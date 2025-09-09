異動股 | 內房股普漲碧桂園飆31%，獲納入港股通連升兩日累升四成

內房股持續高走，碧桂園(02007)現價升31.4%，報0.67元；世茂集團(00813)升18%，報0.36元；萬科企業(02202)(深:000002)升5.5%，報5.6元；中海外(00688)升3.9%，報14.53元；潤地(01109)升4.9%，報32.76元。

碧桂園連升自（8日）納入港股通後，連升兩日，累升39.6%。

深圳上周末跟隨北京、上海等其他大城市放寬住房限購，有券商料本輪政策調整可激發多套購房需求，看好內房短期風險收益。早前中金公司稱，京滬深本輪調整均側重於激發外圍地區的多套購房需求，而深圳在限購條件設置上較北京、上海更為寬泛。近期A、H地產板塊均有一定表現，但絕對估值水平仍不高，繼續看好3至6個月板塊風險收益。

摩根士丹利稱，中國地產商上半年業績如預期疲軟，但他們對下半年及以後的業績指引總體正面，尤其看好開發利潤率回升和租金成長。該行維持對房地產實體市場的謹慎立場，建議繼續持有優質國企股。大摩指，第四季度房地產銷售可能加速，得益於國企在高線城市擁有豐富的可售資源。

撰文：經濟通市場國金組

