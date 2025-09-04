  • 會員
美股 | 谷歌避過分拆業務飆升9%，科技股推動納指升逾218點

04/09/2025

美股 | 谷歌避過分拆業務飆升9%，科技股推動納指升逾218點

 

 

　　谷歌母公司Alphabet(US.GOOGL)周三（3日）股價大升9%，創下歷史新高，成為市場焦點。科技股強勢反彈，帶動標普500與納斯達克指數攀升，其中納指升逾218點。

 

　　但道指受金融與能源股拖累，連續兩日下跌。道指收市跌24.71點，或0.05%，報45271.1點；標普500指數升32.72點，或0.51%，報6448.26點；納指升218.1點，或1.02%，報21497.73點。

 

　　推動科技股上揚的關鍵，在於美國聯邦法院裁定Alphabet得以保留Chrome瀏覽器業務，但必須停止壟斷式的獨家搜尋協議，並對數據共享作出限制。判決避免了市場最擔心的業務分拆情況，提振投資者對大型科技股在人工智能競爭格局下的樂觀情緒。

 

　　蘋果(US.AAPL)收報238.47美元，升3.8%英偉達(US.NVDA)收市跌約0.1%，特斯拉(US.TSLA)升1.4%，META(US.META)升0.3%，微軟(US.MSFT)升0.1%，亞馬遜(US.AMZN)升0.3%。

 

　　銀行與能源股則拖累大市，主要受制於投資者擔憂美國經濟放緩，以及國債孳息率波動。美國國債孳息率在9月初的拋售壓力有所緩解。30年期美債孳息率一度逼近5%，隨後回落，令股市承壓狀況稍緩。


　
　　美國勞工部公布的7月JOLTS職位空缺數據顯示，全美職位空缺減少17.6萬個，降至718.1萬個，跌幅超出市場預期。

 

　　美匯指數早段溫和反彈，上升0.11%至98.4附近，之後反覆向下，日內報98.18，下跌0.12%。美元兌日圓匯率微跌，報148.06，下跌0.2%。歐元兌美元表現向好，報1.1658，升幅約0.16%。

 

黃金再創歷史新高

　　現貨黃金一度觸及每盎司3578美元的歷史新高，日內報3565美元，上升0.88%。紐約期金表現更為強勁，盤中一度飆升至每盎司3640美元，再創新高。

 

　　紐約期油報每桶63.8美元，較前日大跌2.7%，盤中一度觸及65.72美元後急轉直下。布蘭特期油則跌至每桶67.43美元，下跌2.47%，較盤中高位69.24美元明顯回落。

撰文：經濟通市場國金組

