  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 憧憬中央出台放水救市措施 醫藥股宜順勢減倉伺機再博

02/09/2025

　　9月1日美國勞動節假期，隔晚美股休市一天。恒生指數低開後科網股走軟下跌幅擴大，資金接力追捧內銀股份造好，半日仍跌157點或0.6%，收報25460，主板成交逾1836億元。恒生中國企業指數報9083，跌37點或0.4%。恒生科技指數報5695，跌102點或1.8%。

 

港股 | 午市前瞻 |

(互聯網圖片)

 

張智威：減息周期兼政策憧憬料撐恒指上26000

 

　　港股昨日抽升過後見回吐壓力，早市中段壓力加劇，每美元兌離岸人幣抽升約百點子，深證成指上午急挫超過2%，拖累恒指上半日跌幅擴大至超過150點。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，昨日急升過後現時回吐亦算正，預計下方25000關口前已會有較大支持。

 

　　不過張智威認為，恒指今年高位尚未出現，預計今年內再次破頂見26000以上機會較大。他認為，美國聯儲局勢將展開減息周期，預計環球股市將會同步受惠，同時預計在減息環境下，中央有望在今年餘下時間發放利好消息，如減息降準或消費政策等，尤其關注有可能出現在國慶前後推出，因此對後市信心維持偏好。

 

配股消息加劇市場短期看淡醫藥股，持貨者可減至半倉候低

 

　　醫藥股上日起回升，多隻熱炒藥股集體反彈，今早一度延續升勢，但中段起板塊淨主動流入大減，隨後更轉為淨流出，半日多隻個股轉升為跌。張智威指早前藥股受惠出海預期以及估值修後熱炒，一度成為熱炒主題，但近期焦點轉落晶片股，藥股聲勢下降，加之多有股份於高位趁機宣布配股，令市場解讀為連管理層都看淡短期走勢，故亦加劇藥股短期回吐壓力，因此現時並非入手藥股時期。

 

　　他指，早一兩日藥股已開始回調，持貨者現時可先選擇減倉一半待回調，待股價喘穩後再回補倉位，憧憬再有政策帶動板塊行情。

 

港股 | 午市前瞻 |

石藥集團股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 憧憬中央出台放水救市措施 醫藥股宜順勢減倉伺機再博

中國生物製藥股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 憧憬中央出台放水救市措施 醫藥股宜順勢減倉伺機再博

藥明生物股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 憧憬中央出台放水救市措施 醫藥股宜順勢減倉伺機再博

三生製藥股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 憧憬中央出台放水救市措施 醫藥股宜順勢減倉伺機再博

信達生物股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 憧憬中央出台放水救市措施 醫藥股宜順勢減倉伺機再博

康方生物股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 憧憬中央出台放水救市措施 醫藥股宜順勢減倉伺機再博

百濟神州股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

港股

升跌股份一覽

上升

545

下跌

1244

不變

313

無成交

575

恒生指數

25,511.86

最大成交額股票

09988

阿里巴巴－Ｗ

135.700

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00868 信義玻璃
  • 8.310
  • 01024 快手－Ｗ
  • 71.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 55.800
  • 06088 FIT HON TENG
  • 4.260
  • 01575 皇庭智家
  • 0.059
股份推介
  • 00300 美的集團
  • 86.450
  • 目標︰$97.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 12.510
  • 目標︰--
  • 02601 中國太保
  • 34.520
  • 目標︰$42.00
  • 01508 中國再保險
  • 1.600
  • 目標︰$2.00
  • 01519 極兔速遞－Ｗ
  • 9.550
  • 目標︰$12.00以上
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 135.700
  • 00700 騰訊控股
  • 600.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 55.800
  • 00388 香港交易所
  • 442.000
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.070
報章貼士
  • 00939 建設銀行
  • 7.720
  • 目標︰$8.00
  • 01991 大洋集團
  • 1.320
  • 目標︰--
  • 02628 中國人壽
  • 23.440
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

02/09/2025 13:38  《異動股》恒生科技指數跌近2%，中港晶片AI股隨深成指挫受壓

02/09/2025 12:10  恒指半日跌157點報25460，中芯國際挫6.4%，內銀股逆市造好

02/09/2025 10:07  【外圍經濟】亞洲早盤交易金價突破3500美元，創歷史新高

02/09/2025 11:47  《異動股》農行升逾3%領內銀逆市造好，四大行半年純利過千億勝預期

02/09/2025 11:11  【關稅戰】與美貿易協議存重大分歧，日韓兩國政府相繼發聲

02/09/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１１９億元，買阿里沽小米

02/09/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】花旗升比電目標四成兼升至買入，高盛點評內房股

02/09/2025 11:37  《財資快訊》美電升報７﹒８００１，隔夜拆息較上日升至２﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

九三閲兵 | FOCUS | 「東風」壓倒西風，閱兵劍指多極新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 憧憬中央出台放水救市措施 醫藥股宜順勢減倉伺機再博新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

澳門8月賭收近222億創疫後新高，濠賭股獲大行唱好可部署吸納？新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

萬聖節2025︱迪士尼樂園全新惡人反轉大街派對、阿Jack怪誕大餐及精品，港人限定$669入園2次
人氣文章

小薯茶水間

文華東方酒店$8萬晚餐騙案｜一早預訂7萬蚊頂級香檳！23歲男涉詐騙被捕
人氣文章

台灣熱話．姚超文

甜鹹交織衝擊味蕾
DIVA CHANNEL
人氣文章

先行入手．Onki Chan

懶人穿搭術：Co-ord Set 永不失手！跟 BLACKPINK Lisa、Rose 穿上兩件式套裝
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環黑珍珠一鑽高級中菜廳推清真友善菜！經典避風塘蟹鉗、武夷岩茶煙燻脆皮田香雞，帶出港式人情味
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

展覽「香江藏珍──香港三大古書畫收藏」：墨韻裡的百年心跡
健康好人生 Health Channel
人氣文章
妝前底霜比拼 │ 日本雜誌測試18款妝前底霜，3款平價貨奪A級評價，防曬提亮膚色兼遮毛孔
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
情緒健康 │ 43歲李日朗慨嘆父癌母病，每周20萬醫療開支壓力大與情緒負荷
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/09/2025 14:42
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/09/2025 14:42
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/09/2025 14:42
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/09/2025 14:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章FOCUS02/09/2025
九三閲兵 | FOCUS | 「東風」壓倒西風，閱兵劍指多極
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

關稅戰 | 美國上訴法院裁定特朗普關稅不合法，料白宮會交由最...

01/09/2025 12:06

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，發鈔行連環加息，渣打6個月港元定...

31/08/2025 10:55

貨幣攻略

華綜合國力領先，能否拋離美更遠？

29/08/2025 08:11

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處