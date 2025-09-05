陳翊庭：港交所正處理逾200家企業上市申請，近半來自科技企業

港交所(00388)行政總裁陳翊庭出席「2025香港交易所未來科技峰會」時表示，今年上半年香港市場開局良好，現貨市場、衍生產品市場及滬深港通的成交量都創下半年新高，新股市場的融資額也重回全球交易所榜首。

（資料圖片）

她提及，今年以來新股發行規模大幅增長，截至8月底的融資總額達1345億港元，較2024年同期增長接近六倍，遠超全球新股融資額的按年增幅。其中，A+H上市模式表現突出，佔上半年總融資額的七成，充分體現出內地與香港市場聯動的強勁勢頭。

她透露，新股市場的強勁勢頭仍在持續，目前上市科正在處理的上市申請超過200家企業，其中接近一半來自科技企業。至於企業上市後的再融資發行活動在今年也呈現強勁增長，截至8月底再融資總額高達3580億港元，是同期新股市場募資金額的兩倍以上，充分體現出香港市場在支持企業持續發展方面的深度與韌性。

另外，截至今年8月底，港交所正在處理的18A生物科技公司上市申請有24家，還有12家特專科技企業通過18C章節公開遞交上市申請。這些企業涵蓋視覺智能、元宇宙與數字內容平台、智能駕駛、機器人等多個前沿領域。

陳翊庭亦指，港交所將持續提升平台與基礎設施，繼續為市場提供多元化產品、充裕的流動性和高效的互聯互通機制，服務中國實體經濟，服務科技和創新。

撰文：經濟通採訪組

