美股 | 美國勞動節休市一天，歐洲股市小漲，黃金逼近歷史高位

02/09/2025

美股 | 美國勞動節休市一天，歐洲股市小漲，黃金逼近歷史高位

 

　　周一（1日）是美國勞動節假期，金融市場休市一天。歐洲股市小幅上漲，全球股市即將迎來關鍵的三周，期間將公布關鍵的美國通脹數據，聯儲局也將作出利率決策，降息預期上升。

 

　　歐洲斯托克600指數上漲0.2%，此前該基準指數在7月和8月均錄得漲幅。汽車製造商、銀行和工業類股表現優於大盤，而保險類股表現落後。法國CAC 40指數上周因投資者擔憂該國政治前景和財政困境而下跌3.3%，周一基本持平。

 

　　IG駐巴黎首席市場分析師Alexandre Baradez表示：「九月對歐洲而言可能是複雜的一個月：我認為法國政治危機引發的動盪將持續一段時間。」他續稱：「這可能進一步刺激歐洲銀行股的獲利了結，尤其在歐洲央行似乎暫停降息之際。」

 

降息前景給貴金屬市場注入新動力

 

　　聯儲局降息前景給貴金屬市場注入新動力，金銀價格躍升。現貨黃金周一上漲0.82%，每盎司報3476.36美元，盤中漲至3489.85美元，逼近4月22日所創歷史最高位3500.1美元。白銀價格自2011年以來首次突破每盎司40美元。

 

　　原油交投清淡，布蘭特期油窄幅上落，報每桶68美元。

撰文：經濟通市場國金組

熱炒概念股
