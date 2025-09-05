美股 | 小非農就業數據疲弱，減息預期升溫，標普再創紀錄新高

美國ADP小非農就業數據疲弱，提升市場對聯儲局減息的預期。美國股市周四（4日）造好，標普再創紀錄新高。

三大指數收市全線上升，道指升350.06點，或0.77%，報45621.29點；標普500指數升53.82點，或0.83%，報6502.08點；納指升209.97點，或0.98%，報21707.69點。

ADP私人企業就業報告顯示，8月份私人企業就業職位僅增加5.4萬個，遠低於市場預期的6.5萬至7.5萬個職位增幅，亦較7月份修正後的10.6萬個職位增幅大幅放緩。

與此同時，截至8月30日當周的新領失業救濟人數升至23.7萬人，較前一周的22.9人增加8000人，超出市場預期的23萬人。

市場焦點現已轉向周五（5日）公布的8月非農就業報告，該數據將為聯儲局政策方向提供重要指引。





美匯指數小幅反彈

美匯指數小幅反彈至約98.31點，上漲約0.17%，但整體美元市場仍處於壓力之下。美元兌日圓匯率在148附近波動，日內報148.51，上升0.28%。歐元兌美元匯率於今日下跌0.1%，報1.1646美元，整體匯率呈現橫盤整理格局。

現貨金一度下挫逾1%

現貨黃金延續昨日觸及歷史高位3578美元後的回調趨勢，現貨金一度下挫逾1%，最低回落至3511美元附近，反映投資者獲利回吐壓力加大。整體價格仍維持在3500美元上方的高位，現貨黃金報約每盎司3549美元，下跌0.2%。紐約期金日內報約每盎司3607美元，下跌0.7%。

國際原油價格持續走低，紐約期油約跌0.8%，報約每桶63.4美元，布蘭特期油跌約1.1%，報約每桶66.8美元，延續近期供過於求的趨勢。

撰文：經濟通市場國金組

