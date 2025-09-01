  • 會員
阿里 | 季績遜預期仍獲大行升目標，兼傳自研AI晶片，股價飆17%可以點部署？

01/09/2025

　　阿里巴巴(09988)上周五(8月29日)收市後公布業績，上季經調整盈利按年跌18%至335億元人民幣，收入升1.8%至逾2476億元人民幣，雖然均遜於市場預期，惟市場對其業績解讀卻偏向正面。其一是即時零售方面表現亮眼，期內收入按年增12%，主要由「淘寶閃購」訂單量增長帶動，同時公司預期未來三年內「閃購」及即時零售將為電商業務新增過萬億人民幣年度GMV收入增長。另外，據報阿里已開發出AI晶片，績後又獲多間大行上調目標價，上周五阿里ADR已急升13%收報135美元，今早(1日)於港股更飆逾17%，應如何部署？

 

（阿里巴巴官網媒體資料庫）

 

上季經調整盈利按年跌18%收入升1.8%　雲收入升26%


　　阿里公布，截至6月底止第一財季經調整純利335.1億元人民幣，按年跌18%，遜於市場預期的384.4億元人民幣。純利431.16億元人民幣，按年升78%，攤薄每股收益2.25元人民幣。期內收入2476.5億元人民幣，按年升1.8%，亦遜於預期的2532億元人民幣。

 

　　阿里首財季更改財報準則，重新分配業務為阿里巴巴中國電商集團、阿里國際數字商業集團、雲智能集團以及所有其他業務四大部門。中國電商事業集團收入1400.7億元人民幣，按年升9.7%；阿里國際數字商業集團收入347.4億元人民幣，按年升19%；雲智能集團收入334億元人民幣，按年升26%，主要來自於公共雲業務收入增長的推動，其中包括AI相關產品採用量的提升，AI相關產品收入連續八個季度實現三位數按年升幅；其他收入586億元人民幣，按年28%。

 

　　首財季經調整EBITA為388.4億元人民幣，按年跌14%，其中阿里巴巴中國電商集團EBITA 383.9億元人民幣，按年跌21%。至於細分中國電商事業集團內，電商業務收入1185.8億元人民幣，按年增長9%；客戶管理收入892.5億元人民幣，按年增長10%，主要由Take rate的提升所帶動；外賣佔最大組成部分的即時零售業務收入147.8億元人民幣，按年增長12%。

 

阿里：核心業務優勢鞏固信心　支持即時零售和AI投入

 

　　阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘在業績報告中稱，未來將圍繞大消費、AI+雲兩大戰略重心繼續堅定投入，實現長期增長。集團首席財務官徐宏表示，核心業務的優勢進一步鞏固集團信心，並提供資源支持公司對即時零售和AI的重大投入。


　　集團電商事業群首席執行官蔣凡指，淘寶閃購月活躍用戶達到3億，較4月增長2倍，公司對閃購的首階段發展目標，即培養用戶規模及心智的情況已超預期實現。過去外賣訂單規模僅是同業的三分一，在很多省市的市場份額低於20%，因此在過去4個月投入費用獲取新用戶，在訂單規模激增4倍的過程下，在7，8月份對運力做了額外大規模投資以保障用戶體驗。他指，不會單獨看外賣盈利情況，會考慮到電商的綜合收益，認為在長期保持價格競爭力的前提下，閃購將對平台整體產生正向經濟效益，料未來將會有多達100萬家品牌進駐淘寶閃購，並預計未來三年閃購和即時零售有望為平台帶來1萬億元新增成交。

 

據報阿里已開發出AI晶片　比舊款更強正進行測試


　　另外，據美國《華爾街日報》報道，阿里已經開發出一款比其舊款晶片功能更全面的新晶片。阿里先前開發的雲端運算晶片大多是為特定應用設計的。知情人士稱，目前測試中的這款新晶片旨在服務於更廣泛的AI推理任務。內地傳媒報道，阿里旗下夸克AI研發團隊據報正在研發名為「造點」的AI產品，號稱是一款融合AI創作與內容互動表達的平台。

 

（AP圖片）


　　值得一提，英偉達(Nvidia)的先進晶片H20上月獲美國特朗普政府放行可出口中國，而阿里以往是英偉達主要客戶之一，若果阿里自研晶片成功量產，可能減少英偉達的訂單。不過，《華爾街日報》的報道亦指，阿里及其他同業面對取得足夠供應量的挑戰，由於中國業者依賴的晶片廠大多使用較舊款的外國機器或功率不足的國產設備，在提高產量方面有難度。

 

花旗：快速消費商務用戶效率料大幅改善　升目標價至183元

 

　　阿里績後獲多間大行上調目標價，其中花旗指，阿里管理層目標三年內快速消費商務GMV達1萬億元人民幣，每日訂單保持領先的8000萬訂單份額，且用戶效率未來幾月將大幅改善。基於修正後估算，美股上調目標價26%至187美元，港股上調目標價27%至183港元，維持「買入」評級，

 

　　花旗看好阿里AI+雲業務及B2C與快速消費商務的倍增協同效應。關於投資回報率，管理層認為AI及從電子商務向超本地和即時消費商務轉型帶來巨大歷史性機會，將持續在這些領域進行大規模投資，利用現金儲備、經營現金流及資產負債表資源。管理層表示擁有充足資源進行此類重大投資，並將平衡短期與長期回報，優先推動多季持續加速的雲業務增長。

 

摩通：對效率、協同效應及長期價值路線清晰　升目標價至165元

 

　　摩通則上調阿里港股目標價22%，由135元升至165元，維持「增持」評級，認為阿里對於效率、協同效應及長期價值的路線清晰。摩通指，阿里截至6月底止首財季業績，增強該行對公司中、長期盈利前景的信心，且該行預計精簡營運、強大財務資源，以及在即時零售、雲計算方面明確策略，將推動可持續的雙位數字盈利增長。雖然即時零售投資令短期利潤承壓，但效率提升、生態系統協同效應將支持更強勁的長期發展軌跡，下調其2026年經調整每股盈利預測13%，但上調2027年經調整每股盈利預測6%。

 

　　另外，摩通預計阿里將維持雙位數收入增長幅度，當中包括商業化收入高個位數增長；雲計算業務20%以上增長；國際業務中等雙位數增長。隨著即時零售業務虧損收窄，整體利潤增長將更快，最早可能在今年12月底財季出現改善跡象。


　　大和指，阿里上財季客戶管理收入增長，受惠於收取率提升和全站推滲透率增加。管理層預計快商業在未來數季將為總交易額和客戶管理收入帶來增量提升，目標是在2028財年實現1萬億元人民幣增量總交易額。截至8月，「淘寶閃購」推動月活躍用戶按年增長25%至3億，並維持8000萬周均日訂單量，反映了用戶強勁採用率和使用頻次，管理層認為這最終將提升客戶管理收入並降低用戶獲取成本。該行預計阿里即時零售EBITA虧損將在現財季達高峰至220億元人民幣，改善單位經濟效益的路徑包括優化客戶結構、提高訂單價值及非食品類別以及提升履約效率，重申「買入」評級，目標價由175元升至180元。

 

溫傑：季績勝預期惟自研AI晶片仍屬炒作　料短期難突破144元

 

（溫傑）

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來香港股票分析師協會理事溫傑，他指今次阿里業績很難分析，其實其上季收入低於市場預期，但若根據國際會計準則收入卻遠高於預期，故市場即時反應頗分歧，看好或看淡的人都能找到論據支持。他認為，其業績確比市場預期好，其中收入雖只增2%，但若不考慮高鑫零售及銀泰一些已處置業務收入，其實收入增10%。另外，有四個重要指標，首先是雲業務，現階段沒人會計算其是否賺錢，因仍在投資中，若只計收入上季增長18%，大家不滿意，今次則增26%，突破大家視為天花板的20%，未來幾年或成新增長泉源；第二，大家都知餓了麼要燒錢，但見其燒得有進展，管理層亦樂觀，令人想到雖然幾年前餓了麼輸了給美團，現時在美團及京東(09618)互劈下，餓了麼今次參戰可能反而取得市場份額；第三，在業績發布會後的分析員會議，管理層不講不好的部分，只講未來雲服務及相關AI擴展，這正如1月時，令人想到若在香港要要買一隻AI龍頭股，仍首選阿里；第三，市傳阿里會自研AI晶片，中芯(00981)只造14納米晶片，市盈率(PE)也達134倍，阿里卻只有17倍PE，有個估值重估的故事自然令人亢奮。因此，阿里今日大幅搶高。

 

　　不過，溫傑預料阿里短期不能突破今年初高位約144元，因當時炒DeepSeek炒到飛沙走石，令大家很亢奮，阿里也只升至該處，現時只炒同一AI相關主題，除非市況真的很好，或阿里晶片業務有較具體消息，但華為也不太能製造如英偉達的先進晶片，阿里能否做到成疑，又未知是否可不用台積電生產，完全國產化，而且，就算阿里能造出如英偉達H20晶片，人家已開始賣B30晶片，阿里晶片有多勁卻未知。因此，阿里短期只是炒作消息，理論上難突破144元，今次股價反應確比預期好，但現價較尷尬，已到了目標價，之後可能會補裂口或有個後抽，到時或可用輪證博其再回升。

 

　　阿里半日升17.29%收報135.7元，成交384.09億元。其他科技股表現各異，騰訊(00700)升1.26%報604元，美團無升跌報102.7元，京東升2.46%報120.7元，百度(09888)升3.64%報92.65元，網易(09999)升0.85%報214.2元，快手(01024)跌2.99%報73.1元，小米(01810)升1.99%報53.9元，嗶哩嗶哩(09626)升0.5%報181.8元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

 

 

【說說心理話】陳敏兒：人生有很多苦痛的經歷，但我不甘心去白受這些苦，要從中「獲利」，去學習，令苦變得有價值，再跟其他人分享► 即睇

