美股收盤 | 疲弱就業數據加劇衰退憂慮，道指跌220點

美股三大指數周五（5日）全線收跌，8月非農就業數據遠遜預期，僅增加2.2萬個職位，引發市場對美國經濟放緩的憂慮。儘管疲軟數據強化了聯儲局9月減息的預期，但投資者更擔心經濟衰退風險正在加劇。

值得注意的是，標普500指數早段曾升至6532.65點的盤中新高，惟午後在就業數據公布後急轉直下。

金融板塊領跌，摩根大通(US.JPM)和富國銀行(US.WFC)等大型銀行股顯著下挫，兩者分別下挫3.1%及3.5%，市場擔心經濟放緩將衝擊放貸業務增長。工業股同樣受壓，波音(US.BA)跌0.5%，通用電氣(US.GE)下跌1.1%，因經濟不確定性而遭拋售。

歐盟對Alphabet旗下谷歌(US.GOOG)作出近30億歐元（約合35億美元）反壟斷罰款，要求其停止偏袒自有廣告技術服務。

運動服飾品牌Lululemon(US.LULU)第二季業績不及預期，連續第二次下調全年展望，收市大跌18.6%；博通(US.AVGO)大升9.4%，公司與OpenAI合作開發的人工智能晶片，預計明年推出市場；特斯拉(US.TSLA)董事會為行政總裁馬斯克提出高達1萬億美元的新薪酬方案，特斯拉收市升3.6%。

道指收市跌220.43點，或0.48%，報45400.86點；標普500指數跌20.58點，或0.32%，報6481.50點；納指跌7.31點，或0.03%，報21700.39點。

本周美股三大指數表現分化，道指累跌0.32%；納指累升1.14%，受惠科技股支撐；標普500指數微升0.32%。

金價震盪向上，油價延續跌勢

美匯指數呈現疲軟走勢，開盤於98.29，最低觸及97.43，日內報約97.77，下跌約0.49%。美元兌日圓匯率持續在148水平附近波動，報約147.47，下降約0.68%。歐元兌美元匯率持續走強，一度高見1.1759，日內報1.1714，較前一個交易日上漲約0.56%，近期整體呈現升勢。

現貨黃金報每盎司約3593美元，上升1.36%，整體仍維持高位震盪狀態，主要受市場對聯儲局將於本月減息的預期推動。紐約期金報每盎司約3648美元，上升約1.15%，盤中一度高見3655美元，市場在高位有獲利回吐壓力，但整體仍處於震盪向上格局。

國際原油市場今日延續跌勢，紐約期油及布蘭特期油向下，市場對全球供應過剩及需求疲軟的擔憂持續加劇。紐約期油重挫2.28%，報每桶61.26美元；布蘭特期油同樣表現疲弱，下跌2.06%，至每桶65.61美元。

