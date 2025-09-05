  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

美股 | 小非農就業數據疲弱，減息預期升溫，標普再創紀錄新高

05/09/2025

美股 | 小非農就業數據疲弱，減息預期升溫，標普再創紀錄新高

 

　　美國ADP小非農就業數據疲弱，提升市場對聯儲局減息的預期。美國股市周四（4日）造好，標普再創紀錄新高。

 

　　三大指數收市全線上升，道指升350.06點，或0.77%，報45621.29點；標普500指數升53.82點，或0.83%，報6502.08點；納指升209.97點，或0.98%，報21707.69點。

 

　　ADP私人企業就業報告顯示，8月份私人企業就業職位僅增加5.4萬個，遠低於市場預期的6.5萬至7.5萬個職位增幅，亦較7月份修正後的10.6萬個職位增幅大幅放緩。

 

　　與此同時，截至8月30日當周的新領失業救濟人數升至23.7萬人，較前一周的22.9人增加8000人，超出市場預期的23萬人。

 

　　市場焦點現已轉向周五（5日）公布的8月非農就業報告，該數據將為聯儲局政策方向提供重要指引。


　
美匯指數小幅反彈

 

　　美匯指數小幅反彈至約98.31點，上漲約0.17%，但整體美元市場仍處於壓力之下。美元兌日圓匯率在148附近波動，日內報148.51，上升0.28%。歐元兌美元匯率於今日下跌0.1%，報1.1646美元，整體匯率呈現橫盤整理格局。

 

現貨金一度下挫逾1%

 

　　現貨黃金延續昨日觸及歷史高位3578美元後的回調趨勢，現貨金一度下挫逾1%，最低回落至3511美元附近，反映投資者獲利回吐壓力加大。整體價格仍維持在3500美元上方的高位，現貨黃金報約每盎司3549美元，下跌0.2%。紐約期金日內報約每盎司3607美元，下跌0.7%。

 

　　國際原油價格持續走低，紐約期油約跌0.8%，報約每桶63.4美元，布蘭特期油跌約1.1%，報約每桶66.8美元，延續近期供過於求的趨勢。

撰文：經濟通市場國金組

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08203

凱順控股

0.270

異動股

06086

方舟健客

4.710

異動股

02228

晶泰控股

10.680

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08203 凱順控股
  • 0.270
  • 06086 方舟健客
  • 4.710
  • 02228 晶泰控股
  • 10.680
  • 01215 開源控股
  • 0.028
  • 00881 中升控股
  • 16.190
股份推介
  • 00083 信和置業
  • 9.670
  • 目標︰$11.00
  • 09911 赤子城科技
  • 12.200
  • 目標︰--
  • 02510 德翔海運
  • 8.650
  • 目標︰$10.40
  • 09919 艾德韋宣集團
  • 1.030
  • 目標︰$1.20
  • 02580 奧克斯電氣
  • 16.190
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 131.800
  • 00388 香港交易所
  • 435.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 53.650
  • 00941 中國移動
  • 85.850
  • 00001 長和
  • 51.300
報章貼士
  • 01828 富衛集團
  • 43.780
  • 目標︰$44.50
  • 01508 中國再保險
  • 1.580
  • 目標︰--
  • 03339 中國龍工
  • 2.760
  • 目標︰$3.00
熱炒概念股
即時重點新聞

05/09/2025 14:19  《異動股》有色板塊熱爆，贛鋒(1772)急飆9%領漲鋰電股

05/09/2025 15:08  【香港要聞】消委會截至中午接獲9宗熱氣球節投訴，涉及金額近一萬七千元

05/09/2025 13:23  【香港要聞】政府刊憲擬修例規定巴士乘客戴安全帶，駕駛者車頭限放兩部通訊裝置

05/09/2025 14:49  《中國要聞》南京市啟動新一輪汽車消費補貼，最高檔補貼8000元

05/09/2025 12:12  恒指半日升154點報25212，紫金、中生製藥、信義光能齊升半成

05/09/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒０６億元，買優必選沽中芯

05/09/2025 08:52  【大行炒Ｄ乜】新地績後目標價花旗升高盛削，摩通升碧服評級至…

05/09/2025 16:37  《財資快訊》美電升報７﹒８０１４，一個月拆息較上日升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

洪灝專訪 | 真牛市始於歷史新高，幣圈多魚目混珠，金價看…（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 體育消費新政出台帶動體品股集體高開，有色板塊熱炒，贛鋒急飆領漲新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 姚浩然：港股咩水平有防守力？可留意呢幾隻北水熱炒股！新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

港股調整
人氣文章

影視娛樂

9月新戲速遞│鄭中基練大隻救女、影帝太保再有動容演出、梁家輝《捕風追影》被讚身手好
人氣文章

基金債券攻略．凌風

月月派息，就要搣本派息？
DIVA CHANNEL
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

從Urban Revivo到觀夏：內地時尚生活品牌相繼攻港，會水土不服嗎？
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

婚後變得沉默寡言？責任心愈重的男人，愈不敢說出內心感受
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環五星酒店酒吧日式美學雞尾酒：牛蒡加蒲公英調出侘寂哲學、無酒精版風味顏值不打折扣！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
食物安全警示：老翁在處理青蟹時被刺傷，感染惡菌需截肢，經搶救9日最終不治
人氣文章
鄧麗欣台灣男友現身拉闊騷：男友身形引注目，曝專屬任務照顧未來外母
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/09/2025 17:38
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/09/2025 17:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪05/09/2025
洪灝專訪 | 真牛市始於歷史新高，幣圈多魚目混珠，金價看…（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

「能戰才能止戰」，中國大閱兵震懾美日

05/09/2025 08:23

大國博弈

銀色債券 | 上海商業銀行推出銀色債券「七免」優惠

04/09/2025 16:26

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處