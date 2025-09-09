盤前攻略 | 美股反彈道指創新高 恒指逼近25800阻力增慎防回吐

上周五美國公布8月份非農大遜預期後，聯儲局減息預期上升，據CME FedWatch顯示，本月一次過減息0.5厘機會已升至10%。美股反彈，納指升98點報21798再創收市新高，道指升114點報45514，標普升13點報6495。

（互聯網圖片）

中概股普遍上揚；阿里巴巴升4.15%報141.20美元，拼多多升0.28%報125.03美元，京東升4.45%報32.85美元，網易飆7.25%報144.00美元，理想升0.63%報23.80美元，小鵬升3.78%報20.58美元，蔚來升3.70%報6.17美元，禾賽科技飆7.63%報28.51美元，名創優品升4.57%報25.64美元。

夜期報升，ADR輕微跑贏

恒指夜期升61點報25643。主要ADR普遍輕微跑贏港股；騰訊(00700)ADR較港股高0.20%，折合618.8港元；美團(03690)ADR較港高0.09%，折合102.1港元；友邦(01299)ADR較港股低0.03%，折合73.0港元；滙控(00005)ADR較港股高1.19%，折合102.9港元；小米(01810)ADR較港股高0.01%，折合54.8港元。

恒指步近25800後或先回落至50天線，應做好部署

減息預期進一步上升，支撐港股升勢，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25692，升91點恒指料跟隨高開約100點水平。

雖然現時氣氛利好，但走勢上恒指已逐步向25800關口進發，此關至7月起一直為恒指上升的最大阻力，距離聯儲局減息尚有關逾一星期時間，同時本周內美國即將公布8月份通脹，預計恒指在25800上下大有機會再次受阻回落，短線部分已有賺幅倉位不妨先獲利減倉，以25000近50天線為支持。

上日升市吸引不少好友提高部署，參考恒指牛熊證街貨分布，上日牛區新增約300點價區域，最貼價的25300至25399淨增210張對應期指張數，預料好友短線預期升上25800才有阻力，以超短線部署為主，以近期高成交表現而言，短線急殺牛倉有較大難度，大有可能一如好友預期升抵25800才會出現阻力。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽