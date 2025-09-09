  • 會員
開市Go | 金龍指數見半年高位，歐盟擬設新制裁購俄能源第三國，小鵬Mona電動車明年海外推出

09/09/2025

要聞盤點

 

1、美股周一（8日）收高，在市場對聯儲局即將減息的樂觀情緒推動下，納斯達克指數創下收市新高。投資者正密切關注本周稍後公布的關鍵通脹數據，以尋找有關未來利率路徑的進一步線索，而部分成份股變動的消息亦刺激相關企業股價上揚。道指收市升114.46點，或0.25%，報45515.32點；標普500指數升13.7點，或0.21%，報6495.2點；納指升98.31點，或0.45%，報21798.7點。中國金龍指數升169點。日經期貨截至上午7時57分跌95點。

 

2、美國股市今年持續刷新歷史高位，標普500指數屢創紀錄，納斯達克與道瓊斯工業平均指數也延續強勁升勢。然而，摩根大通交易部主管Andrew Tyler警告稱，聯儲局若在下周三（17日）的聯邦公開市場委員會會議上啟動減息，市場或將迎來利好盡出是利空的拐點。

 

3、據英國金融時報報道，歐盟官員正討論對中國及其他購買俄羅斯石油和天然氣的第三方國家實施新一輪制裁的方案，此舉回應了美國加大對俄羅斯施壓的呼籲。

 

4、財政司司長陳茂波出席智慧城市聯盟成立十周年暨大灣區低空經濟聯盟成立一周年酒會時表示，人工智能正以前所未有速度驅動科技變革，引領智慧城市進入新發展階段。香港作為國際金融、貿易和航運中心，正積極把握趨勢推進智慧城市建設，此舉不僅提升國際大都會的競爭力與吸引力，更與香港建設國際創科中心的定位相輔相成。

 

5、國家衛生健康委昨日召開新聞發布會宣布，自9月8日起全面開放育兒補貼申領渠道。民眾可通過支付寶、微信及各省政務服務平台線上申請，亦可至嬰幼兒戶籍地的鄉鎮政府或街道辦事處現場辦理。

 

6、中國人民銀行行長潘功勝於9月7日至8日出席國際清算銀行行長例會期間，分別與歐洲央行、瑞士國家銀行及匈牙利國家銀行行長簽署雙邊本幣互換協議，並就經濟金融形勢與合作議題交換意見。

 

7、美國總統特朗普將於本月對英國進行為期三天的國事訪問，雙方計劃簽署技術夥伴備忘錄。輝達行政總裁黃仁勳將陪同特朗普前往英國參加國宴。

 

8、法國總理貝魯周一未能通過議會信任投票，將向總統馬克龍遞交辭呈，此時距其就任僅九個月。此結果使馬克龍面臨更大壓力，亟需遏制持續升級的政治危機。

 

9、英特爾(US.INTC)宣布公司高層管理團隊出現變動，產品主管霍爾索斯(Michelle Holthaus)正式離職，結束她在公司逾30年的服務。

 

