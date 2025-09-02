港股 | 午市前瞻 | 憧憬中央出台放水救市措施 醫藥股宜順勢減倉伺機再博

9月1日美國勞動節假期，隔晚美股休市一天。恒生指數低開後科網股走軟下跌幅擴大，資金接力追捧內銀股份造好，半日仍跌157點或0.6%，收報25460，主板成交逾1836億元。恒生中國企業指數報9083，跌37點或0.4%。恒生科技指數報5695，跌102點或1.8%。

張智威：減息周期兼政策憧憬料撐恒指上26000

港股昨日抽升過後見回吐壓力，早市中段壓力加劇，每美元兌離岸人幣抽升約百點子，深證成指上午急挫超過2%，拖累恒指上半日跌幅擴大至超過150點。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，昨日急升過後現時回吐亦算正，預計下方25000關口前已會有較大支持。

不過張智威認為，恒指今年高位尚未出現，預計今年內再次破頂見26000以上機會較大。他認為，美國聯儲局勢將展開減息周期，預計環球股市將會同步受惠，同時預計在減息環境下，中央有望在今年餘下時間發放利好消息，如減息降準或消費政策等，尤其關注有可能出現在國慶前後推出，因此對後市信心維持偏好。

配股消息加劇市場短期看淡醫藥股，持貨者可減至半倉候低

醫藥股上日起回升，多隻熱炒藥股集體反彈，今早一度延續升勢，但中段起板塊淨主動流入大減，隨後更轉為淨流出，半日多隻個股轉升為跌。張智威指早前藥股受惠出海預期以及估值修後熱炒，一度成為熱炒主題，但近期焦點轉落晶片股，藥股聲勢下降，加之多有股份於高位趁機宣布配股，令市場解讀為連管理層都看淡短期走勢，故亦加劇藥股短期回吐壓力，因此現時並非入手藥股時期。

他指，早一兩日藥股已開始回調，持貨者現時可先選擇減倉一半待回調，待股價喘穩後再回補倉位，憧憬再有政策帶動板塊行情。

