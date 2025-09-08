開市Go | 美銀轉估美國年內降息兩次，OPEC擬上調10月石油產量，奇瑞汽車通過上市聆訊

要聞盤點

1、美股三大指數上周五(5日)全線收跌，8月非農就業數據遠遜預期，僅增加2.2萬個職位，引發市場對美國經濟放緩的憂慮。儘管疲軟數據強化了聯儲局9月減息的預期，但投資者更擔心經濟衰退風險正在加劇。道指收市跌220.43點，或0.48%，報45400.86點；標普500指數跌20.58點，或0.32%，報6481.50點；納指跌7.31點，或0.03%，報21700.39點。中國金龍指數升91點。日經期貨截至上午7時53分升660点。

2、白宮首席經濟顧問哈塞特認為，8月就業數據固然讓人失望，但基於歷史上8月數據通常會上調，以及目前美國勞工統計局因調查回應率下降帶來的數據偏差，未來修正空間仍大。

3、特斯拉(US.TSLA)董事會正式提交一份潛在價值高達約1萬億美元的新薪酬方案予行政總裁馬斯克，震撼美國企業界。

4、美國銀行經濟學家調整對聯儲局減息的看法，基於近兩個月的疲軟就業數據，預測今年9月和12月將實施兩次降息，該行此前曾持保守態度認為今年不會減息。

5、美國財政部長貝森特發表文章，敦促解除聯儲局對銀行的監管職責，並呼籲對聯儲局全機構進行獨立、無黨派的全面審查。

6、財政司司長陳茂波於最新網誌中指出，香港持續積極為「一帶一路」倡議作出貢獻。為進一步發揮香港在「一帶一路」建設中的獨特作用，特區政府與香港貿發局將於本周三至周四，假灣仔會展中心合辦第十屆「一帶一路高峰論壇」。

7、中國正逐步對俄羅斯主要能源企業重新開放人民幣債券市場，允許其透過發行「熊貓債券」籌集人民幣資金。據《金融時報》引述兩位知情人士稱，此舉反映北京與莫斯科之間的經濟與外交關係正進一步深化。

8、據內地媒體報道，工業和信息化部通過其官方微信帳號「工信微報」發布消息稱，部長李樂成近日在遼寧省沈陽市主持召開「十五五」規劃部分省區市座談會。會上強調，應堅持目標導向與問題導向相結合，深入研究和謀劃「十五五」時期推進新型工業化的重點任務與具體舉措。

9、美國晶片商高通(US.QCOM)宣布，將與德國豪華汽車製造商寶馬合作，正式推出全新一代自動駕駛解決方案「驍龍 Ride Pilot」，進一步搶佔快速增長的智能駕駛市場。

10、博通(US.AVGO)急升超10%，報337.76美元。刺激股價飆升的消息，是OpenAI宣布將於2026年前與博通合作，批量生產自主研發的人工智能晶片，目標削弱對英偉達的依賴。

