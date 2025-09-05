港股 | 午市前瞻 | 內地調控A股利資金流入港股 體品非必需受惠料有限

隔夜美股造好，三大美指齊齊收升，其中標普500指數再創收市新高。恒指高開數十點後，走勢反覆向上。內地A股止跌回升，恒指愈升愈有，半日收報25212，升154點或0.6%，主板成交超過1246億元。恒生中國企業指數報8989，升52點或0.6%。恒生科技指數報5624，升45點或0.8%。

曾永堅：A股若降溫短期拖累港股，A股資金將回流

恒指今早高開77點後走勢反覆向上。昨日，有傳由於近期A股行情熾熱，內地金融管理部門正考慮採取措施為投機熱潮降溫。香港股票分析師協會副主席曾永堅向《經濟通通訊社》表示，若內地官方對A股出手降溫，短期大概率會拖累港股表現，但料影響僅屬暫時。相反，如果是官方推出降溫時間反而有利推動資金從A股回流港股。

參考近兩個月兩地股市發展及資金流數據，曾永堅指A股此前的強勢與活躍在一定程度上分散了港股的資金，若恒指在24800點附近尋得支撐力，料短期受累過後便有望重新吸引資金流入港股，而港股自今年春節以來開啟的上升趨勢預計不會改變。

中央消費政策利好，惟缺直接補貼難掀炒作

國務院辦公廳印發《關於釋放體育消費潛力進一步推進體育產業高質量發展的意見》，總體要求是到2030年，培育一批具有世界影響力的體育企業和體育賽事，體育產業發展水平大幅躍升，總規模超過7萬億元人民幣，在構建新發展格局中發揮重要作用。

曾永堅表示，中央政策明確支持消費，意圖激活大眾的消費意欲，過去主要集中在汽車和家電行業，這兩個行業涉及的產業鏈環節眾多，而且汽車單筆消費金額較大，出台有力提振措施後，在行業層面上拉動經濟的作用較明顯。而今次集中在體育用品行業覆蓋的大眾群體較為廣泛，若政策生效，受益人群多，對零售消費的提振作用會更為明顯。

不過，曾永堅認為政策釋放的信號短期內會對相關板塊形成正面支撐，但對股價的刺激作用有限，很難引發大規模炒作。政策若想真正推動體育用品等非必須消費品板塊發展，需依賴民眾可支配收入的直接提升；若僅釋放政策意圖，未推出如消費券這類「真金白銀」的大規模直接補貼，很難對板塊形成實質性拉動。

體育用品股非必需品，受制經濟前景

曾永堅表示非必需消費品受經濟環境制約，受中美關稅戰影響，內地經濟前景存在不確定性。他指，儘管官方未公布失業數據，但年輕一代失業狀況備受市場關注，市場擔憂失業率可能持續上升，進一步擠壓民眾消費能力。近兩三個月內地樓市出現整體轉趨惡化的狀況，對民眾的財富效應造成直接打擊，這會對體育用品股構成持續負面壓力。

曾永堅坦言國務院提出有關體育消費的6項20條建議，其中關鍵方向為「因地制宜發放消費券」，目標是直接增加大眾市民在體育用品（如體育服飾）領域的消費，通過「真金白銀」的政策形式，有望對體育用品股及其業績起到提振作用。不過，他表示，體育用品股業績要實現提升，關鍵還是在於廣大民眾的可支配收入能否恢復回升、重回增長趨勢，目前尚未明顯改善。

