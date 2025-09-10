外圍經濟 | 蘋果秋季發布會推史上最薄iPhone Air，市場初步反應一般，股價跌1.5%

蘋果(US.AAPL)於秋季發布會上正式推出超薄的iPhone Air與iPhone 17，但市場初步反應一般，股價下跌1.5%。

iPhone Air以僅5.6毫米的超薄機身，成為史上最纖薄的iPhone。機身採用高強度5級鈦金屬框架並配備Ceramic Shield 2前後雙面陶瓷盾牌玻璃，抗刮性能提升三倍，抗裂能力大幅增強，耐用度超越歷代產品。

6.5吋Super Retina XDR OLED 螢幕具備最高3000尼特峰值亮度與ProMotion 最高120Hz刷新率。相機系統融合了強大的4800萬像素主攝鏡頭及1800萬像素Center Stage前置鏡頭。內置Apple全新A19 Pro晶片，採用領先3納米製程技術，持續提供用戶全日電力續航。於9月12日起開放預購，9月19日正式發售。

而iPhone 17則是蘋果歷來定價最高的標準款iPhone，香港售價約港幣7000元，開放預購時間為9月12日晚8點，9月19日正式上市。

新機配備6.3吋Super Retina XDR OLED 螢幕，支持ProMotion 最高120Hz刷新率，並增設更明亮的大螢幕顯示。相機系統重大升級，後置4800萬像素融合式超廣角主攝鏡頭，清晰度是iPhone 16的四倍，且加入雙鏡頭組合。

續航方面，與iPhone 16相比提升最多8小時，快充10分鐘即可連續播放視頻8小時。

撰文：經濟通市場國金組

