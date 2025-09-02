  • 會員
開市Go | 台積電高端製程明年提價，奧克斯電氣暗盤價跌，華為推「HI Plus」車企合作模式

02/09/2025

要聞盤點

 

1、美股周一（1日）勞動節假期休市，故港股ADR未有開市，市場本周將聚焦美國多項就業數據。夜期收市跌63點，收報25463點。中國金龍指數升0點。日經期貨截至上午7時50分跌70點。

 

2、據外媒報道，美國總統特朗普考慮推薦白宮經濟顧問亞里德(Pierre Yared)進入國際貨幣基金組織(IMF)，填補IMF第一副總裁戈皮納特(Gita Gopinath)將於8月底離任後出現的職位空缺。

 

3、據《Digitimes》報導，台積電正考慮於2026年將所有高端製程價格提高5%至10%，以應對美國關稅、匯率波動及供應鏈成本壓力。漲價範圍涵蓋5/4奈米、3奈米及2奈米等先進製程，並已向代工夥伴傳達報價調整計劃。此舉意味著蘋果、英偉達等主要客戶將面臨芯片成本上升的壓力。

 

4、香港金管局發言人表示，截至8月31日共收到77宗穩定幣牌照申請意向，申請機構類型包括銀行、科技企業、證券及資產管理公司、電商、支付機構、初創及Web3企業等。金管局明確不會公開申請名單，並強調提交意向或申請僅屬流程環節，不構成對任何機構的批准或獲牌前景認可，最終發牌與否將嚴格依據是否符合監管條件決定。

 

5、據內媒報導，全球前四大組件商中，隆基綠能原是唯一未布局儲能業務的企業。近日多方信源透露，該公司已參股儲能企業蘇州精控能源科技股份有限公司，並正接觸另一家儲能企業考慮收購，相關事宜仍在商討中。

 

6、上合組織天津峰會圓滿閉幕，中共中央政治局委員、外交部長王毅與秘書長葉爾梅克巴耶夫共同宣布本屆峰會取得多項重要成果，包括正式作出成立上合組織開發銀行的政治決定、制定組織未來10年發展戰略、發聲捍衛二戰勝利成果與國際正義、表明支持多邊貿易體制的明確立場，以及落地「四個安全中心」建設、設立6個務實合作平台、制定6項高質量發展行動計劃，並推動組織制度改革實現新突破。

 

7、美國財政部長貝桑接受《華盛頓觀察家報》訪問時表示，總統特朗普可能於秋季宣布全美住房緊急狀態，以應對房價上漲及住房供應短缺問題。若實施，這將是自2008年金融危機以來美國首次宣布全國住房緊急狀態。此前奧巴馬接替布殊總統之際，美國正經歷房地產泡沫破裂。

 

8、阿聯酋人工智能公司G42正與多家科技巨頭洽談，邀請其進駐該國規劃的AI園區。談判對象包括亞馬遜AWS、谷歌、Meta、微軟及馬斯克的xAI，其中谷歌進展最快，可能率先簽署算力採購協議。G42同時計劃推動芯片供應多元化，以降低對英偉達的依賴。

 

9、敘利亞能源官員表示，根據與貿易公司達成的協議，該國周一從塔爾圖斯港出口60萬桶重質原油。此為敘利亞14年來首次已知的官方石油出口。

 

10、聯儲局減息預期升溫，貴金屬受捧，現貨白銀價格周一自2011年以來首次突破每盎斯40美元，高見40.7599美元，曾漲2.62%，現貨金價最多升1.22%至每盎斯3489.85美元，貼近4月的高位。

 

