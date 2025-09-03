開市Go | 美擬限台積電豁免權，紐約期金升穿三千六，蔚來第二季虧損擴大

要聞盤點

1、美國8月製造業PMI回升至48.7，低於預期49。美股周二（2日）三大指數全線收跌，投資者憂慮美國及歐洲長債孳息率急升，以及美國總統特朗普推行的全球性關稅再陷法律糾紛。風險情緒受壓下，科技股領跌，英偉達(US.NVDA)遭獲利盤打壓，盤中一度大跌近4%。道指收市跌249.07點，或0.55%，報45295.81點；標普500指數跌44.72點，或0.69%，報6415.54點；納指跌175.92點，或0.82%，報21279.63點。中國金龍指數升41點。日經期貨截至上午7時53分跌77點。

2、美國債市在勞動節長周末假期後重啟交易，長債孳息率急升。30年期國債孳息率周二攀升至4.976厘，距5厘僅一步之遙，創7月中旬以來高位。

3、美國生物製藥商安進(US.AMGN)宣布，將斥資超過6億美元，在位於加州千橡市的全球總部興建一座嶄新的科學與創新中心。該設施計劃於2025年第三季動工，目標打造一個跨領域的研發環境，加速開發針對嚴重疾病的新一代治療方案。

4、香港證監會於原訟法庭取得針對奇峰國際另外5名前董事的取消資格令，他們分別是前執行董事羅偉輝、李珺、鄭文科，以及前獨立非執行董事邱繼志和陳志遠。

5、中國外交部發言人郭嘉昆今日宣布，為進一步便利中外人員往來，中方決定擴大免簽國家範圍，自2025年9月15日至2026年9月14日，對俄羅斯持普通護照人員試行免簽政策。俄羅斯民眾來華經商、旅遊、觀光、探親訪友、交流訪問，且停留不超過30天，可免辦簽證入境。

6、上海合作組織天津峰會近日通過並發布《上海合作組織元首理事會關於支持多邊貿易體制的聲明》。中國商務部相關負責人解讀時強調，中方將加強與上合成員國溝通合作，積極踐行真正的多邊主義，推動世貿組織改革朝正確方向發展，並保障發展中成員的正當利益。

7、美國總統特朗普表示，將對上訴法庭早前作出的關稅判決提出上訴，並重申全球關稅屬於經濟緊急狀態。特朗普周二在電台節目中發表言論，若華府在最高法院的全球關稅案中敗訴，將引發前所未見的市場震盪；反之若勝訴，股市將會「直衝雲霄」。

8、據華爾街日報報道，阿里巴巴(US.BABA)的新晶片目前處於測試階段，且首度不由台積電代工，改由中國本地企業生產。此晶片設計旨在支持更廣泛的AI推論任務，未計劃直接對外銷售，而是透過阿里雲服務向用戶租賃算力，結合其雲端業務發展策略。

9、美國投資管理公司簡街資本(Jane Street)於2025年第二季度實現淨交易收入達破紀錄的101億美元，較去年同期增長逾一倍，超越華爾街所有大型投行。該公司上半年累計交易收入達173億美元，亦刷新歷史最高紀錄。

10、雀巢(US.NSRGY)再度陷入高層人事變動。公司公布解僱CEO Laurent Freixe，因經內部調查發現其與直接下屬存在戀情關係，違反雀巢《商業行為準則》，即時生效。這已是一年內該公司第二度更換CEO，令投資者憂慮進一步加劇市場波動。

11、美國地區法官梅塔(Amit Mehta)駁回司法部的反壟斷訴訟，裁決谷歌無需剝離Chrome瀏覽器和安卓系統。消息帶動其母公司ALPHABET盤後股價一度上漲逾7%。蘋果盤後股價亦上漲4.3%。裁決讓蘋果和其他設備和網絡瀏覽器制造商也鬆了口氣，因這些制造商可以繼續從谷歌獲得廣告收入分成。

12、市場對聯儲局9月重啟減息預期升溫，加上政治及經濟風險觸發資金流入金市。現貨金一度突破每盎司高見3540.28美元，創新高。紐約期金12月合約升穿3600美元關口，高見3602.4美元，再創新高，收報3592.2美元，升76.1美元，升幅約2.2%。

13、據報道，美國撤銷晶片大廠台積電在中國工廠個別許可特例豁免，未來台積電若要向中國工廠運輸美國晶片製造設備，需向美國政府申請許可。

