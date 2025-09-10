蘋果發布最薄新機股價反下跌，相關概念股可以點部署？

蘋果公司(US.AAPL)於本港時間今日（10日）凌晨舉行產品發布會，正式推出iPhone 17系列及史上最薄iPhone Air手機，並推出新一代Apple Watch及AirPods。然而，華爾街投行認為發布會缺乏新意、毫無驚喜，蘋果隔晚跌1.5%收報234.35美元，港股的蘋概股今早也表現一般，惟由於昨日（9日）已率先下跌，其中舜宇光學(02382)今早反隨大市上升，是否仍可吼？應如何部署？

（蘋果香港官網截圖）



蘋果發布iPhone 17系列手機 兼推史上最輕薄iPhone Air

蘋果在今次產品發布會宣布推出iPhone 17系列新款手機，包括iPhone 17 Pro、iPhone 17及蘋果迄今最輕薄機型iPhone Air，三款手機均配備A19晶片，採用3納米晶片製程，均於本周五(12日)晚上8時接受預購，9月19日正式發售。iPhone 17將配備更大的6.3吋螢幕，邊框更小，並增強了設備內建人工智能功能；將提供五種顏色，包括薰衣草紫、霧藍、黑色、白色和鼠尾草綠，售價由799美元起，本港售價為6899港元起。iPhone 17 Pro將採用鋁製外殼，且是迄今為止最好的相機系統，售價由1099美元起，Pro Max售價則由1199美元起，本港售價為9399港元起。而iPhone Air厚度為5.6毫米，並採用A19 Pro的晶片，提供白色、金色、黑色和天藍色四種顏色，售價由999美元起，本港售價為8599港元起。

除了iPhone之外，蘋果還有其他的新品，包括藍牙耳機AirPods Pro 3，主打能夠測量心跳，還能即時翻譯，蘋果也發表新的智能手錶Apple Watch Series 11與Ultra 3，都新增高血壓警示、衛星通訊功能，電池續航力也大幅提升。

華爾街投行以「呵欠」形容發布會 指蘋果新品難刺激銷量

其實，蘋果在發表會中亮相的新品，不論是藍牙耳機AirPods Pro 3、智能手錶Apple Watch Series 11與Ultra 3，以及iPhone 17與17 Pro系列，所宣稱的新功能如耳機支援即時翻譯、Pro系列機種首度採用散熱板等，競品都是很多年前就已經推出，而如超薄的iPhone Air規格，甚至是新iPhone的售價，都早就被曝光，毫無驚喜可言。

因此，隨著發表會進行，蘋果股價愈來愈向下沉，最後以下跌1.48%收市，盤後交易也是沒拉上來，華爾街投行Laffer Tengler的執行長Arthur Laffer以「呵欠(yawn)」形容這場發布會，她不覺得蘋果新產品能夠刺激銷量增長，蘋果股價最終還是要看它的AI發展策略與進度而定。

（蘋果香港官網截圖）

花旗：iPhone Air為明年可折疊手機鋪路 予蘋果目標價245美元



不過，花旗仍予蘋果「買入」評級，目標價245美元。該行發表報告指，蘋果推出全新iPhone 17系列、新款iPhone Air、Apple Watch Series 11+SE3+Ultra 3，以及AirPods Pro 3等多款配件更新。整體而言，iPhone 17系列的升級符合預期，包含搭載全新A19/A19 Pro處理器、優化的電池效能，以及全面採用自研N1晶片處理Wi-Fi、藍牙Thread技術，以及相機升級等。

該行認為iPhone Air輕薄卻堅固耐用，為明年可折疊手機鋪路，預期將帶動更強勁的換機潮。

舜宇8月手機鏡頭出貨量跌7% 丘鈦攝像頭模組銷量升44%

另外，舜宇光學近日公布公司於2025年8月各主要產品出貨量，手機鏡頭出貨量按年跌7.1%至1.15億件，按月升17%，主要是因為客戶端的需求有所提升。車載鏡頭出貨量按年升19.3%至1006.7萬件，主要是因為客戶端的需求有所提升；按月下降11.3%，主要是因為應客戶需求，部分產品延遲至次月出貨。

（舜宇光學網頁截圖）

丘鈦科技(01478)亦公布今年8月主營產品銷售數量，攝像頭模組產品銷售數量4707.9萬件，按年升44.3%，按季則升18.4%，按年增長主因集團於手機攝像頭模組業務的市場份額上升，以及應用於物聯網(IoT)及智能汽車領域的攝像頭模組銷售數量均按年大幅增長。其中手機攝像頭模組銷量4446.7萬件，按年升40.2%；其他領域攝像頭模組261.2萬件，按年升180.8%。而指紋識別模組銷售數量2059萬件，按年升27.8%，按月升43%。

熊麗萍：蘋果新機吸引力一般 相關概念股只宜短線買入

（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，蘋果每次出新手機，大家都等著看它「有咩新嘢」令大家再換機。然而,若要付出高價卻換來很少「新嘢」，可能寧等下一代。今次蘋果發布會就看不到有甚麼「新嘢」吸引人用如此價錢再換新機，除非是一直追捧蘋果的果粉，對普通消費者吸引力則一般，蘋果股價在發布會後也下跌，今日要炒蘋果概念股應該更難。

熊麗萍又指，以前大家只將舜宇光學與蘋果掛勾，因其主要客戶就是蘋果，但舜宇近幾年已令產品組合稍為多元化，且客戶已不止蘋果，還包括國內多個品牌，故往往也要看那些品牌的新手機及其銷售如何，而其股價表現也要看大市趨勢，若大市仍處於上升周期，已於80幾元買入則可繼續持有，若無貨短線也值博，因見其公布業績後升過一輪，跟著回落至現價。不過，現見此類手機零部件尤其與蘋果相關的股份，都是升一輪後又回落，吸引力一般，現價買入只宜博短線反彈。

蘋果概念股股價今早個別發展，舜宇光學升1.58%收報80.15元，瑞聲科技(02018)跌0.51%報43.22元，比亞迪電子(00285)升0.67%報42.4元，丘鈦科技升0.34%報14.56元，高偉電子(01415)跌1.79%報31.82元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

其他蘋概股相關新聞：

外圍經濟 | 蘋果秋季發布會推史上最薄iPhone Air，市場初步反應一般，股價跌1.5%

內媒：鄭州富士康蘋果17港區產線已接近滿產，近20萬人兩班倒趕工

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情