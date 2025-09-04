港股 | 午市前瞻 | 港股震盪50天線成關鍵支持 優必選急升忌高追宜候低部署

港股連續第二日高開後轉跌，恒指今早跟隨亞洲外圍高開，及後A股確認跌勢滬指跌3800水平，恒生科技指數隨即受壓，拖累大市跌幅擴大，半日跌305點報25037，成交1692億元。

恒指25000點可企穩，50天線成關鍵支持

恒指今早高開145點之後轉跌，跌超過300點，最低見25030點。胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，港股近期走勢反復，高開後出現回調，技術面上已失守20天線，但25000點大概率可企穩；若其後能回升至25260點，或繼續在前期高位區間波動。50天線（約24900點）為重要支持位，若進一步下跌需重點關注該位能否提供支撐。同時，港股接近26000點時阻力較大，因過去數月累計升幅頗高，且缺乏新的推動因素。

黃偉豪進而表示，市場對美聯儲利率變化存在觀望情緒，息口預期不明。此外，中美政治不確定性增加，內地閱兵事件後，投資者對相關風險的擔憂上升，導致市場短期以「上下落散幅」為主。

市場憧憬優必選後續簽大單，切勿追高待回調



優必選(09880)昨晚宣布，獲得某國內知名企業2.5億元具身智能人形機器人產品及解決方案採購合同。黃偉豪表示市場對其後續再簽大額訂單有憧憬，但需要留意的是未來能否繼續簽下大單，將取決於公司業務拓展情況。優必選跳空高開6.38%，報110港元，股價創今年3月以來新高。他認為，目前多數機器人相關企業盈利能力不穩定，股價受市場氣氛影響顯著，優必選股價大幾率會反復向上，短期波動性較高，不建議追高，需等待股價回落至關鍵支持位，十天線左右（98.5港元），等企穩後再考慮部署。

優必選股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

首程控股短期投資宜謹慎，宜回落至2港元再評估

附屬公司持有宇樹科技股份的首程控股(00697)公布，向不少於六名獨立承配人配售合共約2.77億股新股，擴大之已發行股份總數約3.37%，每股作價2.17元，較公司上日收市價2.3元折讓約5.65%，配售所得集資淨額達5.97億元。

公司指出，是次建議發行旨在為集團核心業務的戰略布局進一步提供資金支持，所得款項淨額擬70%主要用於近期將開設的約20家科技體驗店及拓展資產營運領域的新業務；其餘作一般企業營運資金包括管理費用、業務擴展及償債，並計劃於2027年底前悉數動用。相信此舉將有助擴大市場佔有率，鞏固集團在智能基礎設。

黃偉豪表示首程控股短期內投資需謹慎，該股昨日急升後宣布折讓5%配股計劃，對股價存在負面影響，且短期漲幅已較大。雖其停車場業務穩健，旗下基金亦投資機器人相關企業，但仍建議等待股價回落至2港元附近企穩後，再評估投資價值。他進而表示，第四季投資預算有機會嘗試推進可能性，但因沒有明確時間節點，且距離第四季仍有間隔，不建議進行炒作。

其他機器人概念股炒作，黃偉豪表示需要看市況氣氛，若市況氣氛弱，投資者則需要留意一下。不過，他表示越疆(02432)整體質素尚可，但投資策略與優必選、首程控股一致，需等待股價回調至低位後再部署，不建議當前高位入。

首程控股股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

越疆股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

