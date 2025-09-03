  • 會員
三桶油 | 地緣政局緊張油價走強，中石油中海油派息穩定看高一線？

03/09/2025

　　近日地緣政局緊張，俄烏衝突升級，加上美國加大對伊朗石油走私制裁，引發市場對原油供應擔憂，國際油價昨日(3日)上升，穩企於一個月高點附近，紐約期油升2.5%，報每桶65.59美元；布蘭特期油升1.5%，報每桶69.14美元。市場焦點將集中於即將舉行的石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)會議，市場普遍預計該組織經今年一系列增產後保持產量配額不變。「三桶油」除了中期盈利及派息大減的中石化(00386)股價走弱外，中石油(00857)及中海油(00883)都已連升多日，兩桶油中期盈利雖也略有倒退，但沒怎麼減少派息，績後獲大行唱好，並將分別於下周二(9日)及下周四(11日)除淨，應如何部署？

 

三桶油地緣政局緊張油價走強，中海油中石油派息穩定看高一線？

（AP圖片）


美國加大制裁伊朗石油走私　市場關注美國印度貿易談判

 

　　美國財政部昨日對由一名伊拉克—聖基茨商人主導的航運公司與船舶網絡實施限制，該網絡涉嫌將伊朗石油偽裝成伊拉克石油進行走私。此舉是美國主導的對伊朗石油工業限制的最新一輪，對伊朗的更嚴格制裁預示未來幾個月石油供應將更加緊張。市場還關注印度與美國之間潛在的雙邊貿易談判，此前華盛頓因印度購買俄羅斯石油而對其徵收50%的關稅。美國的審查引發歐洲對印度一家主要煉油廠的制裁，這可能進一步擾亂全球供應。普萊斯期貨集團(Price Futures Group)資深分析師Phil Flynn表示，美國打擊伊朗出口的行動昨日確實對油價形成了支撐。

 

　　庫存數據同樣給予市場支撐。據市場調查顯示，美國原油庫存上周預計下降約340萬桶，同時成品油庫存也出現下滑跡象。庫存的持續下降被視為需求穩健的訊號。然而，宏觀經濟因素限制了油價的進一步上行。美國製造業已連續6個月萎縮，顯示關稅政策持續拖累企業信心與經濟活動，市場對能源需求的擔憂情緒增加。

 

市場等待周日OPEC+會議　高盛：料產量配額維持不變

 

　　另外，上月OPEC+八個參與自願減產的產油國同意自9月起每日增加原油產量54.7萬桶(8月份增產54.8萬桶)，這項宣布意味該組織已完全逆轉先前的減產措施，市場正等待OPEC+將於下周日(7日)舉行的會議。高盛報告指，雖然OPEC+的政策仍具有彈性，但預計在9月之後其產量配額將維持不變，因為預期經合組織(OECD)商業庫存的累積速度將加快，且季節性需求的推動因素將逐漸消退。考慮到俄羅斯原油進口量龐大、為維持需求可能進一步擴大價格折扣，以及主要買家中國與印度持續表現出的購買意願，俄羅斯供應出現大規模中斷的風險有限。高盛強調，地緣政治風險正重新塑造石油動態。一方面OPEC+的閒置產能(估計每日約有500萬桶)為供應衝擊提供了一定的緩衝。然而，正是這樣的產能，在地緣政治緊張升級時，反而可能加劇價格波動。

 

　　獨立分析師Gaurav Sharma亦預估OPEC+不會解除包括沙烏地阿拉伯和俄羅斯在內的八個成員國目前實施的剩餘自願減產措施，考慮到今年最後一季預期會出現供應過剩，OPEC+可能會在美國夏季駕車旺季結束後，再等待更多數據才做出下一步決定。

 

三桶油地緣政局緊張油價走強，中海油中石油派息穩定看高一線？

（AP圖片）

 

中海油中期少賺13%惟派息僅減1%　瑞銀升目標價至26.5元

 

　　值得留意，「三桶油」早前已先後公布業績，其中中海油中期純利695.33億元人民幣，按年跌12.8%，派發中期息0.73港元，按年減少1.35%。期內收入2076.08億元人民幣，跌8.4%；其中油氣淨產量按年增6%至3.846億桶，但因油價下跌油氣銷售收入跌7%至1717億元人民幣。


　　瑞銀發表研報指，中海油第二季純利330億元人民幣，按年跌18%，按季跌10%，仍優於該行預期，因利潤跌幅少於油價跌幅，主要受惠於油氣產量增長及每桶成本持續下降。截至今年年中，公司自由現金流維持強勁；中期息派息率升5個百分點至45.5%，且管理層指中長期資本開支將穩步增加，以維持年度油氣產量增長及新能源業務發展。該行略為上調中海油2025至27年盈利預測，並將目標價由26元升至26.5元，維持「買入」評級。

 

三桶油地緣政局緊張油價走強，中海油中石油派息穩定看高一線？

（中海油網頁圖片庫）

 

　　中信里昂則指，雖然國際油價波動，但中海油在全球油氣板塊上繼續展現強大執行能力，當中上半年業績顯示公司大部分營運指標均符合全年目標，在市場面臨宏觀不確定性的情況下實屬不易。另值得注意，中海油將派息率按年提高5個百分點，以維持股息按年持平，顯示管理層願意以自由現金流提高股東回報。不過，由於需要反映2025年上半年實際油價，故下調公司2025至27年每股盈利預測2%至3%。另維持布油油價假設，預計2025年為每桶75美元，2026年及長期為每桶70美元，中海油目標價由23.1元降至22.4元，維持「優於大市」評級。

 

中石油中期少賺5%息維持22分人幣　中石化盈利派息均降四成

 

　　中石油中期純利840.07億元人民幣，按年跌5.4%，派發中期息0.22元人民幣，按年持平；期內收入14500.99億元人民幣，跌6.7%。另中石油最新公布，控股股東中國石油天然氣集團擬通過國有股份劃轉方式將所持該集團約5.41億股A股劃轉給中國移動通信集團，有關股份佔總股本的0.3%。集團指，中國石油天然氣集團所持股權由82.62%降至82.33%，中國移動通信集團持股升至0.39%，而劃轉股份為進一步深化中國石油集團與中國移動集團的戰略合作，拓寬合作領域，優化公司股權結構。

 

　　中石化中期純利則為214.8億元人民幣，按年跌39.8%，派中期股息每股8.8分人民幣(9.67港仙)，較去年同期的14.6分人民幣減少39.7%；收入1.4萬億元人民幣，跌10.6%，因國際原油價格大幅下跌、化工市場毛利低迷等因素影響，上半年效益按年有較大幅度下降。

 

花旗：中石油派息比率勝預期　中信里昂：次季業績較預期穩健

 

　　花旗指，中石油第二季淨利潤按年下跌14%。中期每股派息0.22元人民幣，與去年持平，派息比率上升3個百分點至48%，優於預期，反映公司在油價疲弱下仍能維持絕對派息水平。預計第三季業績可能環比溫和改善，主要由於季初至今布蘭特油價約每桶69.8美元，以及季節性需求回升。今年5至7月管道天然氣進口成本約每立方米1.82元人民幣，預計進口天然氣虧損將進一步收窄，天然氣盈利保持穩健。預計健康的股息收益率、勘探及生產成本下降努力，以及中國長期天然氣需求增長，可緩衝油市供應過剩的擔憂。儘管中石油今年迄今跑贏中石化超過20%，兩者股息收益率相若，但仍然偏好中石油作為中國油氣股首選，予「買入」評級，目標價8.2元。

 

　　中信里昂稱，中石油第二季業績較預期穩健，盈利下降表現優於中石化。除化工業務外，值得注意的是中石油與中石化在第二季營銷銷量的差異趨勢，預計未來數季差距可能進一步擴大。該行將中石油目標價由8元上調至8.6元，重申「優於大市」評級。在中國石油企業中，該行首選中石油，其次為中海油，最後為中石化。

 

郭家耀：油價料維持60幾美元　三桶油首選中海油19.2元可吸

 

三桶油 | 地緣政局緊張油價走強，中石油中海油派息穩定看高一線？

（郭家耀facebook截圖）

 

　　港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀認為，油價暫難看得太高，料於60幾美元附近上落，短期可能會因地緣政局飆升，但未必維持太久。其實，若油價維持60幾美元一桶，油股也有不錯利潤，特別是中海油，其每桶成本30美元以下，公司亦有相當不錯的現金利潤，現金流也保持強勁，所以有能力予投資者較高息率。現時投資者頗看重股息回報，所以見其股價也有所反映。只要大家對油價不如之前看得那麼淡，油價可維持60幾美元水平，而中海油在「三桶油」當中始終業務較簡單，而且派息政策較明確，值得考慮吸納，若挨近10天線約19.2元或20天線約19元會吸納作收息亦頗吸引。至於中石油，雖然其股息率也吸引，但業務表現始終受下游業務影響，若單計息率與中海油也相差不遠，中海油仍是較佳選擇。

 

　　「三桶油」今日收市個別發展，中石油升0.91%收報7.74元，中海油倒跌0.95%報19.87元，中石化跌0.92%報4.29元。

 

三桶油地緣政局緊張油價走強，中海油中石油派息穩定看高一線？

 

三桶油地緣政局緊張油價走強，中海油中石油派息穩定看高一線？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

另外，光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評新能源車企及大市，立即重溫

 

 

