盤前攻略 | 美債息升三大美指齊跌 中概股升料撐恒指反覆靠穩

美國國債孳息上升，10年期債息升7.58基點至4.3043厘。另外，8月份ISM製造業指數由7月的48略升至48.7，仍遜預期的49，並連續6個月低於50的盛衰分界線，顯示製造業活動持續收縮。美股踏入9月首個交易日下挫，道指跌249點或0.6%，收報45295點；標普500指數跌44點或0.7%，報6415點；納指跌175點或0.8%，報21279點。

(互聯網圖片)

重磅科技股受挫，英偉達一度大跌4%，收市仍跌1.9%；Meta挫0.5%；特斯拉跌滑1.3%，該集團周一更新發展大計，淡化電動車業務的重要性，創辦人馬斯克指，公司未來價值有約80%來自人形機械人項目Optimus。

反映中國概念股表現的金龍指數升0.52%。阿里巴巴升2.63%，報138.55美元；京東升1.64%，報31.58美元；百度升1.04%，報96.29美元；理想升4.50%，報24.40美元；小鵬跌1.09%，報20.79美元；蔚來升3.14%，報6.58美元；嗶哩嗶哩跌3.65%，報22.41美元。

夜期低水，ADR普遍個別走

恒指夜期升36點，報25445，低水52點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股高0.27%，折合101.4港元；長和(00001)ADR較港股低0.73%，折合51.4港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.47%，折合603.3港元；小米(01810)ADR較港股高0.34%，折合56.0港元；港交所(00388)ADR較港股高1.83%，折合451.7港元；滙控(00005)ADR較港股高0.31%，折合100.1港元。



A股高位反覆，宜多留意

參考牛熊證街貨最新分布，熊證總數略增接近300張至總數5954張，重貨區維持於26100至26199區間，但總數略有下降。而最多新增區下移至26000至6099區間，該區有140張新增，總數升至901張，形成另一重貨區。牛證方面，儘管昨日（2日）恒指下跌過百點，但牛證總數仍增加過千張，總數增至12754張，顯示好友對後市仍然信心十足；重貨區維持於24700至24799區間，但總數略減過百張。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升46點，報25529，高水33點，預料恒指輕微高開。由於隔夜重磅中概股續升，恒指走勢料反覆靠穩。由於美歐本月減息的預期較大，因此股市在議息前料波動性不大。不過，A股近期累積升幅不小，上證綜指自升上3800點後走勢反覆，難免影響港股走勢，投資者宜多關注。