車企血戰 | 比亞迪、吉利、長城上半年淨利共311億，佔上市車企總盈利八成，廣汽等6企仍虧損

04/09/2025

車企血戰 | 比亞迪、吉利、長城上半年淨利共311億，佔上市車企總盈利八成，廣汽等6企仍虧損

 

　　中國車企的銷量雖然節節上升，但其嚴重「內捲」造成的影響不容忽視。內媒《第一財經》根據A股、港股上市的16家中國車企近日公布的2025年上半年財報（蔚來(09866)尚未公布財報）統計，今年上半年，這16家車企的累計淨利潤（含虧損）超392億元(人民幣．下同)。

 

　　報道指，車企盈利往頭部聚攏的趨勢非常明顯，其中，盈利超百億的僅得比亞迪(01211)(深:002594)，為155億元，佔16家車企累計淨利潤的近四成。盈利排在第二、三位的分別是吉利汽車(00175)、長城汽車(02333)(滬:601633)，連同第一位的比亞迪，三者累計歸母淨利潤為311億元，佔總盈利的近八成。

 

　　若單計A股上市車企淨利潤，前四位(比亞迪、長城汽車、上汽集團(滬:600104)、賽力斯(滬:601127))加起來，才僅僅相當於寧德時代(03750)(深:300750)這一家電池企業。寧德時代上半年淨利潤為304.9億元。

 

豐田上半年淨利大跌，仍達16家上市中國車企淨利總額的1.9倍

 

　　若與全球最賺錢車企日本豐田汽車對比，差距更加明顯。豐田汽車今年上半年（2025財年第四財季+2026財年第一季度）淨利潤雖然同比大跌超三成，但絕對值仍有1.5萬億日圓（約人民幣727億元），是上述16家中國車企上半年淨利潤的1.9倍。

 

　　與此同時，今年上半年，有6家中國車企仍然虧損，分別是廣汽集團(02238)(滬:601238)、北汽藍谷(滬:600733)、小鵬汽車(09868)、江淮汽車(滬:600418)、眾泰汽車(深:000980)、海馬汽車(深:000572)，累計虧損額近70億元；有7家車企淨利潤呈負增長態勢，且都是頭部車企，包括長安汽車(深:000625)、上汽集團、廣汽集團、長城汽車、北京汽車(01958)、江淮汽車、吉利汽車，其中江淮汽車和廣汽集團同比降幅分別達357%和267%。

撰文：經濟通中國組

