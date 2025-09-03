美股 | 美軍襲擊委內瑞拉「運毒船」，避險情緒推跌美股，金價再創新高

美國總統特朗普宣布，美軍襲擊了一艘委內瑞拉「運毒船」，引發市場對地緣局勢動盪的進一步擔憂。此外，債息飆升與關稅陰霾加劇市場不安。市場避險情緒上升，美股周二（2日）全線下挫，英偉達(US.NVDA)盤中一度大跌近4%，金價再創新高。

道指收市跌249.07點，或0.55%，報45295.81點；標普500指數跌44.72點，或0.69%，報6415.54點；納指跌175.92點，或0.82%，報21279.63點。

特朗普政府近期向委內瑞拉外海派出至少8艘軍艦，引發外間對美軍或攻擊該國的擔憂。特朗普則在社交網站Truth Social上發帖稱，美軍在國際水域襲擊一艘委國運毒船，殺死11名「販毒恐怖分子」，並指該船當時正駛往美國。

美國國債市場遭到拋售，10年期孳息率躍升至4.29%；30年期孳息率逼近4.98%，引發市場對融資成本持續上升的擔憂。

另外，特朗普關稅政策的法律風險亦成市場焦點。美國聯邦上訴法院上周以7比4裁定，特朗普任內實施的多項全球性關稅屬於違法且濫用行政權力，認為此類全面性措施應由國會授權。

法院暫時維持關稅至10月中旬，以待進一步法律進程。特朗普批評裁決「極度偏袒」，並誓言向最高法院提出上訴。他警告若在憲法訴訟中敗訴，將引發市場「前所未見的震盪」。

個股表現方面，英偉達收市跌約2%，蘋果(US.AAPL)跌1%，谷歌母公司Alphabet(US.GOOGL)跌0.7%，特斯拉(US.TSLA)下跌1.4%，META(US.META)跌0.5%，微軟(US.MSFT)跌0.3%，亞馬遜(US.AMZN)跌1.6%。

美元兌日圓匯率上升

美匯指數小幅向上0.69%，報約98.36，整體呈現震盪向上格局。美元兌日圓匯率上升，報148.38，較前個一交易日漲0.82%，日圓持續走弱，成為G10貨幣中僅次於英鎊表現疲軟的貨幣之一。

英鎊兌歐元跌逾1%，觸及近一個月低位。歐元兌美元匯率呈現微幅回落，歐元兌美元匯率走勢疲軟，當日匯價從1.1720阻力區回落至約1.1636水平，跌幅約0.6%。

金價再創歷史新高

現貨黃金和紐約期金均創下歷史新高，現貨黃金盤中最高觸及每盎司3538美元，紐約期金高見3600美元。此次黃金強勢主要受到聯儲局9月減息預期升溫、美元走弱，以及全球地緣政治緊張等因素的共同推動，市場避險需求明顯增加，帶動資金流入黃金市場。

國際原油市場呈現反彈趨勢，因俄烏衝突升級引發供應擔憂，加上中國製造業復甦跡象支撐需求。紐約期油價格上漲約2.6%，報每桶約65.7美元；布蘭特期油則攀升1.5%，報每桶約69.22美元。

撰文：經濟通市場國金組

