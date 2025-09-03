  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

標普削美團、京東及阿里巴巴利潤率預測，美團最受影響

03/09/2025

標普削美團、京東及阿里巴巴利潤率預測，美團最受影響

 

　　標普在報告中指出，即時配送行業激烈競爭，將推升三大平台股美團(03690)、京東(09618)、阿里巴巴(09988)成本，並擠壓其利潤率，估算於未來12至18個月，三個平台至少支出1600億元人民幣，以搶佔或捍衛市場份額，其中最燒錢的促銷項目包括免費現做飲品等。

 

　　報告指出，雖然內捲式競爭迫使政府對不正當價格行為認定標準修訂及監督，但該行基準情景假設依然為平台將維持大規模支出，或僅會有小幅回落。

 

　　其中，京東支出或已於第二季見頂；美團的EBITDA率或將於第三季度轉為負數，因支出峰值尚未反映在當前EBITDA當中。而美團因對外賣業務依賴程度最高，因此為最有動力捍衛其市場地位；京東、阿里巴巴擁有龐大的現有零售平台用於交叉銷售，因此京東、阿里認為受到利好將更大。

 

　　該行亦稱，即時配送市場擁有積極的增長潛力，未來數年增速有望達到雙位數。不過，利潤率難以在未來12至24個月內恢覆。美團收入主要來自外賣業務，因此受到的影響最大。

 

　　該行下調了三公司今年或新一財年EBITDA率預期，美團由14.1%下調至4.8%；京東由4.7%下調至3.4%；阿里由20.3%下調至18.6%。

撰文：經濟通採訪組

【你點睇？】俄朝領袖會談，金正恩表示願盡力助俄，並稱之為兄弟間義務。你認為朝俄緊密關係會促進半島和平，還是刺激南北對峙？► 立即了解

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02318

中國平安

56.500

異動股

06998

嘉和生物－Ｂ

5.520

異動股

02800

盈富基金

25.900

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02318 中國平安
  • 56.500
  • 06998 嘉和生物－Ｂ
  • 5.520
  • 02800 盈富基金
  • 25.900
  • 00969 華聯國際
  • 0.250
  • 00147 國際商業結算
  • 0.640
股份推介
  • 02580 奧克斯電氣
  • 15.700
  • 目標︰--
  • 00300 美的集團
  • 84.350
  • 目標︰$97.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 12.690
  • 目標︰--
  • 02601 中國太保
  • 33.700
  • 目標︰$42.00
  • 01508 中國再保險
  • 1.610
  • 目標︰$2.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 134.100
  • 00175 吉利汽車
  • 18.730
  • 00700 騰訊控股
  • 598.500
  • 00388 香港交易所
  • 437.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 54.700
報章貼士
  • 02018 瑞聲科技
  • 41.980
  • 目標︰$50.00
  • 01398 工商銀行
  • 5.740
  • 目標︰$6.20
  • 06693 赤峰黃金
  • 28.500
  • 目標︰$29.80
熱炒概念股
即時重點新聞

03/09/2025 17:04  《盤後部署》港股50天線附近可部署，巨星傳奇揩邊宇樹概念小注可炒

03/09/2025 14:45  港交所及證監會員工據報捲內幕交易調查，涉外洩私有化公告內容

03/09/2025 17:52  【九三閱兵】習近平感謝印尼總統克服困難來華：支持總統施政，支持印尼盡快恢復秩序和穩定

03/09/2025 13:24  余偉文：積極研究將代幣化技術應用於可持續金融領域，上半年可持續債務發行總額料升15%

03/09/2025 17:46  數碼通(00315)冀AI減成本且提升服務精準度，應付電訊市場激烈競爭

03/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５５﹒０８億元，買阿里沽騰訊

03/09/2025 08:57  【大行炒Ｄ乜】大摩升泡泡瑪特目標，中銀唱淡比亞迪降級削目標

03/09/2025 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒８０５６，六個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 九三閱兵新武器亮相，滬指兩連跌，RatingDog服務業PMI升至一年高新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 銀債效應持續，渣打4個月港元定存加至最高3厘，中銀6月個升至2.5厘新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

三桶油 | 地緣政局緊張油價走強，中石油中海油派息穩定看高一線？新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

張曼玉近距離拍攝零死角，歐洲回歸田園，爬樹展現童心
人氣文章

FOCUS

九三閲兵 | FOCUS | 「東風」壓倒西風，閱兵劍指多極
人氣文章

生財有道

定期存款 | 建行亞洲推3個月低門檻5.88厘，PAObank 6個月2.6厘
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

猛男代理社長登場！猛男除了肌肉和顏值，還要具備甚麼條件？會否「搭沉船」？即席示範高級挑逗術撩動女生心弦
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

香港凍齡女神代表！43歲阿Sa蔡卓妍的童顏美容秘方：妝前按摩法、化妝小撇步
人氣文章

Beauty

Louis Vuitton 首個彩妝系列來了！過千元的奢華唇膏和眼影盤，你會入手嗎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
鄧麗欣台灣男友現身拉闊騷：男友身形引注目，曝專屬任務照顧未來外母新文章
人氣文章
名人健康｜張學友巡唱東莞站演出途中突然宣布終止，哽咽聲沙：唔知點收科新文章
人氣文章
都市痛症｜軟組織受傷：熱敷、按摩「捽鬆」正確與否？四個階段康復指南，H.A.R.M專業建議，避免惡化新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/09/2025 19:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事03/09/2025
神州經脈 | 九三閱兵新武器亮相，滬指兩連跌，RatingDog服務業PMI升至一年高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

北京大閱兵敲響多極世界戰鼓

03/09/2025 12:51

大國博弈

關稅戰 | 美國上訴法院裁定特朗普關稅不合法，料白宮會交由最...

01/09/2025 12:06

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，發鈔行連環加息，渣打6個月港元定...

31/08/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處