  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 內地調控A股利資金流入港股 體品非必需受惠料有限

05/09/2025

　　隔夜美股造好，三大美指齊齊收升，其中標普500指數再創收市新高。恒指高開數十點後，走勢反覆向上。內地A股止跌回升，恒指愈升愈有，半日收報25212，升154點或0.6%，主板成交超過1246億元。恒生中國企業指數報8989，升52點或0.6%。恒生科技指數報5624，升45點或0.8%。

 

港股 | 午市前瞻 |

(官方圖片)

 

曾永堅：A股若降溫短期拖累港股，A股資金將回流

 

　　恒指今早高開77點後走勢反覆向上。昨日，有傳由於近期A股行情熾熱，內地金融管理部門正考慮採取措施為投機熱潮降溫。香港股票分析師協會副主席曾永堅向《經濟通通訊社》表示，若內地官方對A股出手降溫，短期大概率會拖累港股表現，但料影響僅屬暫時。相反，如果是官方推出降溫時間反而有利推動資金從A股回流港股。

 

　　參考近兩個月兩地股市發展及資金流數據，曾永堅指A股此前的強勢與活躍在一定程度上分散了港股的資金，若恒指在24800點附近尋得支撐力，料短期受累過後便有望重新吸引資金流入港股，而港股自今年春節以來開啟的上升趨勢預計不會改變。

 

中央消費政策利好，惟缺直接補貼難掀炒作

 

　　國務院辦公廳印發《關於釋放體育消費潛力進一步推進體育產業高質量發展的意見》，總體要求是到2030年，培育一批具有世界影響力的體育企業和體育賽事，體育產業發展水平大幅躍升，總規模超過7萬億元人民幣，在構建新發展格局中發揮重要作用。

 

　　曾永堅表示，中央政策明確支持消費，意圖激活大眾的消費意欲，過去主要集中在汽車和家電行業，這兩個行業涉及的產業鏈環節眾多，而且汽車單筆消費金額較大，出台有力提振措施後，在行業層面上拉動經濟的作用較明顯。而今次集中在體育用品行業覆蓋的大眾群體較為廣泛，若政策生效，受益人群多，對零售消費的提振作用會更為明顯。

 

　　不過，曾永堅認為政策釋放的信號短期內會對相關板塊形成正面支撐，但對股價的刺激作用有限，很難引發大規模炒作。政策若想真正推動體育用品等非必須消費品板塊發展，需依賴民眾可支配收入的直接提升；若僅釋放政策意圖，未推出如消費券這類「真金白銀」的大規模直接補貼，很難對板塊形成實質性拉動。

 

體育用品股非必需品，受制經濟前景

 

　　曾永堅表示非必需消費品受經濟環境制約，受中美關稅戰影響，內地經濟前景存在不確定性。他指，儘管官方未公布失業數據，但年輕一代失業狀況備受市場關注，市場擔憂失業率可能持續上升，進一步擠壓民眾消費能力。近兩三個月內地樓市出現整體轉趨惡化的狀況，對民眾的財富效應造成直接打擊，這會對體育用品股構成持續負面壓力。

 

　　曾永堅坦言國務院提出有關體育消費的6項20條建議，其中關鍵方向為「因地制宜發放消費券」，目標是直接增加大眾市民在體育用品（如體育服飾）領域的消費，通過「真金白銀」的政策形式，有望對體育用品股及其業績起到提振作用。不過，他表示，體育用品股業績要實現提升，關鍵還是在於廣大民眾的可支配收入能否恢復回升、重回增長趨勢，目前尚未明顯改善。

 

港股 | 午市前瞻 |

李寧股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 |

安踏股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 |

特步國際股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 |

申洲國際股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 |

滔搏股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 |

361度股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

港股

升跌股份一覽

上升

1347

下跌

528

不變

335

無成交

466

恒生指數

25,417.98

最大成交額股票

09988

阿里巴巴－Ｗ

131.800

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08203 凱順控股
  • 0.270
  • 06086 方舟健客
  • 4.710
  • 02228 晶泰控股
  • 10.680
  • 01215 開源控股
  • 0.028
  • 00881 中升控股
  • 16.190
股份推介
  • 00083 信和置業
  • 9.670
  • 目標︰$11.00
  • 09911 赤子城科技
  • 12.200
  • 目標︰--
  • 02510 德翔海運
  • 8.650
  • 目標︰$10.40
  • 09919 艾德韋宣集團
  • 1.030
  • 目標︰$1.20
  • 02580 奧克斯電氣
  • 16.190
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 131.800
  • 00388 香港交易所
  • 435.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 53.650
  • 00941 中國移動
  • 85.850
  • 00001 長和
  • 51.300
報章貼士
  • 01828 富衛集團
  • 43.780
  • 目標︰$44.50
  • 01508 中國再保險
  • 1.580
  • 目標︰--
  • 03339 中國龍工
  • 2.760
  • 目標︰$3.00
熱炒概念股
即時重點新聞

05/09/2025 14:19  《異動股》有色板塊熱爆，贛鋒(1772)急飆9%領漲鋰電股

05/09/2025 15:08  【香港要聞】消委會截至中午接獲9宗熱氣球節投訴，涉及金額近一萬七千元

05/09/2025 13:23  【香港要聞】政府刊憲擬修例規定巴士乘客戴安全帶，駕駛者車頭限放兩部通訊裝置

05/09/2025 14:49  《中國要聞》南京市啟動新一輪汽車消費補貼，最高檔補貼8000元

05/09/2025 12:12  恒指半日升154點報25212，紫金、中生製藥、信義光能齊升半成

05/09/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒０６億元，買優必選沽中芯

05/09/2025 08:52  【大行炒Ｄ乜】新地績後目標價花旗升高盛削，摩通升碧服評級至…

05/09/2025 16:37  《財資快訊》美電升報７﹒８０１４，一個月拆息較上日升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

洪灝專訪 | 真牛市始於歷史新高，幣圈多魚目混珠，金價看…（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 體育消費新政出台帶動體品股集體高開，有色板塊熱炒，贛鋒急飆領漲新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 姚浩然：港股咩水平有防守力？可留意呢幾隻北水熱炒股！新文章
品味生活
生活
人氣文章

基金債券攻略．凌風

月月派息，就要搣本派息？
人氣文章

Foodie What’s On

香港酒店下午茶︱麗思卡爾頓雪花秀人參主題下午茶8折+月餅優惠；喜來登聯乘mtm labo 75折及送禮物套裝
人氣文章

銷售達人．梁子驄 Brian

「不補短，只取長」：保險業管理者如何發掘顧問優勢，打造專屬競爭力
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環五星酒店酒吧日式美學雞尾酒：牛蒡加蒲公英調出侘寂哲學、無酒精版風味顏值不打折扣！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

感謝羅毓儀，讓我從此認識關嘉敏
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

楊凡與黄永玉紀錄片《過年》：以三天光陰，原汁原味熬出歲月的沉香
健康好人生 Health Channel
人氣文章
食物安全警示：老翁在處理青蟹時被刺傷，感染惡菌需截肢，經搶救9日最終不治
人氣文章
乳癌 │ 前Wonder Girls成員婑斌求救：親姊患乳癌轉移腦部，治療費逾千萬難以負擔新文章
人氣文章
眼睛健康 │ 成日見到鬼？醫生揭露「陰陽眼」的健康真相：可能是惡疾先兆新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/09/2025 17:39
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/09/2025 17:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪05/09/2025
洪灝專訪 | 真牛市始於歷史新高，幣圈多魚目混珠，金價看…（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

「能戰才能止戰」，中國大閱兵震懾美日

05/09/2025 08:23

大國博弈

銀色債券 | 上海商業銀行推出銀色債券「七免」優惠

04/09/2025 16:26

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處