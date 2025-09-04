蘋果 | 明年擬推摺疊iPhone，兼秋季產品發布會臨近，相關概念股可以點部署？

據報蘋果公司(US.AAPL)計劃2026年推出可摺疊iPhone，並將於2028年推可摺疊iPad，另蘋果將於下周二(9日)舉辦秋季產品發布會，料將發布新一代的iPhone 17系列及其他新產品，蘋果隔晚收漲3.8%至238.47美元，創近一個月來最大單日漲幅，帶動港股蘋果概念股今早(4日)一度全線造好，其中比亞迪電子(00285)承接近期強勢，今早曾再飆半成，應如何部署？

郭明錤：料首款折疊iPhone明年銷量800至1000萬台

蘋果分析師郭明錤透露，蘋果計劃於2026年推出其首款可折疊iPhone，並計劃於2028年跟進發布可折疊iPad。



兩款可折疊設備均採用超薄玻璃蓋板解決方案，由康寧公司獨家供應玻璃材料，通用接口解決方案公司(GIS)則負責後續的切割加工、邊角處理、質量檢測和封裝運輸等關鍵工序。



在折疊iPhone方面，郭明錤預測2026年出貨量將達到800至1000萬台，2027年有望增長至2500萬台。在折疊iPad方面，郭明錤認為定價策略更為高端，在展開狀態下將提供18至20英寸的顯示面積，折疊後則保持便攜形態，這將成為蘋果有史以來最大的移動設備屏幕，因此銷量預期較為保守，蘋果目前預估首年的出貨量為50至100萬台。

蘋果下周二舉行秋季產品發布會 料發布iPhone 17等產品

另外，蘋果公司計劃於下周二舉辦大型秋季產品發布會。市場預期，蘋果將如往年一樣，9月發布新款iPhone，今年型號是iPhone 17系列，其中包括一款更輕薄型的iPhone。蘋果秋季產品發布會將於美國時間上午10時在蘋果園區舉行，並會舉行網上直播。據蘋果上周二(8月26日)發出的邀請函，是次活動的標語是「Awe Dropping」。

分析員預計，蘋果將發布一系列配備升級處理器和規格的新款手機，新的標準版iPhone 17在外觀上將與iPhone 16類似，但配備更大的顯示屏和改進的攝像鏡頭。iPhone 17 Pro和Pro Max將採用重新設計的背板，配備更大的攝像頭區域，使拍照功能成為該設備的更大亮點。至於新的輕薄機型會較舊有機型薄約2毫米，電池續航時間更短，並且只有一個後置攝像鏡頭，這是蘋果多年來首個全新設計。蘋果還準備推出升級版Apple Watch，新款HomePod mini和Apple TV機上盒。

蘋果據報擬推自家AI網絡搜索工具 花旗予目標價245美元

此外，蘋果據報計劃明年推出自家人工智能(AI)網絡搜索工具，加強與OpenAI和Perplexity AI Inc的競爭。彭博引述知情人士透露，蘋果正開發新系統「世界知識解答」(World Knowledge Answers)。系統將集成到Siri語音助手中。報道指，蘋果還討論最終將技術納入其Safari網絡瀏覽器和iPhone主屏幕搜索工具Spotlight。知情人士表示，蘋果計劃春季發布這項服務，這項服務被部分高層稱為「答案引擎」，作為對Siri重大改版的一部分。

花旗發表報告指，蘋果公司據報正在開發自家的人工智能網絡搜索工具，以增強Siri的功能，作為明年改版的一部分，該工具最終也將嵌入Safari和Spotlight。蘋果正在與Gemini進行評估，以幫助為Siri提供動力，並考慮使用定制的Gemini來進行摘要。值得注意的是，上述舉措與蘋果服務高級副總裁Eddy Cue評論相呼應，他表示蘋果正積極考慮在Safari網絡瀏覽器中添加GenAI產品作為搜索選項，並預計在未來一年內實現這一目標。隨著人工智能搜索的興起，以及9月2日谷歌反壟斷案裁決，該行認為Siri和Safari在GenAI方面的進展和合作夥伴關係應有助於緩解流量獲取成本(TAC)支付的下行風險。花旗對蘋果目標價為245美元，評級「買入」。

伍禮賢：蘋果概念股較看好比電 惟宜待蘋果新品發布後再部署

（伍禮賢）

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，蘋果概念股大部分是果鏈其中一個供應商，當蘋果產品銷量好往往對其有明顯幫助。蘋果跟著有不同規劃，包括有新產品推出及有自家AI搜尋引擎，若有新產品，會對果鏈供應鏈需求有直接幫助，對整個板塊有正面利好，惟搜尋引擎未必帶來太直接影響。而除了往後推出折疊手機外，大家短期可能更關注蘋果於9月9日推出新產品，相信新產品市場認受性、接受程度或銷售反應會是影響相關概念股短期股價表現更重要因素，而今日整個板塊在大市有較明顯跌幅下普遍較硬淨，相信最主要因昨日(3日)Google的訴訟令其毋須剝離Chrome，此消息出來後見蘋果股價也有不錯表現，因若此業務沒分拆，可令Google繼續付費予蘋果讓其繼續下載Apps。



伍禮賢又指，蘋果概念股上半年業績普遍不錯，一方面反映電子消費市場處於復甦當中，帶動包括智能手機在內的電子產品上半年出貨表現不錯，料下半年有機會維持此趨勢。當中較看好比亞迪電子，除看其蘋果供應鏈外，對其自動化或人工智能業務看法更正面，但現時未必是一個好的部署機會，始終近期大家憧憬蘋果新產品出台，不妨待其真的推出，看市場反應如何再作部署也不遲，因反而有些擔心到時市場覺得沒甚麼驚喜，相關股份股價有機會回落。

蘋果概念股今早升跌不一，比亞迪電子半日升0.92%收報41.48元，舜宇光學(02382)跌1.71%報77.45元，瑞聲科技(02018)升0.33%報42.12元，丘鈦科技(01478)跌1.84%報13.91元，高偉電子(01415)升0.5%報32.4元。

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

