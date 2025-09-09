花旗上調年底恒指目標至26800點，H股首選新增恒瑞及舜宇等3股

花旗發表研究報告指，將今年底恒指目標上調7%至26800點，料每股純利增長率將提高，並預計中國政府下半年將在「反內捲」政策框架下加大供給側改革力度，以提振CPI與PPI。報告預計恒指2026年上半年達到27500點，2026年底為28800點。

花旗表示，與A股相比，更看好H股，因為後者對美聯儲局未來減息的敏感性更高。預計中國「十五五」規劃的核心議題可能涵蓋經濟發展、科技創新、社會民生、綠色發展，以及改革開放。重點行業預計包括科技（包括人工智能、數據中心、半導體等）、旅遊、醫療健康、保險和可再生能源。

醫療健康和保險行業評級上調至「超配」

花旗提及，將醫療健康行業和保險行業的評級從「中性」上調至「超配」，預計在中國人口老齡化和保險需求增長的背景下，它們將受益於「十五五」規劃，並指下調電信行業的評級，原因是其利潤增長緩慢；下調石油和天然氣行業的評級，原因是其與可再生能源相比的價格競爭力下降，且煤炭價格下跌；下調互聯網和汽車行業的權重，鑑於行業競爭加劇。

H股首選名單新增恒瑞醫藥等3股

花旗續指，在H股首選買入名單中，新增恒瑞醫藥(01276)、舜宇光學(02382)及ASMPT(00522)，同時剔除安踏體育(02020)、華能國際電力股份(00902)及比亞迪(01211)。

