長實 | 北京．御翠園最快第四季現樓推售，分層住宅單位1200萬起，惠州瀧珀已售近百伙

02/09/2025

　　長實(01113)旗下和記地產早前推出4個大灣區住宅項目，包括惠州瀧珀、中山瀧珀、廣州逸翠莊園，以及東莞海逸豪庭，推出單位數目約400伙，單位售價約40萬至800萬元（人民幣．下同）。和記地產集團董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭表示，近期加推預售單位後，市場反應熱烈，尤以惠州瀧珀項目最受關注。該項目自加推以來，約兩個月內已售出近100伙單位，平均售價約60至65萬元。另外，長實將於9月28日舉辦「深圳都市圈　安居置有計」投資及置業講座，集團計劃將講座常態化，或每月舉辦一次。

 

長實 | 北京．御翠園最快第四季現樓推售，分層住宅單位1000萬人幣起

長實旗下和記地產集團董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭（官方提供）

 

　　譚健旭透露，惠州瀧珀推出的400伙單位預計於年底前將會售罄，項目料於第三季取得入住證及現售證，最快第四季將再推出1000伙現樓單位。

 

北京．御翠園最快第四季現樓推售，分層住宅單位1200萬元起

 

長實 | 北京．御翠園最快第四季現樓推售，分層住宅單位1200萬起，惠州瀧珀已售近百伙

北京．御翠園（官方提供）

 

　　另外，集團位於北京的豪宅項目北京．御翠園已竣工驗收，計劃最快於第四季以現樓形式推出市場，首批約100伙。該項目包括8座16至18層的高層住宅及18座聯排住宅。高層分層住宅建築面積介乎1500至1990平方呎（約140至185平方米），入場費1200萬港元起；聯排住宅主力戶型地上建築面積約3710平方呎（約250平方米），入場費近3000萬港元起，另設有少量約4300平方呎的單邊單位。譚健旭形容，該項目在北京屬罕有的現樓豪宅，預計推出時將引起市場震動。

 

譚健旭︰內地樓市已觸底，對長遠前景充滿信心

 

長實 | 北京．御翠園最快第四季現樓推售，分層住宅單位1000萬人幣起

長實旗下和記地產集團董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭（官方提供）

 

　　談及土地儲備，譚健旭表示，集團對所有項目均持開放態度，但投資項目必須能最大化股東利益及「計到數」。集團優先考慮北上廣深等地皮，目前集團土地儲備達6600萬平方呎，足以支持未來數年發展，為香港發展商中持有內地土地儲備最多的公司。

 

　　對於內地樓市，譚健旭指出，近期北上廣深拍地氣氛活躍，例如北京東朝陽區地皮以每平方米5.5萬至6萬元成交，顯示市場需求強勁，觸底已無懸念，集團對內地樓市長遠前景充滿信心。

 

撰文：經濟通採訪組

 

