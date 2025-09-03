  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

盤前攻略 | 美債息升三大美指齊跌 中概股升料撐恒指反覆靠穩

03/09/2025

　　美國國債孳息上升，10年期債息升7.58基點至4.3043厘。另外，8月份ISM製造業指數由7月的48略升至48.7，仍遜預期的49，並連續6個月低於50的盛衰分界線，顯示製造業活動持續收縮。美股踏入9月首個交易日下挫，道指跌249點或0.6%，收報45295點；標普500指數跌44點或0.7%，報6415點；納指跌175點或0.8%，報21279點。

 

盤前攻略 | 美債息升三大美指齊跌 中概股升料撐恒指反覆靠穩

(互聯網圖片)

 

　　重磅科技股受挫，英偉達一度大跌4%，收市仍跌1.9%；Meta挫0.5%；特斯拉跌滑1.3%，該集團周一更新發展大計，淡化電動車業務的重要性，創辦人馬斯克指，公司未來價值有約80%來自人形機械人項目Optimus。　 

 

　　反映中國概念股表現的金龍指數升0.52%。阿里巴巴升2.63%，報138.55美元；京東升1.64%，報31.58美元；百度升1.04%，報96.29美元；理想升4.50%，報24.40美元；小鵬跌1.09%，報20.79美元；蔚來升3.14%，報6.58美元；嗶哩嗶哩跌3.65%，報22.41美元。

 

夜期低水，ADR普遍個別走

 

　　恒指夜期升36點，報25445，低水52點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股高0.27%，折合101.4港元；長和(00001)ADR較港股低0.73%，折合51.4港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.47%，折合603.3港元；小米(01810)ADR較港股高0.34%，折合56.0港元；港交所(00388)ADR較港股高1.83%，折合451.7港元；滙控(00005)ADR較港股高0.31%，折合100.1港元。


A股高位反覆，宜多留意

 

　　參考牛熊證街貨最新分布，熊證總數略增接近300張至總數5954張，重貨區維持於26100至26199區間，但總數略有下降。而最多新增區下移至26000至6099區間，該區有140張新增，總數升至901張，形成另一重貨區。牛證方面，儘管昨日（2日）恒指下跌過百點，但牛證總數仍增加過千張，總數增至12754張，顯示好友對後市仍然信心十足；重貨區維持於24700至24799區間，但總數略減過百張。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升46點，報25529，高水33點，預料恒指輕微高開。由於隔夜重磅中概股續升，恒指走勢料反覆靠穩。由於美歐本月減息的預期較大，因此股市在議息前料波動性不大。不過，A股近期累積升幅不小，上證綜指自升上3800點後走勢反覆，難免影響港股走勢，投資者宜多關注。

返回財經熱話

相關資料 - 

港股

升跌股份一覽

上升

694

下跌

836

不變

337

無成交

810

恒生指數

25,377.20

最大成交額股票

02800

盈富基金

25.980

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02336 碩奧國際
  • 0.218
  • 02577 英諾賽科
  • 103.800
  • 00857 中國石油股份
  • 7.750
  • 01860 匯量科技
  • 15.840
  • 02197 三葉草生物－Ｂ
  • 1.450
股份推介
  • 02580 奧克斯電氣
  • 15.620
  • 目標︰--
  • 00300 美的集團
  • 85.150
  • 目標︰$97.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 12.570
  • 目標︰--
  • 02601 中國太保
  • 34.260
  • 目標︰$42.00
  • 01508 中國再保險
  • 1.630
  • 目標︰$2.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 134.700
  • 00175 吉利汽車
  • 18.870
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 55.400
  • 00700 騰訊控股
  • 601.000
  • 00388 香港交易所
  • 441.400
報章貼士
  • 02018 瑞聲科技
  • 42.280
  • 目標︰$50.00
  • 01398 工商銀行
  • 5.730
  • 目標︰$6.20
  • 06693 赤峰黃金
  • 28.480
  • 目標︰$29.80
熱炒概念股
即時重點新聞

03/09/2025 10:38  科指轉跌拖累恒指失守25500，美團跌1%險企100元

03/09/2025 08:51  《盤前攻略》美債息升三大美指齊跌，中概股升料撐恒指反覆靠穩

03/09/2025 08:36  【開市Ｇｏ】美擬限台積電豁免權，紐約期金升穿三千六，蔚來第二季虧損擴大

03/09/2025 09:12  【九三閱兵】紀念大會9時正式開始，習近平在天安門城樓發表講話

03/09/2025 07:50  《國金頭條》美軍襲擊委內瑞拉「運毒船」，避險情緒推跌美股，金價再創新高

03/09/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９２﹒８１億元，買阿里沽中芯

03/09/2025 08:57  【大行炒Ｄ乜】大摩升泡泡瑪特目標，中銀唱淡比亞迪降級削目標

03/09/2025 09:52  《財資快訊》美電升報７﹒８０９０，隔夜拆息較上日升４０基點

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

特朗普新政 | 近600名經濟學家聯署公開信聲援庫克，呼籲捍衛聯儲局獨立性新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 比亞迪最牛$150最熊$80，高盛升濠賭目標看銀娛$55.9新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

外圍經濟 | 谷歌在反壟斷訴訟中贏得重大勝利，帶動ALPHABET和蘋果盤後股價大漲新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

太空館網上直播｜9月7日血月月全食，晚上至凌晨實況，建議南至西南方肉眼觀賞
人氣文章

FOCUS

九三閲兵 | FOCUS | 「東風」壓倒西風，閱兵劍指多極
人氣文章

生財有道

定期存款 | 「銀債效應」下多間本地銀行上調定存息，花旗3個月2.5厘，PAObank加推一個月最高18厘
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

新舞季揭幕在即！與香港舞蹈團藝術總監楊雲濤對談：「藝術背後都站著一個人」
人氣文章

港女講男．妮洛

男友人相約一起去旅行，真的是普通朋友嗎？帶有暗示的旅程，小心Red Flag！
人氣文章

Watch & Jewelry

Taylor Swift 訂婚了！近看巨型鑽戒細節：Old Mine Cut 復古風正式回歸？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
凍齡女神 │ 32歲李芷晴中學照曝光，網民大讚「天然女神」清新氣質
人氣文章
醫療決策與臨終陪伴：三招劃清界線，跳出家庭糾結，安然善別 新文章
人氣文章
名人健康 │ 65歲前TVB小生李子雄自爆遭內地嫩妻「家暴」！7歲兒患罕見病
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/09/2025 11:39
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/09/2025 11:39
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/09/2025 11:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/09/2025 11:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章國際動態03/09/2025
特朗普新政 | 近600名經濟學家聯署公開信聲援庫克，呼籲捍衛聯儲局獨立性
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

發達國家反移民浪潮中的逆流

02/09/2025 14:13

大國博弈

關稅戰 | 美國上訴法院裁定特朗普關稅不合法，料白宮會交由最...

01/09/2025 12:06

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，發鈔行連環加息，渣打6個月港元定...

31/08/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處