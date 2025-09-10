盤前攻略 | 美股三指齊創收市新高 A股若走穩恒指有力再試26000

美國勞工統計局周二向下修訂截至去年3月底止12個月的非農就業新增職位，比原先減少91.1萬個，減幅超過市場預期。摩根大通行政總裁戴蒙表示，美國經濟正在轉弱，但未能判斷是否步入衰退。美股三大指數齊創收市新高，道指全日升196點或0.4%，至45711點；標普500指數升17點或0.3%至6512點，納指升80點或0.4%至21879點，盤中亦曾破頂。

（互聯網圖片）

反映中國概念股表現的金龍指數上漲1.48%。阿里巴巴升4.18%，報147.10美元；京東升3.10%，報33.87美元；百度跌0.17%，報108.47美元；理想升1.76%，報24.22美元；小鵬升0.83%，報20.75美元；蔚來升1.78%，報6.28美元；嗶哩嗶哩升6.91%，報24.12美元。

夜期略高水，ADR普遍個別走

恒指夜期升36點，報25957，高水19點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股高0.11%，折合99.8港元；長和(00001)ADR較港股低0.63%，折合51.3港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.81%，折合632.1港元；小米(01810)ADR較港股低0.28%，折合56.0港元；港交所(00388)ADR較港股高0.31%，折合439.9港元；滙控(00005)ADR較港股高1.20%，折合103.6港元。





美國減息無懸念，恒指高位難大跌

恒指昨日（9日）最多升接近400點，超過1600張熊證街貨跌入被強制收回的範圍。不過，熊證總數不跌反升逾400張至6023張。熊證重貨區位於26500至26599區間，總數960張之中有約一半屬於新增。相反，恒指昨日大漲，但牛證總數卻減少超過1500張至10454張，好友獲利離場者眾。不過，部分好友重新部署，於25300至25399區間大幅加倉，總數1294張之中有1084張為新增，該區亦是牛證重貨區及最多新增位。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升84點，報25986，高水48點，預料恒指輕微高開。恒指連升三日，累升880點，並一度升越26000點，見接近四年高位。隔夜美國大幅向下修訂截至今年3月止12個月的就業職位，為下周減息再打一支強心針，現時市場的焦點不再是減不減息，而是減多少的問題。預料在減息大前提下，恒指易升難跌，不過由於三日累升幅度不小，預料升幅逐漸縮小。但由於A股走勢未穩，港股盤中走勢或反覆，不過，下調幅度不大。昨日恒指二萬六得而復失，部分原因是A股拖累所致，上證綜指再次跌至接近3800點心理關口。由於隔夜中概股普遍走強，只要A股走穩，預料恒指再試26000的機會仍然大。

