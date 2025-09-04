  • 會員
盤前攻略 | 谷歌急飆帶動納指升逾1% 上證3800攻防恒指反彈未明朗

04/09/2025

　　美國就業市場放緩債息回落，勞工部的職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)顯示，7月份職位空缺從6月份向下修訂後的735.7萬個降至718.1萬個，是10個月來最少，並低過預期的738萬個，道指走軟。不過，谷歌被裁定毋須出售網頁瀏覽器Chrome，刺激母公司Alphabet股價收升9.1%；帶動納指收升218點或1%至21497點。　　

 

盤前攻略 |

(互聯網圖片)

 

　　谷歌裁決案亦未有阻止蘋果公司與Google的搜尋協議，帶動蘋果股價大升3.8%，為升幅最大道指成份股。道指報45271點，跌24點；標指漲0.51%，報6448點。

 

　　反映中國概念股表現的金龍指數回吐0.19%。阿里巴巴跌1.52%，報136.45美元；京東跌1.20%，報31.20美元；百度升0.11%，報96.40美元；理想跌1.23%，報24.10美元；小鵬跌2.60%，報20.25美元；蔚來跌3.95%，報6.32美元；嗶哩嗶哩跌0.58%，報22.28美元。

 

夜期略低水，ADR普遍個別走

 

　　恒指夜期升7點，報25332，低水11點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股高0.35%，折合100.9港元；長和(00001)ADR較港股低0.44%，折合50.8港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.46%，折合601.2港元；小米(01810)ADR較港股低0.01%，折合54.7港元；港交所(00388)ADR較港股高0.60%，折合440.2港元；滙控(00005)ADR較港股高1.84%，折合101.0港元。


　　
好友加倉，佔牛熊證總街貨比例達七成

 

　　參考牛熊證街貨最新分布，熊證總數只輕微增加32張，但由於牛證加倉過千張，熊證佔比縮至不足三成。雖然熊證在25800至25899區間有最多新增，總數748張中有370張屬於新增，但該區距離恒指現貨有最少457點距離，顯示淡友態度謹慎。相反，牛證新增的1362張之中，有896張位於25100至25299兩個百點區間，使該兩個區間總數增至2178張，該兩區距離恒指現貨價只有44點。儘管市場看好恒指再跌有限，甚至止跌回升的機會較大。然而，盤中走勢或反覆，不排除下方殺入該區的可能性。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升96點，報25416，高水73點，預料恒指跟隨高開。A股兩市昨日再跌，連跌第二日。其中上證綜指收跌逾1%收報3813，由於該指數已跌近3800大關，今日若未能守住該心理關口，將對港股帶來壓力。上證綜指上周四（28日）一度跌穿3800，低見3761，但及後止跌回升，收市倒升1%，不但穩守3800關口，並以接近全日高位收市。預料上證今日將再次上演3800攻防，倘若收市失守3800大關，料將對港股構成壓力，恒指或有機會下試20天線（約25260）。因此，今日上證綜指走勢不容有失。

