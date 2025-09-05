  • 會員
盤前攻略 | 美股先低後高標指創收市新高 恒指二萬五關口還看A股表現

05/09/2025

　　美國就業市場呈放緩跡象，最新一周首次申領失業救濟人數增加8000人至23.7萬人，為6月以來最高，略多過預期的23萬人；數據機構ADP公布，8月份私人職位增加5.4萬個，少過預期的6.8萬個，與7月份增幅相比近乎削半，反映勞動市場正在降溫。不過，債息繼續回落，美股先低後高，道指全日收升350點或0.8%，報45621點。標普500指數高收53點或0.8%，報6502點，再創收市新高；納指亦漲209點或1%，收報21707點。

 

盤前攻略 | 美股先低後高標指創收市新高 恒指二萬五關口還看A股表現

(互聯網圖片)

 

　　反映中國概念股表現的金龍指數下滑1.11%。阿里巴巴跌4.05%，報130.92美元；京東跌0.86%，報30.93美元；百度升1.88%，報98.21美元；理想跌0.50%，報23.98美元；小鵬跌2.02%，報19.84美元；蔚來跌3.01%，報6.13美元；嗶哩嗶哩升0.99%，報22.50美元。

 

夜期略低水，ADR普遍個別走

 

　　恒指夜期升48點，報25021，低水38點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股低0.41%，折合101.0港元；長和(00001)ADR較港股低0.20%，折合50.6港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.33%，折合594.4港元；小米(01810)ADR較港股高0.15%，折合53.5港元；港交所(00388)ADR較港股高0.30%，折合433.5港元；滙控(00005)ADR較港股高1.95%，折合101.5港元。
　　


牛進熊退，恒指再跌料有限

 

　　昨日（4日）恒指最多跌逾300點，二千多張牛證跌入被強制收回的範圍，不過，牛證不跌反升超過200張至總數14359張，佔牛熊證街貨總數進一步升至71.7%。而且，在貼近恒指現價的24800至24999兩個百點區間，加倉合共過千張。牛證重貨仍維持在24700至24799區間，總數亦增加數十張至1778張，顯示好友對後市仍然看好恒指在24800有較大支持。相反淡友昨日獲利離場明顯，多個區間均明顯減持。儘管熊證在25500至25699兩個百點區間合共551張全屬新增，但該兩區距離恒指現價有442點，而且熊證總數較之前一日減少約300張。

 

　　昨日市傳內地為股市的投機行為降溫，A股兩市再跌，連跌第三天，其中上證綜指跌穿3800大關。不過，即使有關部門確實為股市降溫，但不會樂見A股持續下跌。畢竟股市帶來的財富效應顯著，一旦股市持續下跌，將對樓市及消費市場帶來負面影響。因此，今天倘若再下跌，不排除有關部門出口數穩股市，或已有資金托市，預料A股再大跌的機會較微。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升42點，報25076，高水18點，預料恒指接近平開，高低不過數十點。恒指今日走勢還看A股表現，昨日恒指收市價距離二萬五不過數十點，低位時插穿二萬五不意外。但由於市場預期美國減息在即，進而內地有條件降息或出台更多穩樓市，刺激消費的措施，恒指後市不應看得太淡，即使短期跌穿25000，預料在24800亦有較大支持。

【說說心理話】網戀騙案：專家分析為何女性/高學歷人士較易「沉船」！若不幸被騙，如何處理自己情緒？► 即睇

