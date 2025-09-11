  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

車企配股｜蔚來折讓7％發新股籌79億元，配股消息對股價影響有限？

11/09/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　立即去片：https://youtu.be/Coiv1TuUSZs

 

 

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02038

富智康集團

17.320

異動股

01299

友邦保險

75.350

異動股

02617

藥捷安康－Ｂ

108.700

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02038 富智康集團
  • 17.320
  • 01299 友邦保險
  • 75.350
  • 02617 藥捷安康－Ｂ
  • 108.700
  • 00388 香港交易所
  • 444.000
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 5.670
股份推介
  • 06929 業聚醫療
  • 4.580
  • 目標︰--
  • 03677 正力新能
  • 12.180
  • 目標︰--
  • 09880 優必選
  • 109.700
  • 目標︰$120.00
  • 00083 信和置業
  • 10.050
  • 目標︰$11.00
  • 09911 赤子城科技
  • 12.760
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 143.300
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.110
  • 03690 美團－Ｗ
  • 96.550
  • 00941 中國移動
  • 87.300
  • 00135 昆侖能源
  • 7.330
報章貼士
  • 03908 中金公司
  • 21.400
  • 目標︰$23.00
  • 00405 越秀房產信託基金
  • 0.950
  • 目標︰--
  • 00596 浪潮數字企業
  • 10.830
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

11/09/2025 17:08  《盤後部署》藥股重挫恒指仍險守兩萬六關，摩笛睇好恒地受惠施政報告

11/09/2025 16:14  恒指全日跌113點收報26086，藥股車股受挫，美團跌5%，中芯逆市升5%

11/09/2025 15:10  螞蟻集團CEO韓歆毅：堅決不發虛擬幣，不參與任何形式炒作

11/09/2025 13:14  立法會三讀通過規範籃球博彩修訂條例草案

11/09/2025 10:53  【ＡＩ】甲骨文熱浪捲至東京，軟銀股價飆升9%，日經指數創新高

11/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１９０億元，買阿里沽騰訊

11/09/2025 08:54  【大行炒Ｄ乜】麥格理勁劈美團目標兼料跑輸大市，大和急升吉利…

11/09/2025 16:27  《財資快訊》美電軟報７﹒７８７６，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 傳中央擬引導銀行貸款助地方還債，小紅書被約談警告新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

施政前瞻 | 測量師學會建議256空置校舍用地改劃住宅，青年「上車」予折扣新文章
人氣文章

新聞>專訪

易經看世界 | 從艮卦看冷戰思維及中國閲兵：世局如何發展？（有片） 新文章
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

iPhone17 | FOCUS | 危機四起蘋果突圍，「超薄+滿配」雙向出擊
人氣文章

Foodie What’s On

只限6場！海港城美酒配佳餚盛宴：$348品嘗鮑參翅肚配5款Bollinger香檳 其中3支市價過千
人氣文章

政經范局．范強

東京孤命自影，石破倉皇「玉碎」
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

藝術家馬綺敏個展「◯◯」：「我在這一次的展覽中，成為了一個送禮物的人」
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

新一季Levi’s Blue Tab報到：延續日本丹寧傳統工藝的歐式單品
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

楊凡與黄永玉紀錄片《過年》：以三天光陰，原汁原味熬出歲月的沉香
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康 │ 51歲楊千嬅連續開工12日，自爆入院檢查做手術，身體無大礙準備演唱會
人氣文章
代糖恐加速腦退化？最新研究揭6款人造代糖危害認知能下降達62%新文章
人氣文章
37歲知名男主持自揭家庭悲劇：警察父親破案遭報復，哥哥被綁架致永久腦殘
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/09/2025 18:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/09/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事11/09/2025
神州經脈 | 傳中央擬引導銀行貸款助地方還債，小紅書被約談警告
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

全球震驚：以色列轟炸卡塔爾非比尋常

11/09/2025 12:01

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處