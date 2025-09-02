盤後部署 | 恒指借勢回吐後料續整固，資金轉炒內銀重慶銀行值博

港股經過昨日急升後，今日回吐。恒指低開數十點後，早段一度轉升過百點。但高位遇沽壓，加上A股兩市齊跌，其中深證成分指數收跌2.1%，拖累恒指掉頭向下，最多跌200點。恒指收報25496，跌120點或跌0.5%，主板成交逾3281億元。國企指數報9108，跌13點或跌0.2%。恒生科技指數報5728，跌70點或跌1.2%。

昨日恒指急升，主要靠炒作阿里晶片概念，惟該阿里晶片的實際生產和技術進度仍不透明，單靠炒作料難持久，預料恒指在現水平先行整固。不過，由於市場預期美國9月減息在即，預料恒指下調幅度有限。

悶市炒作內銀股，農行升3%稱冠四大行

悶市之下，資金轉而追捧穩健的內銀股，隨著中期業績公布完畢，據統計，內地42家A股上市銀行上半年共實現營業收入超2.9萬億元人幣，同比增長超過1%；實現歸母淨利潤1.1萬億元人民幣，同比增長0.8%。其中工行、建行、農行、中行上半年淨利潤均超過千億元，六大商業銀行的不良貸款率都保持在低位。

農行(01288)升2.9%，報5.35元；建行(00939)升2%，報7.7元；工行(01398)升1.4%，報5.81元；中行(03988)升0.9%，報4.35元；招行(03968)升2.4%，報48.16元；交行(03328)升1.4%，報6.75元；郵儲行(01658)升2.5%，報5.73元。

晶片股續回吐，華虹連跌第三日

華虹(01347)日前發公告稱，集團擬向包括上海華虹（集團）有限公司等4名上海華力微電子有限公司股東購買其持有的華力微97.4988%股權並募集配套資金。代價部分以每股43.34元人民幣配發A股支付，以及部分以現金支付。華虹A股昨日復牌曾一度飆升19.64%，收市升幅大為縮窄至只有9.18%，報85.71人幣。但今日A股回吐10.4%，收報76.8人幣，並低於停牌前（8月15日）收市價78.5元。拖累華虹今日再跌5.5%，報49.22元，連跌第三天。

其他晶片股同樣有回吐，中芯(00981)跌4.6%，報60.7元；上海復旦(01385)跌7.8%，報33元；宏光半導體(06908)跌6.8%，報0.55元；晶門(02878)跌4.9%，報0.485元。

重慶銀行中期業績勝四大行，股價卻跌至三個多月低

重慶銀行(01963)升1.5%，報7.57元，該股成交約273萬股，涉資2055萬元，最高見7.62元，最低見7.36元。

重慶銀行中期純利31.9億元人民幣，按年升5.4%；而四大行之中，建行(00939)及工行（01398）中期純利按年下跌約1.4%，農行(01288)按年升0.81%，而表現最好的中行（03988）按年僅升2.42%。因此，重慶銀行的中期純利表現（升5.4%）明顯優於四大行。

集團中期利息收入153.7億元人民幣，按年升6.7%。相反四大行期內利息收入全部按年下跌，跌幅由6.3%至7.6%不等。因此，在利息收入方面，重慶銀行更是碾壓四大行。

重慶銀行預測市盈率4.5倍，而四大行市盈率除了農行在4.9倍之外，其他三大行均在5倍以上。至於預期周息率，重慶銀行預測6.4厘，四大行則不足6厘，其中農行更僅有4.9厘。因此，重慶銀行現時股價相對更吸引。今日股價低見7.36元，為5月9日以來最低。現價可以考慮買入，以7月高位8.9元為目標，跌穿7.1元止蝕。

撰文：經濟通市場國金組

