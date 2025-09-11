車企配股｜蔚來折讓7％發新股籌79億元，配股消息對股價影響有限？
11/09/2025
嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨
立即去片：https://youtu.be/Coiv1TuUSZs
撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情
11/09/2025
嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨
立即去片：https://youtu.be/Coiv1TuUSZs
撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情
更多財經熱話
2025-09-11
2025-09-11
2025-09-11
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-10
2025-09-10
延伸閱讀
11/09/2025 17:08 《盤後部署》藥股重挫恒指仍險守兩萬六關，摩笛睇好恒地受惠施政報告
11/09/2025 16:14 恒指全日跌113點收報26086，藥股車股受挫，美團跌5%，中芯逆市升5%
11/09/2025 15:10 螞蟻集團CEO韓歆毅：堅決不發虛擬幣，不參與任何形式炒作
11/09/2025 13:14 立法會三讀通過規範籃球博彩修訂條例草案
11/09/2025 10:53 【ＡＩ】甲骨文熱浪捲至東京，軟銀股價飆升9%，日經指數創新高
11/09/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入近１９０億元，買阿里沽騰訊
11/09/2025 08:54 【大行炒Ｄ乜】麥格理勁劈美團目標兼料跑輸大市，大和急升吉利…
11/09/2025 16:27 《財資快訊》美電軟報７﹒７８７６，一周拆息較上日微升至２﹒…
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/09/2025 18:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/09/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|中國故事11/09/2025
神州經脈 | 傳中央擬引導銀行貸款助地方還債，小紅書被約談警告
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N
多櫃台N