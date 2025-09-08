綠色金融 | 陳茂波:本港正成為綠色科技中心，逾250家綠色科企落戶科學園和數碼港

財政司司長陳茂波在香港綠色金融協會年度論壇上表示，去年公布《香港可持續金融分類目錄》，與內地和歐盟的框架銜接，金管局今日起進行公眾諮詢，將分類目錄擴展至轉型金融，其他包括擴大行業覆蓋範圍，並引入氣候變遷的適應措施，認為對於擴大資本流動、加速綠色轉型至關重要。若本港要吸引和引導更多投資到綠色和轉型項目，制定和維護國際標準好重要。

他提及，科技創新亦是推動綠色轉型的引擎，本港正成為綠色科技中心，現時逾250家綠色科技公司落戶科學園和數碼港，並正快速拓展內地和國際市場，並指香港有能力為全球綠色轉型作出貢獻。

他表示，去年本港發行超過800億美元綠色和可持績債務，其中綠色債券約佔區內45%。今年上半年，可持續債務發行量預計逾340億美元，按年上升15%。本港證監會已批出逾200個ESG基金，資產管理規模超過1400億美元，3年內增長逾50%。數據充分證明香港作為綠色融資和投資中心的地位日益提升。

撰文：經濟通採訪組

