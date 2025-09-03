標普削美團、京東及阿里巴巴利潤率預測，美團最受影響

標普在報告中指出，即時配送行業激烈競爭，將推升三大平台股美團(03690)、京東(09618)、阿里巴巴(09988)成本，並擠壓其利潤率，估算於未來12至18個月，三個平台至少支出1600億元人民幣，以搶佔或捍衛市場份額，其中最燒錢的促銷項目包括免費現做飲品等。

報告指出，雖然內捲式競爭迫使政府對不正當價格行為認定標準修訂及監督，但該行基準情景假設依然為平台將維持大規模支出，或僅會有小幅回落。

其中，京東支出或已於第二季見頂；美團的EBITDA率或將於第三季度轉為負數，因支出峰值尚未反映在當前EBITDA當中。而美團因對外賣業務依賴程度最高，因此為最有動力捍衛其市場地位；京東、阿里巴巴擁有龐大的現有零售平台用於交叉銷售，因此京東、阿里認為受到利好將更大。

該行亦稱，即時配送市場擁有積極的增長潛力，未來數年增速有望達到雙位數。不過，利潤率難以在未來12至24個月內恢覆。美團收入主要來自外賣業務，因此受到的影響最大。

該行下調了三公司今年或新一財年EBITDA率預期，美團由14.1%下調至4.8%；京東由4.7%下調至3.4%；阿里由20.3%下調至18.6%。

撰文：經濟通採訪組

