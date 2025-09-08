港股 | 午市前瞻 | 大市多押注聯儲局減息兩次 新股禾賽值博惟料抽中不易

美國公布8月份非農就業職位新增數大遜預期，上周五(5日)美股三大指數受壓，惟亞洲外圍氣氛造好，儘管颱風塔巴來襲，恒生指數半日報25508，升90點或0.4%，主板成交超過1659億元。恒生中國企業指數報9072，升15點或0.2%。恒生科技指數報5702，升15點或0.3%。

麥嘉嘉：市況有待突破料「炒股不炒市」

港股上周五反彈後持續有支持，恒指半日再升不足100點，徘徊25500上下。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，過去周末美國公布就業數據差過預期，再次強化本月中美國聯儲局的減息預期，預期恒指短期內維持高位徘徊，上落區間約為24800至25800。她認為，在大市區間橫行期間，市場傾向「炒股不炒市」，故近期市況圍繞主題炒作，因應減息預期，上周起資源類如有色金屬及金礦類股份有炒作，預期減息下將進一步有利相關板塊。

市場預期本月中減息0.25厘，麥嘉嘉指目前大市狀況已全面反映此一預期，因應8月份非農差過預期，伴隨本周即將公布的8月份通脹數據，市場開始押注本年內再減一次0.25厘的預期，變相亦會支持市況，以至上述礦產類股份的炒作。至於大市何時才能突破26000，麥嘉嘉則指現時仍未有充足的突破動力，以目前消息而言預計恒指將持續在高位徘徊。

IPO回撥改制有利新股股價表現，無人駕駛概念仍發展中需審慎揀股

在美國上市的激光雷達(LiDAR)製造商禾賽科技(02525)今日起至周四（11日）公開招股，發售價最高為每股228元，集資取多38.76億元，每手20股，入場費4605.99元。公司預期將於9月16日掛牌。公司引入6位基石投資者，包括高瓴資本旗下HHLR Advisors、泰康保險、WT Asset Management等等。

麥嘉嘉指IPO回撥機制上限下調後令機構投資者有更話語權，變相有利支撐上市股價表現，但同時會令散戶投資者更難抽中新股，但假如成功抽中，便有更大機會獲利。她指近期市場對無人駕駛投放意欲提升，普遍市場預期行業的複合年增長率超過三成，市場都預期企業市份額將逐步提升，帶動投放意欲，因此禾賽身為LiDAR供應商在抽新股上都有較大的值博空間。不過她亦建議，針對股價上市後容易波動，如成功抽中在有賺幅後都應要獲利。

針對近期市場偏好無人駕駛概念，龍頭股地平線(09660)上半日再升7%，高見10.5元創上市新高；但同概念的知行科技(01274)因遭剔出港股通，上半日急瀉近三成。麥嘉嘉指因應概念在市場上仍屬發酵階段，不同公司市場份額仍有待提升，故中長線資金現時都偏向關注已開始鍛得盈利股份，造成股價分化表現，故投資者仍應按公司業績表現揀選。

地平線股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

