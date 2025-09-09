美股 | 減息憧憬推動納指創新高，市場靜待本周CPI通脹數據

美股周一（8日）收高，在市場對聯儲局即將減息的樂觀情緒推動下，納斯達克指數創下收市新高。投資者正密切關注本周稍後公布的關鍵通脹數據，而部分成份股變動的消息亦刺激相關企業股價上揚。

道指收市升114.46點，或0.25%，報45515.32點；標普500指數升13.7點，或0.21%，報6495.2點；納指升98.31點，或0.45%，報21798.7點。

上周五（5日）公布的美國8月份就業報告遠遜預期，新增職位疲弱，製造業更錄得職位流失，顯示勞動市場有降溫跡象。這些數據強化市場對聯儲局即將減息的預期。目前，市場焦點已從「是否減息」轉向「減息幅度」，並在25至50個基點之間進行揣測。

本周市場的焦點將轉向兩份關鍵的通脹報告。美國將於周三（10日）公布8月份的生產者物價指數(PPI)，並於周四（11日）公布消費者物價指數(CPI)。

美匯指數小幅下跌

美匯指數小幅下跌至97.44水平，下跌約0.3%，儘管美元於開盤早段出現技術性反彈，但美元整體走勢仍受制於市場對聯儲局減息預期升溫的壓力。

受日本首相石破茂宣布辭職，引發市場對日銀延後升息的預期，美元兌日圓匯率持續走高，開盤即觸及148.57，之後升幅收窄，日內報147.37。歐元兌美元呈現小幅上升，報約1.1761美元，上升約0.39%。

黃金再度刷新歷史新高

現貨黃金價格持續攀升，盤中最高突破每盎司3646美元，再度刷新歷史新高，上漲逾1.3%。紐約期金同步走高，報每盎司3676美元，升0.6%。

紐約期油報每桶約61.66美元，微升約0.7%，布蘭特期油則進一步攀升至每桶約66.06美元，上漲超過0.8%。

撰文：經濟通市場國金組

