澳門 | 8月賭收近222億創疫後新高，濠賭股獲大行唱好邊隻最值博？

8月賭收近222億創疫後新高，濠賭股獲大行唱好邊隻最值博？

澳門昨日(1日)公布8月博彩收入按年升12%至近222億澳門元，符合市場預期，連升5個月兼創疫情以來單月新高。有大行指，上月博彩收入增長受賭客博彩熱情，以及陳奕迅演唱會等多項活動帶動，而9月活動日程仍然豐富，故上調賭收預測，部分濠賭股亦獲大行唱好，其中銀娛(00027)今早(2日)曾升逾2%，還有一個月就到十一國慶黃金周，或可提前部署。

澳門博彩監察協調局公布，8月澳門博彩收入221.56億澳門元，按年升12.2%，按月升0.14%，連升5個月，亦是自疫情以來首次連續有4個月博彩收入高於200億元以上，兼創下2019年底疫情以來單月新高。



澳門8月份博彩收入亦回復至疫情前2019年8月的91.3%水平。而澳門今年首8個月賭收合計1630.52億澳門元，按年升7.2%。

暑期訪澳旅客人次按年增15% 酒店入住率達九成

另外，澳門特區政府治安警察局公布數據顯示，2025年暑期(7月至8月)澳門入境旅客達768萬人次，日均12.3萬人次，按年增長15.2%。其中內地旅客佔比75.8%，香港旅客佔17%，台灣地區旅客佔2.4%，外籍旅客佔4.8%。期內澳門各口岸出入境總人次達4101萬，日均66.1萬人次，按年增長8.5%。其中關閘口岸、青茂口岸、港珠澳大橋口岸及橫琴口岸分別佔通關人次的52.7%、14.9%、12.7%及12.4%。



而據《澳門日報》報道，今個暑假檔期訪澳旅客活躍，帶動酒店入住率上升。澳門酒店旅業商會理事長盧志良表示，今年暑假酒店入住率基本符合行業預期，7月份穩定在九成，8月份有望進一步提升。房價則有所回落，一是因當前經濟環境，旅客消費更趨理性，對住宿價格的敏感度提升；二是澳門通關便利性大幅提高，在國家政策支持下，大灣區、珠海、橫琴等地旅客多選擇即日來回短途模式。如今酒店平均房價約每晚1000多澳門元，二、三星級酒店平日房價普遍不超過1000澳門元，但周末或舉辦演唱會等大型活動期間，房價會出現階段性上漲。

澳門旅遊業議會會長胡景光表示，今年政府及業界加大對海外市場推廣，估計暑假期間國際客量較去年同期增約20%，其中東南亞旅客佔比最高，印尼、馬來西亞、菲律賓是主要客源地，韓國旅客數量也有明顯上升。下半年有國慶黃金周，以及十五屆全運會、大賽車、殘特奧會等大型盛事陸續舉辦，有望持續帶動旅遊熱度，全年旅客數量預計可接近2019年水平。

花旗：澳門活動日程仍豐富 上調9月賭收預測至200億

花旗發表研究報告指，澳門8月博彩總收入按年增長12%至221.56億澳門元，相當於2019年8月水平的91%，日均收入約7.15億澳門元，基本符合該行預期的225億澳門元及市場共識的221億澳門元。這是疫後單月博彩收入新高，也是連續第三個月錄得雙位數增長。博彩收入增長反映賭客的博彩熱情，以及上月多項活動帶動，包括陳奕迅演唱會系列及在銀娛(00027)舉行的騰訊音樂盛典等。



展望9月，花旗指，澳門的活動日程仍然豐富，包括在威尼斯人舉行的韓國女團TWICE演唱會，這些活動有助緩解9月傳統淡季的影響。基於上述因素，花旗上調9月博彩收入預測，由190億澳門元上調至200億澳門元，日均收入約6.67億澳門元，按年增長16%。



摩通：行業展現典型上升周期特徵 瑞銀：首選永利美高梅銀娛



摩通稱，澳門8月博彩總收入按年增長12%至222億澳門元，創下68個月新高，符合市場預期。相比疫情前水平，8月博彩收入已恢復至91%，較7月的90%及第二季的83%進一步改善。澳門博彩業自第二季起出現實質性好轉，並非僅受惠於演唱會及貴賓廳業務等短期因素。博彩收入無論是絕對值還是相對疫情前的恢復程度，均呈現逐月改善趨勢，展現典型的上升周期特徵。另外，正面的財富效應及香港充裕的流動性，是推動澳門需求好轉的兩大關鍵因素。預計強勁勢頭將持續一段時間，料2026年第一季博彩收入及EBITDA將分別按年增長15%及21%。摩通建議投資者採取「啞鈴」策略，通過低風險、穩定回報的股票如銀娛或金沙(01928)，以及相對高貝塔值的股票如美高梅來把握上行空間。



瑞銀表示，澳門8月博彩總收入為222億澳門元，按年增長12%，按月持平。每日平均收入為7.15億澳門元，與市場預期的7.14億澳門元基本相符。過去5個月的需求強勁，主要受惠於高端市場，包括新增高端客房容量、娛樂活動、加強營銷活動、財富效應。另外，夏季期間入境旅客流量強勁，7及8月平均每日入境旅客約12.3萬人次，按年增長15%，較2019年水平高出7%。市場預期澳門9月日均博彩收入為6.38億澳門元，按年增長11%，永利澳門(01128)、美高梅(02282)及銀娛是該行濠賭股首選，均予「買入」評級，分別予目標價8.4港元、19.8港元及46.9港元。

伍禮賢：賭股估值有望復甦可十一前部署 看好金沙銀娛美高梅

光大證券國際證券策略師伍禮賢於今日《開市Good Morning》節目指，澳門8月賭收按年增長12%絕對是一個理想成績，因8月暑假本身基數較高，在高基數下有12%增長不算差，此增速亦比市場預期的中位數字高。再者，不要只看一個月數據，趨勢如何更重要，此前7月及6月澳門賭收都增長19%，即最近3個月賭收都錄得雙位數增長，情況非常理想，再加上今年1至5月行業整體增長趨勢不是特別明顯，當時市場預期較低，經過連續3個月較明顯賭收攀升後，市場較大程度扭轉悲觀的預期。因此，過去一段時間濠賭股上升不單止是反彈，應是反映市場對此板塊估值重新向上調整，這就不會是短線一兩個月反彈，而是一個周期性反彈，故往後對濠賭股估值復甦看法較正面。

對於近期濠賭股股價升勢放慢，伍禮賢指，近段時間處於業績期，幾隻濠賭股業績表現較分化，這正反映今年上半年整體賭收復甦不明顯下，各自表現相對不算特別理想，所以整個行業未形成一個很大促進力向上發展，反而消化完今次業績後，市場就會更聚焦下半年發展，而因對其展望仍較樂觀，相信股價經過此段時間整固後，往後有機會再升。而近幾個月賭收有明顯增速最主要受盛事經濟帶動，這為澳門開啟了較理想踏腳石，當其發覺此模式奏效，往後會繼續用此成功經驗，故料今年餘下時間濠賭股整體股價會繼續向上，當中較看好金沙(01928)、美高梅(02282)及銀娛，而以今年五一黃金周及去年十一黃金周來看，相信今年十一黃金周旅遊出行人數不會少，提早一個月部署應有不錯投資機會。

濠賭股今早表現各異，銀娛半日升0.93%收報41.46元，金沙跌0.1%報20.18元，美高梅跌0.31%報15.87元，永利澳門跌0.22%報6.95元，新濠(00200)跌2.46%報5.96元，澳博(00880)升1.71%報2.97元。

