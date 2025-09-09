  • 會員
盤前攻略 | 美股反彈道指創新高 恒指逼近25800阻力增慎防回吐

09/09/2025

　　上周五美國公布8月份非農大遜預期後，聯儲局減息預期上升，據CME FedWatch顯示，本月一次過減息0.5厘機會已升至10%。美股反彈，納指升98點報21798再創收市新高，道指升114點報45514，標普升13點報6495。

 

盤前攻略 | 美股反彈道指創新高 恒指逼近25800阻力增慎防回吐

（互聯網圖片）

 

　　中概股普遍上揚；阿里巴巴升4.15%報141.20美元，拼多多升0.28%報125.03美元，京東升4.45%報32.85美元，網易飆7.25%報144.00美元，理想升0.63%報23.80美元，小鵬升3.78%報20.58美元，蔚來升3.70%報6.17美元，禾賽科技飆7.63%報28.51美元，名創優品升4.57%報25.64美元。

 

夜期報升，ADR輕微跑贏

 

　　恒指夜期升61點報25643。主要ADR普遍輕微跑贏港股；騰訊(00700)ADR較港股高0.20%，折合618.8港元；美團(03690)ADR較港高0.09%，折合102.1港元；友邦(01299)ADR較港股低0.03%，折合73.0港元；滙控(00005)ADR較港股高1.19%，折合102.9港元；小米(01810)ADR較港股高0.01%，折合54.8港元。

 

恒指步近25800後或先回落至50天線，應做好部署

 

　　減息預期進一步上升，支撐港股升勢，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25692，升91點恒指料跟隨高開約100點水平。

 

　　雖然現時氣氛利好，但走勢上恒指已逐步向25800關口進發，此關至7月起一直為恒指上升的最大阻力，距離聯儲局減息尚有關逾一星期時間，同時本周內美國即將公布8月份通脹，預計恒指在25800上下大有機會再次受阻回落，短線部分已有賺幅倉位不妨先獲利減倉，以25000近50天線為支持。

 

　　上日升市吸引不少好友提高部署，參考恒指牛熊證街貨分布，上日牛區新增約300點價區域，最貼價的25300至25399淨增210張對應期指張數，預料好友短線預期升上25800才有阻力，以超短線部署為主，以近期高成交表現而言，短線急殺牛倉有較大難度，大有可能一如好友預期升抵25800才會出現阻力。

 

即時重點新聞

09/09/2025 10:34  減息預期升溫恒指升逾300點，近四年來首登26000

09/09/2025 10:16  《外資精點》花旗上調年底恒指目標至26800點，H股首選名單新增恒瑞及舜宇等3股

09/09/2025 09:50  《異動股》現貨金再創新高金股升，赤峰黃金漲5%、老鋪黃金升2%

09/09/2025 09:22  恒指高開77點報25711，阿里升0.9%，網易升3.1%，小米跌0.6%

09/09/2025 08:52  《盤前攻略》美股反彈道指創新高，恒指逼近25800阻力增慎防回吐

09/09/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１６７億元，買阿里沽快手

09/09/2025 08:53  【大行炒Ｄ乜】麥格理升中海油目標惟仍看淡，大摩升復星醫藥至…

09/09/2025 11:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７８８６，一周拆息與上日維持２﹒５％

