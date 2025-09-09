  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

美股 | 減息憧憬推動納指創新高，市場靜待本周CPI通脹數據

09/09/2025

美股 | 減息憧憬推動納指創新高，市場靜待本周CPI通脹數據

 

　　美股周一（8日）收高，在市場對聯儲局即將減息的樂觀情緒推動下，納斯達克指數創下收市新高。投資者正密切關注本周稍後公布的關鍵通脹數據，而部分成份股變動的消息亦刺激相關企業股價上揚。

 

　　道指收市升114.46點，或0.25%，報45515.32點；標普500指數升13.7點，或0.21%，報6495.2點；納指升98.31點，或0.45%，報21798.7點。

 

　　上周五（5日）公布的美國8月份就業報告遠遜預期，新增職位疲弱，製造業更錄得職位流失，顯示勞動市場有降溫跡象。這些數據強化市場對聯儲局即將減息的預期。目前，市場焦點已從「是否減息」轉向「減息幅度」，並在25至50個基點之間進行揣測。

 

　　本周市場的焦點將轉向兩份關鍵的通脹報告。美國將於周三（10日）公布8月份的生產者物價指數(PPI)，並於周四（11日）公布消費者物價指數(CPI)。

 

美匯指數小幅下跌

 

　　美匯指數小幅下跌至97.44水平，下跌約0.3%，儘管美元於開盤早段出現技術性反彈，但美元整體走勢仍受制於市場對聯儲局減息預期升溫的壓力。

 

　　受日本首相石破茂宣布辭職，引發市場對日銀延後升息的預期，美元兌日圓匯率持續走高，開盤即觸及148.57，之後升幅收窄，日內報147.37。歐元兌美元呈現小幅上升，報約1.1761美元，上升約0.39%。

 

黃金再度刷新歷史新高

 

　　現貨黃金價格持續攀升，盤中最高突破每盎司3646美元，再度刷新歷史新高，上漲逾1.3%。紐約期金同步走高，報每盎司3676美元，升0.6%。

 

　　紐約期油報每桶約61.66美元，微升約0.7%，布蘭特期油則進一步攀升至每桶約66.06美元，上漲超過0.8%。

撰文：經濟通市場國金組

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09678

雲知聲

551.000

異動股

02597

訊眾通信

17.680

異動股

00700

騰訊控股

622.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09678 雲知聲
  • 550.000
  • 02597 訊眾通信
  • 17.660
  • 00700 騰訊控股
  • 623.000
  • 03968 招商銀行
  • 47.580
  • 09663 國鴻氫能
  • 4.290
股份推介
  • 06929 業聚醫療
  • 4.710
  • 目標︰--
  • 03677 正力新能
  • 10.750
  • 目標︰--
  • 09880 優必選
  • 109.100
  • 目標︰$120.00
  • 00083 信和置業
  • 9.850
  • 目標︰$11.00
  • 09911 赤子城科技
  • 12.030
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 140.800
  • 00700 騰訊控股
  • 623.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 72.250
  • 00388 香港交易所
  • 438.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 99.900
報章貼士
  • 09919 艾德韋宣集團
  • 1.030
  • 目標︰--
  • 06936 順豐控股
  • 39.440
  • 目標︰--
  • 02359 藥明康德
  • 113.900
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

09/09/2025 10:34  減息預期升溫恒指升逾300點，近四年來首登26000

09/09/2025 10:16  《外資精點》花旗上調年底恒指目標至26800點，H股首選名單新增恒瑞及舜宇等3股

09/09/2025 09:50  《異動股》現貨金再創新高金股升，赤峰黃金漲5%、老鋪黃金升2%

09/09/2025 09:22  恒指高開77點報25711，阿里升0.9%，網易升3.1%，小米跌0.6%

09/09/2025 08:52  《盤前攻略》美股反彈道指創新高，恒指逼近25800阻力增慎防回吐

09/09/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１６７億元，買阿里沽快手

09/09/2025 08:53  【大行炒Ｄ乜】麥格理升中海油目標惟仍看淡，大摩升復星醫藥至…

09/09/2025 11:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７８８６，一周拆息與上日維持２﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指 | 減息預期升溫恒指升逾300點，近四年來首登26000新文章
人氣文章

新聞>開市Good Morning

方澤翹：料港股年內高位未見，短期可留意資源、生科、新經濟股板塊新文章
人氣文章

新聞>國際動態

俄烏開戰 | 歐盟商討針對中國等購買俄能源國家，實施二級制裁新文章
品味生活
生活
人氣文章

財識兼收．止凡

思維阻礙你升lv（二）
人氣文章

影視娛樂

威尼斯國際電影節：辛芷蕾憑《日掛中天》奪最佳女演員，鼓勵女性努力追夢 葉德嫻2011年憑《桃姐》封后
人氣文章

Foodie What’s On

中秋月餅2025︱IKEA迷你四式+貓山王榴槤水晶月餅，余仁生陳皮紅豆沙月餅配鮑魚及紅豆沙套裝$168
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

辛芷蕾奪威尼斯影后！讀成名作《繁花》劇中金句，活出李李的女王氣場
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

出軌是滿足性需要的唯一出路？填補了婚姻中的性失落，才發現煩惱更大
人氣文章

藝術人的修藏物．伍常

林家謙演唱會《White Summer》後感：感謝林家謙，演繹了何謂「被討厭的勇氣」
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中醫拆解情志病：心肝脾失調致精神異常，針灸療效顯著
人氣文章
胃寒會導致氣血虧虛？自我檢測：摸一個部位就知道！改善方法：中藥+艾灸+食療推介 新文章
人氣文章
山今老人講解鼻子養生！鼻和肺腎脾胃都有關？洗鼻留意2件事！推薦3個穴位通鼻改善鼻敏感新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/09/2025 12:08
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/09/2025 12:08
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/09/2025 12:08
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/09/2025 11:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話09/09/2025
恒指 | 減息預期升溫恒指升逾300點，近四年來首登26000
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

誰是日本的下一任首相？

08/09/2025 17:13

大國博弈

定期存款 | 一周定期存款，銀債效應，港元定存加息戰升級，3...

07/09/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處