科技
  • 0.580
  • 02828 恒生中國企業
  • 93.440
股份推介
  • 02601 中國太保
  • 35.180
  • 目標︰$42.00
  • 01508 中國再保險
  • 1.620
  • 目標︰$2.00
  • 01519 極兔速遞－Ｗ
  • 10.090
  • 目標︰$12.00以上
  • 02409 洲際船務
  • 4.280
  • 目標︰$6.80
  • 02283 東江集團控股
  • 2.540
  • 目標︰$3.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 137.100
  • 00981 中芯國際
  • 63.650
  • 01211 比亞迪股份
  • 108.400
  • 00700 騰訊控股
  • 605.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 103.000
報章貼士
  • 06055 中煙香港
  • 40.520
  • 目標︰$44.00
  • 00450 鴻興印刷集團
  • 0.940
  • 目標︰--
  • 06690 海爾智家
  • 26.160
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

01/09/2025 16:45  《盤後部署》阿里狂飆帶動恒指9月首日急升，蘋果新機量產比電仍有空間上

01/09/2025 16:09  鄭氏家族據報考慮年底前向新世界注資100億元，引入黑石等股權合作夥伴

01/09/2025 17:32  港交所:優化按金抵押品安排，非現金抵押品融通費將降至0.25%

01/09/2025 16:37  《本港經濟》本港7月零售業總銷貨值按年升1.8%，首7個月跌2.6%

01/09/2025 19:08  【穩定幣】金管局:表達意向申請穩定幣牌照有77宗，相關機構包括銀行及科企等

01/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１１９億元，買阿里沽小米

01/09/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】阿里獲多行升目標最牛見１８３元，野村削比亞迪…

01/09/2025 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒７９２９，一年拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

專訪 | 林本利：長者福利包如全民退保，鼓勵年輕人發展創科體藝（有片）新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 官方製造業PMI微升仍收縮，非官方PMI五個月高，習近平上合峰會籲團結合作新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新世界 | 鄭氏家族據報考慮年底前向新世界注資100億元，引入黑石等股權合作夥伴新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

香港小姐2025：前港隊陳詠詩奪冠，施宇琪瘦身成亞軍，季軍袁文靜Rap廣東話出眾
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

永遠不缺新聞的陳冠希
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

永遠不缺新聞的陳冠希
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

從 C 朗的求婚戒指，看如何挑選 Oval 鑽石：除了4Cs，「蛋的形狀」同樣講究？
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環五星酒店酒吧日式美學雞尾酒：牛蒡加蒲公英調出侘寂哲學、無酒精版風味顏值不打折扣！
人氣文章

港女講男．妮洛

情場玩家的愛情觀：抱著哪種心態、手法遊戲人間？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
脂肪肝的迷思：如何發現？食甚麼中藥有幫助？飲咖啡有用？會否變成肝癌？
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
日本雜誌實測14款即食餃子！美味高CP值+營養師3招健康食法新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/09/2025 00:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪01/09/2025
專訪 | 林本利：長者福利包如全民退保，鼓勵年輕人發展創科體藝（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

關稅戰 | 美國上訴法院裁定特朗普關稅不合法，料白宮會交由最...

01/09/2025 12:06

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，發鈔行連環加息，渣打6個月港元定...

31/08/2025 10:55

貨幣攻略

現代啟示錄

28/08/2025 12:09

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處